ENHEL AWARDS 2020: как прошла церемония награждений в области косметологии

На церемонии награждения Юлия Энхель, президент и основатель международной корпорации ENHEL Group, и представители французской лаборатории ORGéV торжественно объявили победителей конкурса, выразили свое искреннее восхищение энтузиазмом и результатами всех участников, лично вручили призы победителям и призерам. Главным призом проведенного конкурса стало организованное Юлией Энхель незабываемое путешествие в Париж в марте 2020 года.

Призеры награждены подарками от инновационной спа-клиники международного уровня ENHEL Wellness Spa Dome, а также подарками от лаборатории ORGéV. Церемонию награждения вела Анна Солдатова, специальный корреспондент, ведущая прямых включений утреннего вещания Первого канала. Среди звездных гостей присутствовали: Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс и другие.