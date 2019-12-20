Фестиваль «Путешествие в Рождество» идет полным ходом – присоединяйтесь!

Российские и европейские традиции зимних праздников на площадках по всему городу

Страсбург, Берн, Нюрнберг, Копенгаген, Прага, Вена, Брюссель, Рига, Вильнюс и, конечно же, Москва. Этой зимой отправиться в путешествие по европейским городам, где проходят самые знаменитые в мире рождественские ярмарки можно будет не покидая центральных фестивальных площадок. Так, на Манежной площади детей и взрослых каждый день будут встречать персонажи городов-европейских столиц Рождества: литовская Рагана (со своим черным котом в корзинке), пражская торговка с непременным рождественским карпом (без которого в Чехии невозможно представить этот праздник), трубочист, который раздает золоченые пуговицы «на счастье» (ведь известно, то если потереть пуговицу на куртке трубочиста — тебя ждет удача), прибалтийский Бургомистр с огромным ключом от рождественской ярмарки.

В течение всего фестиваля здесь можно попробовать самые вкусные европейские рождественские блюда, выбрать сувениры и елочные украшения, поучаствовать в мастер-классах — например, научиться готовить карамель или смастеритьтрадиционные французские рождественские венки под руководством художников из Эльзаса. В павильоне Праздничной почты на этой же площадке почтовые эльфы помогут подписать и отправить открытки близким и письма Деду Морозу.

На Митинской улице каждый день будут идти мастер-классы по приготовлению европейских праздничных блюд: французского ягодного пирога клафути, датского рисового пудинга, немецкого кекса кристштоллен и других лакомств! А на творческих занятиях здесь же можно будет смастерить елочные украшения по мотивам сказок братьев Гримм, или, к примеру, декор из лампочек в тирольском стиле.

На Ореховом будьваре будут готовить венский шницель, латышский десерт «бубертс» (из манной крупы и творога), а также варить сбитень и узвар. А еще — мастерить новогодние шары в стиле картин Ван Гога и Вермеера. На улице Хачатуряна будут создавать украшения для дома — «пряничные домики» из глины, свечи, рождественские венки и даже «мешок мехоноши» (у славянских народов это — бродячий торговец меховым товаром, «ответственный за сбор подарков» при колядовании).