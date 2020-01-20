«У них там “Хоббита” в школе проходят»: как на самом деле изучают литературу в США и Великобритании

Мир был бы гораздо лучше, если бы мы прочитали и поняли все произведения школьной программы. Но мы только смутно помним про «луч света в темном царстве» и что в «Войне и мире» четыре тома. И кажется, что виноваты здесь русские классики, а вот в Йорке или Нью-Йорке можно было бы читать в свое удовольствие. Skyeng Magazine разобрался, как на самом деле изучают литературу на Западе.

Список литературы

Единого списка книг, которые должен прочитать каждый школьник, нет ни в США, ни в Великобритании, ни в России. У нас в 2013 году появился список «100 книг для школьников», но это рекомендации для самостоятельного чтения.

Откуда тогда берутся наши списки книг на лето? В основном из учебников, которые рекомендованы правительством. А вот на Западе учебников литературы нет и программу каждый учитель составляет самостоятельно.

В Великобритании существует The National Curriculum — государственная учебная программа. Там приводится очень примерный список книг для изучения. Например, в 10–11 классе школьники должны прочитать: