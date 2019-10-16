Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
Журнал №193, октябрь 2019
Журнал №71, сентябрь–октябрь 2019
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Калейдоскоп

Эрмитаж и tvzavr открыли проект «Кино в Эрмитаже»

Промо
16 октября 2019
2019_10_11_HIT_1041.jpg
Фото: «Кино в Эрмитаже»
Проект с tvzavr может стать первым шагом масштабной программы «Большой Эрмитаж», нацеленной за увеличение интереса и разнообразия музея.

11 октября в Эрмитажном театре состоялось торжественное открытие проекта-эксперимента Государственного Эрмитажа и онлайн-кинотеатра tvzavr, приуроченного к Году Театра в России, — «Кино в Эрмитаже».

На мероприятии известный публицист Александр Цыпкин представил короткометражные фильмы, снятые по его сценариям. В этот вечер зрители увидели три картины: «Ты его любила?» (реж. Елена Полякова), «Прощай, любимый» (реж. Ксения Раппопорт, Павел Капинос, Александр Цыпкин) и «Эвтаназия» (реж. Елена Бродач). Эти работы впервые были показаны единым альманахом на большом экране. По завершении показа литератор ответил на вопросы зрителей и обсудил короткометражки с ведущим Александром Маличем.

2019_10_11_HIT_0733.jpg
«Кино в Эрмитаже»

Проект не зря называется «экспериментальным» — помимо просмотра кинолент у него есть благотворительная составляющая, более важная для музея, чем приятное времяпровождение. Проект призван помочь сбору средств в пользу благотворительной организации «Дети-бабочки», оказывающей всестороннюю помощью детям с редким генетическим заболеванием.

При регистрации на мероприятие через сервис TimePad и в течение вечера была предоставлена возможность сделать пожертвования в благотворительный фонд «Дети-бабочки», попечителями которого являются Ксения Раппопорт, Саша Даль, Наталья Плеханова, Данила Козловский и Александр Цыпкин.

«В короткометражном фильме автор должен рассказать целую историю за 15-20 минут — с завязкой, кульминацией и интересной развязкой. Показанный альманах — словно сцены из жизни, с её стремительностью, течением и изменчивостью», — Олеся Теплова, вице-президент по стратегическим коммуникациям онлайн-кинотеатра tvzavr.
2019_10_11_HIT_0799.jpg
«Кино в Эрмитаже»

После официальной части для гостей вечера состоялся торжественный коктейль в новом ресторане Bellevue Kempinski Hotel Moika 22, где зрители увидели киноальманах из пяти картин, эксклюзивно подготовленный интернет-кинотеатром tvzavr. Кроме первых трёх короткометражек, показанных на официальной части, гости увидели картины «Утренний секс» (реж. Александр Цыпкин) и «Темная как ночь. Каренина 2019» (реж. Радда Новикова).

 

«Сотрудничество с Эрмитажем и tvzavr получилось знаковым. Во-первых, фильмы по моим сценариям показали в Эрмитаже, что для любого петербуржца является событием экстраординарным. Во-вторых, фильмы были собраны в одну полнометражную картину – альманах, с единой идеей и драматургией», – Александр Цыпкин.
Снимок экрана 2019-10-16 в 15.33.04.png
«Кино в Эрмитаже»

На церемонии открытия «Кино в Эрмитаже» собрались известные персоны и представители творческой элиты Москвы и Санкт-Петербурга — Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин, Юлия Топольницкая, Максим Матвеев, Алика Смехова, Ирина Безрукова, Рината Пиотровски, Снежина Кулова, Федор Гамалея с супругой Василисой Гусаровой, Владимир Хацкевич с супругой Любовью Хацкевич, Самира Мустафаева, Ксения Шапилова, Борис Пиотровский, Павел Пригара, Юлия Стрижак, Дмитрий Морозов, Михаил Баженов, Карина Разумовская, Софья Чернова и другие.

Короткометражные фильмы, показанные первыми в рамках проекта «Кино в Эрмитаже», уже можно посмотреть на онлайн-платформе tvzavr.