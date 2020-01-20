«У них там “Хоббита” в школе проходят»: как на самом деле изучают литературу в США и Великобритании
Мир был бы гораздо лучше, если бы мы прочитали и поняли все произведения школьной программы. Но мы только смутно помним про «луч света в темном царстве» и что в «Войне и мире» четыре тома. И кажется, что виноваты здесь русские классики, а вот в Йорке или Нью-Йорке можно было бы читать в свое удовольствие. Skyeng Magazine разобрался, как на самом деле изучают литературу на Западе.
Список литературы
Единого списка книг, которые должен прочитать каждый школьник, нет ни в США, ни в Великобритании, ни в России. У нас в 2013 году появился список «100 книг для школьников», но это рекомендации для самостоятельного чтения.
Откуда тогда берутся наши списки книг на лето? В основном из учебников, которые рекомендованы правительством. А вот на Западе учебников литературы нет и программу каждый учитель составляет самостоятельно.
В Великобритании существует The National Curriculum — государственная учебная программа. Там приводится очень примерный список книг для изучения. Например, в 10–11 классе школьники должны прочитать:
- как минимум одну пьесу Шекспира;
- произведения XIX, XX и XXI века;
- поэзию начиная с 1789 года, включая поэзию эпохи Романтизма.
Плюс ученик самостоятельно выбирает книги, которые будет читать for challenge, interest and enjoyment — для саморазвития, интереса и удовольствия.
В США нет даже единого государственного стандарта образования. Каждый штат устанавливает свои требования к урокам литературы. Например, департамент образования Калифорнии выпускает Recommended Literature List — список рекомендованной литературы.
Там больше тысячи книг: художественные и нехудожественные, древние мифы, классика и современная литература. И да, «Хоббит» там действительно есть. Но это совсем не значит, что его будут проходить в классе.
Уроки
В Великобритании и США уроков литературы нет, а есть один предмет — English, английский язык. В начальных классах на этих занятиях дети учатся читать и писать. Потом начинают выражать свое мнение в сочинениях и эссе.
Часто на уроках английского читают вслух: сначала учитель всему классу, потом ученики по цепочке. После нужно ответить на вопросы по тексту.
Типичное домашнее задание по литературе — book report, отчет о прочитанной книге. Ученик должен кратко пересказать сюжет и проанализировать текст.
Предполагается, что такое упражнение развивает критическое и аналитическое мышление. Как догадываетесь, писать book reports не любит никто.
Но вообще, на Западе умение анализировать текст и находить там средства художественной выразительности не главное. В британском образовательном стандарте говорится, что цель уроков литературы — привить привычку читать часто и с удовольствием.
Что думают ученики
Кажется, что при таком подходе уроки литературы должны напоминать книжный клуб с оживленными дискуссиями. Наверняка в некоторых школах так и происходит. Но чаще всего западные школьники тоже скучают и ненавидят списки книг на каникулы.
Макбет и Гэтсби так же далеки от западных школьников, как Раскольников и Безухов от нас. Эшли Маккинон, студентка Мичиганского государственного университета, рассказывает, что большинство книг в школе казались ей оторванными от жизни и непонятными. Например, ей было сложно сопереживать персонажам «Великого Гэтсби», потому что тема отношений ее не интересует.
Многим не нравится читать заданное количество страниц к каждому уроку. Поэтому западные школьники тоже читают книги в кратком содержании, например на сайте Sparknotes. Для вас это лайфхак: если боитесь не осилить книгу, прочитайте сначала пересказ. Будете понимать, что происходит, и догадываться о смысле незнакомых слов.
Книги на лето
Хотя списков книг в США и Великобритании нет, некоторые произведения изучают практически во всех школах. Почувствуйте себя американским школьником — прочитайте одну из этих книг в оригинале. Если у вас уровень Intermediate и выше, вы точно справитесь.
Если романы на английском пока вас пугают, записывайтесь на бесплатный вводный урок в Skyeng. Методист оценит ваш уровень языка и посоветует подходящую книгу.