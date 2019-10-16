Эрмитаж и tvzavr открыли проект «Кино в Эрмитаже»

11 октября в Эрмитажном театре состоялось торжественное открытие проекта-эксперимента Государственного Эрмитажа и онлайн-кинотеатра tvzavr, приуроченного к Году Театра в России, — «Кино в Эрмитаже».
На мероприятии известный публицист Александр Цыпкин представил короткометражные фильмы, снятые по его сценариям. В этот вечер зрители увидели три картины: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин) и «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач). Эти работы впервые были показаны единым альманахом на большом экране. По завершении показа литератор ответил на вопросы зрителей и обсудил короткометражки с ведущим Александром Маличем.
Проект не зря называется «экспериментальным» — помимо просмотра кинолент у него есть благотворительная составляющая, более важная для музея, чем приятное времяпровождение. Проект призван помочь сбору средств в пользу благотворительной организации «Дети-бабочки», оказывающей всестороннюю помощью детям с редким генетическим заболеванием.
При регистрации на мероприятие через сервис TimePad и в течение вечера была предоставлена возможность сделать пожертвования в благотворительный фонд «Дети-бабочки», попечителями которого являются Ксения Раппопорт, Саша Даль, Наталья Плеханова, Данила Козловский и Александр Цыпкин.
После официальной части для гостей вечера состоялся торжественный коктейль в новом ресторане Bellevue Kempinski Hotel Moika 22, где зрители увидели киноальманах из пяти картин, эксклюзивно подготовленный интернет-кинотеатром tvzavr. Кроме первых трёх короткометражек, показанных на официальной части, гости увидели картины «Утренний секс» (реж. Александр Цыпкин) и «Темная как ночь. Каренина 2019» (реж. Радда Новикова).
На церемонии открытия «Кино в Эрмитаже» собрались известные персоны и представители творческой элиты Москвы и Санкт-Петербурга — Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Рината Пиотровски, Снежина Кулова, Федор Гамалея с супругой Василисой Гусаровой, Владимир Хацкевич с супругой Любовью Хацкевич, Самира Мустафаева, Ксения Шапилова, Борис Пиотровский, Павел Пригара, Юлия Стрижак, Дмитрий Морозов, Михаил Баженов, Карина Разумовская, Софья Чернова и другие.
Короткометражные фильмы, показанные первыми в рамках проекта «Кино в Эрмитаже», уже можно посмотреть на онлайн-платформе tvzavr.