Эрмитаж и tvzavr открыли проект «Кино в Эрмитаже»

11 октября в Эрмитажном театре состоялось торжественное открытие проекта-эксперимента Государственного Эрмитажа и онлайн-кинотеатра tvzavr, приуроченного к Году Театра в России, — «Кино в Эрмитаже».

На мероприятии известный публицист Александр Цыпкин представил короткометражные фильмы, снятые по его сценариям. В этот вечер зрители увидели три картины: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин) и «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач). Эти работы впервые были показаны единым альманахом на большом экране. По завершении показа литератор ответил на вопросы зрителей и обсудил короткометражки с ведущим Александром Маличем.