«Есть в России»: авторская программа Марка Подрабинека о гастрономии
Марк Подрабинек,фотограф, автор и ведущий программы «Есть в России»
ВЛАДИВОСТОК
Город поразил количеством крутых ресторанов. Основной кухней считаются «морики», то есть морепродукты, как их называют местные жители. В Владивостоке есть ресторан, который признан лучшим рестораном России паназиатской кухни. За небольшие деньги там можно поесть моллюсков, устриц, свежего краба.
Термин «кавказия» можно встретить только во Владивостоке. Уникальное сочетание двух концепций азиатской и кавказской кухонь. В меню такого ресторана можно найти интересные и очень вкусные блюда. Известная грузинская «чиквирули» из курицы здесь подается с гребешками. Любители хачапури найдут особый вид — «том ям» (изначально главный тайский суп и одно из самых популярных азиатских блюд в мире — Nat-geo.ru). Сочетание двух традиций придает фантастический вкус блюдам, которых сложно встретить в других городах.
ВОРОНЕЖ
Абсолютно мясной город — в первую очередь, благодаря базирующейся там одной из крупнейших российских компаний по производству мяса. Кроме того, в городе стали разводить специальных черных быков, из которых получается мясо Вагю, завоевавшее множество международных наград.
ВОЛГОГРАД
Город раков. Однажды во время съемки один из владельцев ресторана сказал, что рак может стать символом города наряду со скульптурой «Родина-мать зовет!». В городе легко найти раковарню, где можно попить пива с вареными раками, или прийти в ресторан и съесть суп «Bisque» с раками. Блюдо считается французским и готовится на основе густого наваристого бульона с креветками.
АРХАНГЕЛЬСК
Город славится олениной. Безусловно, вы скажете, что оленину можно поесть везде — и это правда. Но так как ее готовят в ресторанах этого города, больше не найти нигде. Здесь есть интересные блюда, которые готовятся из особых частей оленя. Из всей туши получается два небольших кусочках для этого блюда.
А еще Архангельск — это город трескоедов. Треску здесь любят во всех видах и добавляют даже в шаурму, которую местные называют шавухой, куда, кроме рыбы, идут также свежие овощи, зелень и специальный соус. Мне это напомнило турецкую закуску «скумбрия в хлебе», которую можно найти на берегу канала в Стамбуле.
МУРМАНСК
Этот город стал для меня гастрономическим открытием. Он славится своей арктической кухней. В Мурманске все блюда — настоящее произведение искусства. Например, тарелки они любят украшать брусникой, морошка и другими ягодами — получается самая настоящая картина импрессионистов.
ВЛАДИКАВКАЗ
Одно из любимых мест — Северная Осетия. Необходимо ехать в горы, общаться с осетинами и пробовать местную кухню. Безусловно, мы все знакомы с известными осетинскими пирогами, но здесь вы найдете куда более разнообразнее меню начинок, начиная от свекольной ботвы и заканчивая бараниной. Помимо пирогов, осетины любят сочетать местную и европейскую кухни — так получается, например, фондю из местного сыра. Хочу выделить блюдо «Дзыкка» — каша из сыра и сметаны. Подаётся обычно в горячем виде с местным домашним хлебом — фантастически вкусно.
В период пандемии коронавируса Марк Подрабинек не может продолжить путешествие по стране в поисках гастрономических шедевров. Ведущий запустил онлайн-шоу «Есть в России. Не только гречка», которое выходит два раза в неделю на YouTube-канале LIFE.
Во время трансляций мастер-классов «Не только гречка» повара московских ресторанов раскроют свои кулинарные секреты и покажут, как можно легко и быстро приготовить даже сложное блюдо, не выходя из дома, используя то, что есть в холодильнике у каждого.