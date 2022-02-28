Фотограф тестирует ноутбук Vivobook Pro 16X OLED

Мы попросили фотографа Александра Сухарева, съемка которого публиковалась в одном из наших журналов, оценить новый ноутбук от ASUS. Вот что получилось.

Для творческого человека наличие мощного ноутбука – неотъемлемая часть его повседневной жизни. Хотя если бы 10 лет назад мне сказали, что в наши дни будут подобные технические устройства, которые можно брать с собой в любое путешествие, то я бы сильно удивился. Если бы я узнал, что данные ноутбуки окажутся такими мощными и работоспособными, то точно бы не поверил.

Сегодня же ASUS удивил нас новинкой. Знакомьтесь – Vivobook Pro 16X OLED!

Когда в первый раз берешь этот ноутбук в руки, то ощущаешь, что дизайнеры постарались сделать его действительно современным и молодежным. Черный цвет добавляет стильности данной модели, что для меня как для любителя визуального было достаточно приятно. Также определенно хочется выделить компактность, благодаря которой его можно взять в любое путешествие. При своих небольших габаритах (360x259x18,9 мм) и весе всего в 1.95 килограмм он легко поместится в любой рюкзак или небольшую сумку.

Я с большим удовольствием ездил с ноутбуком целую неделю и достаточно оперативно решал при помощи Vivobook рабочие задачи, которые возникали по мере путешествия (как в номерах отелей, так и просто в салоне машины).

Фото: Александр Сухарев

Данный ноутбук относится к линейке Vivobook Pro и находится между Vivobook Classic (подходит для базовых задач) и ProArt Studiobook (подходит для настоящих профессионалов творчества). Vivobook Pro 16Х стоит рассматривать как универсальный ноутбук – достаточно мощный и производительный за умеренную цену.

Благодаря 16-дюймовому тонкорамочному OLED-дисплею с отличной яркостью и великолепной цветопередачей можно редактировать фотографии и создавать видео любого путешествия в режиме онлайн. Данные типы мониторов – одни из самых совершенных технологий в своем формате. OLED-дисплей выдает невероятное по детализации изображение (за счет этого все оттенки выглядят гораздо насыщеннее, чем на обычных ЖК-дисплеях).

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Отдельно хочется выделить, что данный тип монитора излучает меньше вредного синего света, и это делает его более комфортным для глаз. После нескольких часов беспрерывной работы мои глаза почти не уставали – в отличие от обычного дисплея.

Фото: Александр Сухарев

Vivobook Pro 16X обладает великолепной производительностью и энергоэффективностью. Все это достигается за счет новейшего процессора AMD Ryzen 9, дискретной видеокарты GeForce RTX 3050Ti с 32ГБ оперативной памяти и высокоскоростного накопителя емкостью 1ТБ. Благодаря таким характеристикам можно быстро, легко и с удовольствием монтировать видео и обрабатывать фотографии.

Устройство обладает малошумной системой охлаждения IceCool. Благодаря этому никакой лишний шум не будет мешать вашим творческих задачам.

Vivobook Pro 16X OLED с эксклюзивным контроллером DialPad

Эта модель имеет достаточно богатый набор интерфейсов – здесь можно найти порты USB-A, разъем HDMI (отличная способность для проведения лекций и выступлений), разъем Type-C, а также картридер Micro-SD (для меня, как для часто путешествующего фотографа, это было очень важно).

Чтобы удобнее и проще было пользоваться программами Adobe разработчики данного ноутбука внедрили такую вещь, как контролер DialPad. С точки зрения пользователя хочу сказать, что это очень удобно – меньше времени и энергии тратится на обработку фотографий и видео при достаточно большой производительности. Я использовал данную функцию в программах Adobe Photoshop и Adobe Lightroom.

Очень часто в путешествиях приходится проводить много времени за обработкой фото, но не всегда под рукой оказывается стабильный источник питания. Благодаря аккумулятору высокой мощности на Vivobook Pro 16Х я не заряжал ноутбук почти целые сутки при достаточно активном пользовании программами. Просто невероятно!

Фото: Александр Сухарев

На устройстве можно без проблем подключиться к программному порталу MyASUS, на котором можно найти огромное количество необходимых программ. Дополнительной функцией является достаточно простое подключение к телефонам на базе iOS и Android.

Данная модель идеально подойдет для студентов, программистов и людей творческих профессий, которые ставят перед собой великие задачи. Vivobook Pro сможет многое сказать о его владельце уже при одном взгляде.