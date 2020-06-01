«Есть в России»: авторская программа Марка Подрабинека о гастрономии

Город поразил количеством крутых ресторанов. Основной кухней считаются «морики», то есть морепродукты, как их называют местные жители. В Владивостоке есть ресторан, который признан лучшим рестораном России паназиатской кухни. За небольшие деньги там можно поесть моллюсков, устриц, свежего краба.

Термин «кавказия» можно встретить только во Владивостоке. Уникальное сочетание двух концепций азиатской и кавказской кухонь. В меню такого ресторана можно найти интересные и очень вкусные блюда. Известная грузинская «чиквирули» из курицы здесь подается с гребешками. Любители хачапури найдут особый вид — «том ям» (изначально главный тайский суп и одно из самых популярных азиатских блюд в мире — Nat-geo.ru). Сочетание двух традиций придает фантастический вкус блюдам, которых сложно встретить в других городах.