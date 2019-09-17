Ensana: точки притяжения лечебно-оздоровительного туризма

Название Ensana происходит от слов «energia» и «sanus», что в переводе с латинского означает «здоровье» и «лечение». Эти слова отражают суть новой сети и ее главную цель – заботиться о здоровье и хорошем самочувствии гостей.

Спа-отели расположены на знаменитых курортах Венгрии, Румынии, Словакии и Чехии, которые всегда славились красотой и богатством природы. Каждый из отелей – уникален, и в каждом – неповторимая программа оздоровления, основанная на применении природных ресурсов. Для российского туриста самым популярным направлением спа-отелей Ensana в 2019 году стала Венгрия, там отдыхало более 10 000 человек. В целом по всему миру по данным этого года Ensana посетили порядка 40 000 россиян.