Ensana: точки притяжения лечебно-оздоровительного туризма

Ведущий оператор оздоровительного спа-отдыха в Европе представляет Ensana – новый бренд спа-отелей, специализирующихся на проведении лечебных и профилактических процедур, основанных на применении природных ресурсов и последних достижений современной медицины.
Название Ensana происходит от слов «energia» и «sanus», что в переводе с латинского означает «здоровье» и «лечение». Эти слова отражают суть новой сети и ее главную цель – заботиться о здоровье и хорошем самочувствии гостей.
Спа-отели расположены на знаменитых курортах Венгрии, Румынии, Словакии и Чехии, которые всегда славились красотой и богатством природы. Каждый из отелей – уникален, и в каждом – неповторимая программа оздоровления, основанная на применении природных ресурсов. Для российского туриста самым популярным направлением спа-отелей Ensana в 2019 году стала Венгрия, там отдыхало более 10 000 человек. В целом по всему миру по данным этого года Ensana посетили порядка 40 000 россиян.
Предмет гордости Ensana – сотни лечебных ресурсов естественного происхождения: минеральные, соленые и термальные воды, лечебные грязи, источники природного сухого углекислого газа и другие целебные природные богатства. Ensana является единственным спа-брендом, который бережно использует 200-летний опыт и знания человечества в области исследований и применения природных средств при создании собственных медицинских, реабилитационных и профилактических процедур.
Для каждого гостя Ensana разработает индивидуальную программу, направленную на профилактику и лечение заболеваний, связанных с метаболизмом, опорно-двигательным аппаратом, дерматологией. А также предоставит квалифицированные услуги тем, кто нуждается в восстановлении и реабилитации, например, пациентам с онкологическими заболеваниями, гинекологическими проблемами, бесплодием.
Ensana также уделяет огромное внимание физической форме своих гостей и разрабатывает фитнесс- и оздоровительные программы, которые способствуют укреплению здоровья и гарантируют отличное самочувствие на годы вперед.
В основе подхода Ensana лежит концепция «Активная жизнь» – сочетание омолаживающих процедур с фитнес-занятиями. Программа «Био Баланс», разработанная директором СПА-подразделения Свеном Хюкенбаком (Sven Huckenback), основана на использовании инновационных техник массажа, акупунктуры и физических тренировок, оказывающих не только глубокое расслабляющее действие, но и позволяющих укрепить иммунную систему и снять напряжение в мышцах. Данная программа представлена в отелях Ensana эксклюзивно, больше такую услугу не предлагает ни один отель в мире.
В коллекции Ensana – большой выбор спа-отелей в разном ценовом диапазоне, неизменно предлагающих высочайшее качество любой выбранной услуги. В группу входит исторический пятизвездный спа-отель Nove Lazne в одном из красивейших мест Чешской Республики – Марианских Лазнях. Там находятся знаменитые римские бани, где любили бывать Шопен, Гете и многие другие знаменитые писатели, композиторы, философы, политики и даже члены королевской семьи – король Великобритании Эдуард VII, король Пруссии Вильгельм II и царь Болгарии Фердинад I.
Подробная информация на сайте спа-отелей Ensana или на Facebook.