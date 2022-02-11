Ferrero создает устойчивую отрасль какао

Компания Ferrero нацелена на использование 100% устойчивого какао с помощью сторонних программ и 96%-ной прослеживаемости до ферм. Теперь компания подтверждает свои обязательства по обеспечению устойчивости фермерских хозяйств, защите прав человека и окружающей среды на протяжении всей цепочки создания стоимости какао.

Ferrero намерена создать устойчивую отрасль какао – соответствующие документы компания опубликовала на днях. В Хартии и Плане действий по какао (Cocoa Action Plan) изложены долгосрочные цели по созданию устойчивой отрасли какао на благо людям и планете. Компания неизменно поддерживает обеспечение доходов фермеров, защиту детей и развитие общин, а также содействует устойчивому агролесоводству.

Компания начала свою работу по ответственному производству какао в 2005 году, когда Ferrero присоединилась к Всемирному фонду какао (World Cocoa Foundation) и чуть позже – к Международной инициативе по какао (International Cocoa Initiative). Сегодня закупаемое Ferrero какао на 100% является устойчивым и сертифицировано в соответствии со стандартами ведущих органов по сертификации и других независимых организаций, таких как Rainforest Alliance (UTZ), Fairtrade и др.

Компания закупает практически весь объем какао у известных фермерских сообществ, что позволяет обеспечить эффективный процесс прослеживания на протяжении всей цепочки поставок. На сегодняшний день цепочку поставок какао Ferrero уже на 96% можно проследить до уровня фермы.

В компании убеждены, что проблемы цепочки поставок какао сложны и поэтому должны решаться в партнерстве с фермерами, промышленностью, сообществами, НПО и правительствами.

«Хартия по какао и План действий Ferrero подчеркивают стремление нашей компании стать драйвером сектора какао, где создается ценность для людей и окружающей среды. Благодаря нашему особому подходу к отбору поставщиков мы хорошо знаем фермеров и общины, у которых закупаем сырье, и именно это позволяет нам оказывать им целенаправленную поддержку. Мы намерены активизировать наши усилия в этом направлении, чтобы добиться устойчивых изменений в секторе какао», – Марко Гонсалвес, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer Группы Ferrero.

Ferrero выделяет четыре ключевые цели в Хартии:

обеспечение устойчивости фермерских хозяйств: оказание адресной поддержки фермерам в целях повышения производительности и диверсификации доходов;

оказание адресной поддержки фермерам в целях повышения производительности и диверсификации доходов; отстаивание прав человека и реализация социальных практик : защита прав детей в сообществах, выращивающих какао;

охрана окружающей среды : поддержка фермеров в переходе на агролесомелиоративные системы;

обеспечение прозрачности цепочек поставок : прослеживаемая цепочка поставок, оценка рисков и раскрытие информации о достигнутом прогрессе.

В Плане действий по достижению намеченных целей Ferrero в настоящее время уже реализует ряд инициатив: формирование планов развития фермерских хозяйств, выплаты фермерам денежной премии сверх рыночной цены для поддержки выращивающих какао хозяйств; развитие партнерства, направленного на внедрение систем защиты детей и планов развития общин для решения проблемы эксплуатации детского труда; сотрудничество с Инициативой по какао и лесам (CFI) в целях прекращения обезлесения в секторе какао и содействие устойчивой агролесомелиорации; укрепление партнерских отношений с поставщиками и создание платформы, обеспечивающей прозрачность всей цепочки поставок Ferrero.

Ежегодно компания будет публиковать отчет о прогрессе, достигнутом в реализации своего Плана действий по какао. Первый отчет о проделанной работе будет опубликован во втором квартале 2022 года.