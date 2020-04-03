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Новый дезинфицирующий гель для рук Faberlic отправят в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом

03 апреля 2020
Научно-производственная компания Faberlic перепрофилировала часть московских производственных мощностей с изготовления косметики на создание средств дезинфекции и гигиены.

В связи с этим в производство был запущен дезинфицирующий гель для рук, который вошел в линию по уходу Expert Pharma. Средство выпускается в тюбиках объемом 50 мл., а розничная цена составляет всего 99 руб.

ГЕЛЬ FABERLIC.JPG

Первая партия продукта ожидается к 10 апреля, после чего будет безвозмездно передана в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Гель на 70% состоит из изопропилового спирта, обеспечивая эффективную защиту кожи рук от вирусов, грибков и бактерий. После нанесения запах спирта исчезает в течение нескольких секунд. Гель не сушит кожу, не требует смывания и удобен в использовании в любое время и в любом месте. Подходит для постоянного применения.

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