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Калейдоскоп

Ensana: точки притяжения лечебно-оздоровительного туризма

Промо
17 сентября 2019
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26 лучших европейских спа-отелей объединились под новым единым брендом Ensana.

Ведущий оператор оздоровительного спа-отдыха в Европе представляет Ensana – новый бренд спа-отелей, специализирующихся на проведении лечебных и профилактических процедур, основанных на применении природных ресурсов и последних достижений современной медицины.

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Название Ensana происходит от слов «energia» и «sanus», что в переводе с латинского означает «здоровье» и «лечение». Эти слова отражают суть новой сети и ее главную цель – заботиться о здоровье и хорошем самочувствии гостей.

Спа-отели расположены на знаменитых курортах Венгрии, Румынии, Словакии и Чехии, которые всегда славились красотой и богатством природы. Каждый из отелей – уникален, и в каждом – неповторимая программа оздоровления, основанная на применении природных ресурсов. Для российского туриста самым популярным направлением спа-отелей Ensana в 2019 году стала Венгрия, там отдыхало более 10 000 человек. В целом по всему миру по данным этого года Ensana посетили порядка 40 000 россиян.

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Марк Хеннебри (Mark Hennebry), председатель совета директоров Ensana, говорит: «Мы - хранители природного богатства Европы, которое мы используем, применяя инновационный подход к здоровью. Наши возможности делают нас абсолютно уникальными и выделяют нас как высококвалифицированный бренд с накопленным на протяжении десятилетий опытом, которому люди могут доверять самое ценное, что у них есть - здоровье».

Предмет гордости Ensana – сотни лечебных ресурсов естественного происхождения: минеральные, соленые и термальные воды, лечебные грязи, источники природного сухого углекислого газа и другие целебные природные богатства. Ensana является единственным спа-брендом, который бережно использует 200-летний опыт и знания человечества в области исследований и применения природных средств при создании собственных медицинских, реабилитационных и профилактических процедур.

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«Мы постоянно ищем новые способы расширения возможностей для нашего бренда. Мы уже выделили значительные средства для инвестиций в наши существующие спа-отели. В самом ближайшем будущем мы планируем реализовывать программы по внедрению инноваций, созданию новых нестандартных оздоровительных программ, объектов и, конечно же, рабочих мест», – Марк Хеннебри.

Для каждого гостя Ensana разработает индивидуальную программу, направленную на профилактику и лечение заболеваний, связанных с метаболизмом, опорно-двигательным аппаратом, дерматологией. А также предоставит квалифицированные услуги тем, кто нуждается в восстановлении и реабилитации, например, пациентам с онкологическими заболеваниями, гинекологическими проблемами, бесплодием.

Ensana также уделяет огромное внимание физической форме своих гостей и разрабатывает фитнесс- и оздоровительные программы, которые способствуют укреплению здоровья и гарантируют отличное самочувствие на годы вперед.

В основе подхода Ensana лежит концепция «Активная жизнь» – сочетание омолаживающих процедур с фитнес-занятиями. Программа «Био Баланс», разработанная директором СПА-подразделения Свеном Хюкенбаком (Sven Huckenback), основана на использовании инновационных техник массажа, акупунктуры и физических тренировок, оказывающих не только глубокое расслабляющее действие, но и позволяющих укрепить иммунную систему и снять напряжение в мышцах. Данная программа представлена в отелях Ensana эксклюзивно, больше такую услугу не предлагает ни один отель в мире.

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В коллекции Ensana – большой выбор спа-отелей в разном ценовом диапазоне, неизменно предлагающих высочайшее качество любой выбранной услуги. В группу входит исторический пятизвездный спа-отель Nove Lazne в одном из красивейших мест Чешской Республики – Марианских Лазнях. Там находятся знаменитые римские бани, где любили бывать Шопен, Гете и многие другие знаменитые писатели, композиторы, философы, политики и даже члены королевской семьи – король Великобритании Эдуард VII, король Пруссии Вильгельм II и царь Болгарии Фердинад I.

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Подробная информация на сайте спа-отелей Ensana или на Facebook.

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