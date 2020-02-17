ENHEL AWARDS 2020: как прошла церемония награждений в области косметологии
14 февраля 2020 года в Москве прошла первая международная премия для специалистов индустрии красоты в области косметологии — ENHEL Awards. Мероприятие призвано определить лучших экспертов в профессиональной среде отечественного beauty-рынка среди сотрудников компании World Class.
Международная премия учреждена корпорацией ENHEL Group и ее основателем Юлией Энхель. В конкурсе приняли участие более 100 специалистов World Class в области косметологии. Победителями и призерами стали лучшие эксперты города Москвы.
Премию получили следующие участники:
- номинация «Лучший косметолог»:
1 место — Татьяна Дымова (World Class Павлово);
2 место — Ольга Кононова (World Class Романов);
3 место — Виктория Панара (World Class Триумф);
- номинация «Лучший администратор»:
1 место — Юлиана Погорельцева (World Class RedSide);
2 место — Виктория Панара (World Class Триумф);
3 место — Джамиля Салихова (World Class Павлово).
На церемонии награждения Юлия Энхель, президент и основатель международной корпорации ENHEL Group, и представители французской лаборатории ORGéV торжественно объявили победителей конкурса, выразили свое искреннее восхищение энтузиазмом и результатами всех участников, лично вручили призы победителям и призерам. Главным призом проведенного конкурса стало организованное Юлией Энхель незабываемое путешествие в Париж в марте 2020 года.
Призеры награждены подарками от инновационной спа-клиники международного уровня ENHEL Wellness Spa Dome, а также подарками от лаборатории ORGéV. Церемонию награждения вела Анна Солдатова, специальный корреспондент, ведущая прямых включений утреннего вещания Первого канала. Среди звездных гостей присутствовали: Ольга Кабо, Олеся Судзиловская, Эвелина Бледанс и другие.
Гости мероприятия увидели видеопрезентацию призового тура «В Париж за вдохновением». Также ведущими церемонии и Юлией Энхель была показана видеопрезентация нового мотивационного конкурса, призванного привлечь к участию как сотрудников World Class, так и специалистов корпорации ENHEL Group из любого города-представителя.
Главным призом по итогам нового конкурса станет знаменательная поездка на Мальдивы. Для всех присутствовавших на церемонии были подготовлены угощения, проведены дискуссии на темы личностных изменений, красоты, внутренней гармонии, антивозрастной медицины и активного долголетия, осуществлен эксклюзивный показ фильма, обладателя Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля, японского режиссера Хирокадзу Корээда «La Vérité» («Правда») с участием Катрин Денев, Жульетт Бинош, Людивин Санье, а также Итана Хоука.