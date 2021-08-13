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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Калейдоскоп

Фотовыставка «Моя планета. Россия в деталях» пройдет в четырех городах

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13 августа 2021
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Рассказываем, где и когда можно посмотреть конкурсные работы.

Канал «Моя Планета» подвел итоги ежегодного фотоконкурса. Тема этого года — «Россия в деталях». Жюри оценивало работы, сделанные профессиональными фотографами, любителями и путешественниками. Итоги конкурса и работы-победители можно посмотреть здесь.

Летом в четырех городах России откроется выставка с работами конкурсантов. Лучшие снимки можно будет увидеть в Калининграде, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке.

Место и время работы выставок:

  • Калининград: музей «Фридландские ворота». Выставка уже открылась, экспозиция будет работать до конца декабря 2021 года;
  • Нижний Новгород: станция метро «Московская». Выставка работает, будет открыта до 30 сентября;
  • Санкт-Петербург: Елагин остров. Выставка уже открылась, работы можно посмотреть до 15 сентября;
  • Владивосток: набережная Цесаревича. Выставка будет работать с 15 августа до 30 сентября.
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