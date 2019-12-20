Фестиваль «Путешествие в Рождество» идет полным ходом – присоединяйтесь!
«Путешествие в Рождество» — самый популярный фестиваль цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». В прошлом году он побил рекорд по посещаемости: на его площадках побывали 18,6 млн человек — это более полумиллиона посетителей ежедневно! Более 80 фестивальных площадок раскинулись по всей столице — в центре, округах и городских парках. Посетителей ждут увлекательные события культурной программы, тренировки по зимним видам спорта, рождественские угощения и разнообразные сувениры. Часы работы: 11:00-21:00 по будням, 10:00-22:00 — по выходным и праздникам.
Гостей этого сезона ждут нарядные елки и сказочные световые инсталляции, зрелищные ледовые балеты, театрализованные представления и концерты популярных исполнителей, ставший доброй традицией «Путешествия» рождественский квест с подарками, а также увлекательные мастер-классы, тренировки по керлингу, сноубордингу, и другим зимним видам спорта, и, конечно, самые вкусные угощения и необычные сувениры России и множества европейских стран.
Тема фестиваля — «Москва — столица Рождества! Москва — столица Нового года!». Каждая площадка представит настоящий калейдоскоп лучших российских и европейских традиций зимних праздников. Тема также отразилась в культурной, торговой и гастрономической программах фестиваля.
Российские и европейские традиции зимних праздников на площадках по всему городу
Страсбург, Берн, Нюрнберг, Копенгаген, Прага, Вена, Брюссель, Рига, Вильнюс и, конечно же, Москва. Этой зимой отправиться в путешествие по европейским городам, где проходят самые знаменитые в мире рождественские ярмарки можно будет не покидая центральных фестивальных площадок. Так, на Манежной площади детей и взрослых каждый день будут встречать персонажи городов-европейских столиц Рождества: литовская Рагана (со своим черным котом в корзинке), пражская торговка с непременным рождественским карпом (без которого в Чехии невозможно представить этот праздник), трубочист, который раздает золоченые пуговицы «на счастье» (ведь известно, то если потереть пуговицу на куртке трубочиста — тебя ждет удача), прибалтийский Бургомистр с огромным ключом от рождественской ярмарки.
В течение всего фестиваля здесь можно попробовать самые вкусные европейские рождественские блюда, выбрать сувениры и елочные украшения, поучаствовать в мастер-классах — например, научиться готовить карамель или смастеритьтрадиционные французские рождественские венки под руководством художников из Эльзаса. В павильоне Праздничной почты на этой же площадке почтовые эльфы помогут подписать и отправить открытки близким и письма Деду Морозу.
На Митинской улице каждый день будут идти мастер-классы по приготовлению европейских праздничных блюд: французского ягодного пирога клафути, датского рисового пудинга, немецкого кекса кристштоллен и других лакомств! А на творческих занятиях здесь же можно будет смастерить елочные украшения по мотивам сказок братьев Гримм, или, к примеру, декор из лампочек в тирольском стиле.
На Ореховом будьваре будут готовить венский шницель, латышский десерт «бубертс» (из манной крупы и творога), а также варить сбитень и узвар. А еще — мастерить новогодние шары в стиле картин Ван Гога и Вермеера. На улице Хачатуряна будут создавать украшения для дома — «пряничные домики» из глины, свечи, рождественские венки и даже «мешок мехоноши» (у славянских народов это — бродячий торговец меховым товаром, «ответственный за сбор подарков» при колядовании).
Ледовые театры и спортивные забавы
Одним из самых зрелищных событий «Путешествия в Рождество» вновь стали полюбившиеся гостям балеты на льду. В этом году их можно посмотреть сразу на четырех площадках! В Новопушкинском сквере, на Святоозерской улице и в сквере у Гольяновского пруда пройдут спектакли в постановке пятикратного чемпиона США и двукратного победителя чемпионата Четырёх континентов в танцах на льду, Петра Чернышева, а на площади Революции — шоу, поставленные двукратным Олимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы, Евгением Плющенко.
Помимо перечисленных выше, на фестивале открылись еще 11 катков. Они будут работать на ВДНХ, на Тверской площади, площади Славы, на улицах Городецкой, Профсоюзной, Митинской, Матвеевской и Перерва, на смотровой площадке «Воробьевы горы», а также сразу на двух площадках Зеленограда (на площади Юности и в 16-м микрорайоне).
Площадка для керлинга в этом году развернулась на Школьной улице. Опытные инструкторы будут ждать гостей ежедневно, с 12.00 до 21.00. В распоряжении посетителей — две ледовые дорожки длиной 35 метров и шириной более 4 метров. Весь необходимый инвентарь вам предоставят бесплатно. Для участия в мастер-классах лучше всего забронировать дорожку заранее. Однако для тех, кто не успел записаться на тренировку, на площадке будет отведена дорожка, работающая в режиме живой очереди (с 18.00 до 21.00 по будням и в течение всего дня — по выходным).
Желающие впервые встать на сноуборд или усовершенствовать свои навыки катания приглашаются на Новый Арбат. Покрытую снегом горку высотой 5,5 метров и длиной 30 метров установили возле дома 21. Гости фестиваля от 7 лет и старше смогут не только бесплатно покататься, но и взять мастер-классы у звезд этого вида спорта. Открытые уроки от школы сноубординга All pro park будут идти здесь каждый день! Экипировку — сноуборд, ботинки и защитный шлем — выдадут тут же.
На этой же площадке, а также на Тверском бульваре (неподалеку от памятника Тимирязеву) расположились и детские сноуборд-парки: сделать первые шаги в сноубординге на плоских трассах могут ребята от 3 до 6 лет. Инструкторы покажут детям базовые движения и прокатят по специальным фигурам — имитациям небольших горок.
Больше информации об этих и других площадках фестиваля «Путешествие в Рождество» доступно на сайте.