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ESG-инвестиции в России: единство биологии и экономики

09 декабря 2021
25 ноября состоялась конференция «ESG-инвестиции в России: на пути к зеленой экономике» делового издания «Ведомости»!

Устойчивое развитие задает вектор современным институтам и стимулирует все отрасли экономики к достижению благополучия планеты в самом широком смысле. Потенциал у ответственной финансово-инвестиционной практики в России высокий, дальнейшее развитие событий зависит от грамотной и своевременной регуляторной политики, желания ключевых игроков рынка быстро и качественно трансформироваться.

В рамках деловой программы эксперты обсудили, как сегодня ESG трансформирует рынок финансов, как происходит синхронизация принципов ответственной финансово-инвестиционной практики в России с ЦУР ООН, что драйвит зеленое и социальное финансирование, как в новых условиях эффективно адаптироваться банкам, какие задачи стимулирует ESG-повестка для бизнеса и какой импакт для экологии дают инструменты управления климатическими рисками.

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