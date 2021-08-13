Фотовыставка «Моя планета. Россия в деталях» пройдет в четырех городах

Канал «Моя Планета» подвел итоги ежегодного фотоконкурса. Тема этого года — «Россия в деталях». Жюри оценивало работы, сделанные профессиональными фотографами, любителями и путешественниками. Итоги конкурса и работы-победители можно посмотреть здесь.