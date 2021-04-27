Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» переезжает в Подмосковье

Оргкомитет фестиваля «НАШЕСТВИЕ» с радостью сообщает, что в 2021 году «Главное Приключение Года» состоится 30, 31 июля и 1 августа на новом месте – в подмосковном Серпухове!

Новое место проведения фестиваля – это в первую очередь новые возможности для дальнейшего развития и укрепления статуса крупнейшего фестиваля в России. «НАШЕСТВИЕ» станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии.

Московская область – традиционный центр культурно-туристического притяжения страны, – с приходом «НАШЕСТВИЯ» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет своих гостей.

При этом «НАШЕСТВИЕ» сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля. Современное «Нашествие» - это не только музыка десятков музыкальных коллективов, это яркое культурное явление, включающее в себя театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия.