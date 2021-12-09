ESG-инвестиции в России: единство биологии и экономики

В рамках деловой программы эксперты обсудили, как сегодня ESG трансформирует рынок финансов, как происходит синхронизация принципов ответственной финансово-инвестиционной практики в России с ЦУР ООН, что драйвит зеленое и социальное финансирование, как в новых условиях эффективно адаптироваться банкам, какие задачи стимулирует ESG-повестка для бизнеса и какой импакт для экологии дают инструменты управления климатическими рисками.