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Калейдоскоп

Фестиваль «НАШЕСТВИЕ» переезжает в Подмосковье

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27 апреля 2021
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Фото: Иван Кобяков
НАШЕ Радио объявляет лето перемен!

Оргкомитет фестиваля «НАШЕСТВИЕ» с радостью сообщает, что в 2021 году «Главное Приключение Года» состоится 30, 31 июля и 1 августа на новом месте – в подмосковном Серпухове!

Новое место проведения фестиваля – это в первую очередь новые возможности для дальнейшего развития и укрепления статуса крупнейшего фестиваля в России. «НАШЕСТВИЕ» станет символом возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии.

Московская область – традиционный центр культурно-туристического притяжения страны, – с приходом «НАШЕСТВИЯ» станет уникальной точкой сбора меломанов со всех регионов России. Гостеприимный Серпухов становится неотъемлемой частью долгосрочной концепции развития фестиваля, и с радостью примет своих гостей.

При этом «НАШЕСТВИЕ» сохранит свой уникальный формат, который полюбили зрители за более чем двадцатилетнюю историю фестиваля. Современное «Нашествие» - это не только музыка десятков музыкальных коллективов, это яркое культурное  явление, включающее в себя театр, кино, историческую реконструкцию, детские, игровые и спортивные активности, а также другие зрелищные мероприятия.

«Очень важно, что фестиваль «НАШЕСТВИЕ» ощущает постоянную поддержку «НАШИХ» артистов и музыкантов. А это значит, что на новой площадке в Серпухове мы сможем не просто воссоздать ту атмосферу праздника, к которой привыкли гости фестиваля. Мы запускаем лето перемен в Подмосковье, и начинаем с себя. Новое «НАШЕСТВИЕ» – это знак возрождения концертно-зрелищной и фестивальной индустрии страны после года локдауна и переноса всех концертов из-за пандемии. Главное приключение года начинается с перемен!» – продюсер фестиваля «Нашествие» Алан Маршалл.

Проведение фестиваля в Серпуховском районе Подмосковья будет осуществляться с учетом соблюдения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мер, а также выполнения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).

Все раннее приобретенные билеты действительны на «НАШЕСТВИЕ» в Серпухове: билеты для входа, стоянок, палаточных городков, палаточных гостиниц, SUPER VIP и другие категории билетов.

Приобрести новые билеты можно только на сайте.

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