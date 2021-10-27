Зачем России нужен Северный морской путь
Одним из самых перспективных проектов России в области транзитных грузовых перевозок является Северный морской путь. Чтобы максимально повысить эффективность этого маршрута необходимо улучшить подходы к портам, оборудовать базы для обслуживания судов и ввести в строй еще больше атомных ледоколов. Сейчас всеми этими вопросами занимается Госкорпорация «Росатом».
Северо-Восточный проход
Массивные льдины, темная полярная ночь, штормовые волны бьют в борт поморского коча. Холщовый парус безжизненно повис, покрытый коркой льда, гребцы из последних сил наваливаются на весла, стачивая в кровь мозолистые ладони… «Выгребай братцы со всего духу! Волна идет, сейчас накроет!» А до спасительного берега еще метров двести черной, как смола, воды… Спрашивается, и кому надо было плыть сюда на верную погибель? А это русские купцы везли купленные у поморов меха и рыбу, чтобы с выгодой продать на рынке. Спрос на рыбу на Руси был очень высок, так как в православной традиции соблюдались постные дни, когда разрешалось употреблять в пищу только рыбу и продукты растительного происхождения.
Еще в XI веке русские мореплаватели предприняли первые попытки выйти на побережье Северного Ледовитого океана. Так еще в Никоновской летописи 1032 года записано, что новгородский посадник совершил поход с Северной Двины к «Железным воротам» (возможно, Карские Ворота или Югорский Шар). Условия мореходства были тяжелые и многие лодки тонули, но огромные природные ресурсы манили купцов и землепроходцев в эти суровые северные края. Да, поморские лодки (кочи) были отлично приспособлены для плавания во льдах. Их корпус имел яйцеобразную форму для выжимания на поверхность льда. А кроме того благодаря легкости коча его можно было вытащить на лед неповрежденным Как писал в 1734 году указывал архангельский кормщик Дмитрий Откупщиков при характеристике кочей: когда «льдами суда затирает, то лутчее спасение судам получают тем, что вышел на лёд и тягами судно вызимают…» Да, перевоз товаров на таких лодках приносило немалую прибыль купцам, но большую часть года навигация в северных морях была невозможна.
Время шло, и землепроходцы, и купцы проходили по Северному морскому пути все дальше и дальше на восток. В XIX веке по этому маршруту отправилась экспедиция шведского барона Нильса Норденшельда, который (пусть и с одной зимовкой), но смог преодолеть весь путь и выйти в Тихий океан. А 36 лет спустя гидрографическая экспедиция под руководством Бориса Вилькицкого совершила путешествие в обратную сторону — из Владивостока в Архангельск.
Советское правительство понимало огромную важность этого маршрута для промышленного развития страны, поэтому уже в 1932 году было образовано Главное управление Северного морского пути (Главсевморпуть). Возглавил это учреждение знаменитый полярник Отто Шмидт, которому поручили начать освоение Арктики и наладить регулярное судоходство по Севморпути. Шмидт сумел пройти Северный морской путь на ледокольном пароходе «Александр Сибиряков» всего за 65 дней и очень много сделал для развития Арктики.
Эра ледоколов
Еще царское правительство понимало, что полноценное освоение Северного морского пути невозможно без постройки ледоколов. Поэтому в 1898 году на воду был спущен первый в мире ледокол арктического класса «Ермак», а почти 20 лет спустя «Святогор», которого все мы знаем под названием «Красин». Ледокол «Красин» прославился на весь мир тем, что его команда спасла в 1928 году итальянскую экспедицию Умберто Нобиле, потерпевшую катастрофу на дирижабле «Италия» во время своего возвращения с Северного полюса. Не сосчитать грузовых судов, которые сквозь дрейфующие льды провел «Красин», не сосчитать морских миль, которые он преодолел по Северному морскому пути. Он водил караваны, «протаскивал» суда сквозь плавучие льды, крушил мощные ледовые перемычки между пространствами чистой воды, освобождал застрявшие в торосах суда.
В СССР строительство ледоколов продолжилось, и с 1935 года началась активная эксплуатация Севморпути — по нему перевозился лес, руда, цветные металлы, каменный уголь и т. д. Однако вплоть до начала 60-х годов прошлого века продолжительность навигации составляла всего три-четыре месяца. Малая мощность энергетических установок не позволяла судам форсировать тяжелые льды ранней весной и поздней осенью. Поэтому правительством Советского Союза было принято решение о строительстве ледоколов с атомными реакторами, которые могли бы осуществлять круглогодичную проводку грузовых судов в западной части СМП.
У атомных ледоколов масса достоинств, по сравнению с дизельными. Атомные суда гораздо мощнее и у них нет необходимости в частой дозаправке. Важно и то, что они не оказывают вредного влияния на окружающую среду. Введенный в эксплуатацию в 1959 году ледокол «Ленин» позволил увеличить время навигации в Арктике и, соответственно, нарастить грузооборот на СМП. А с 1978 года в западном районе СМП благодаря ледоколам типа «Арктика» стала возможна уже круглогодичная навигация, в восточном районе продолжительность навигации увеличилась до полугода.
Сейчас в составе атомного флота Росатома два ледокола типа «Арктика» — «Ямал» (1992 г.) и «50 лет Победы» (2007.). Действуют и два ледокола типа «Таймыр» — «Таймыр» (1989 г.) и «Вайгач» (1990 г.), которые благодаря уменьшенной осадке проводят суда, следующие по СПМ с заходом в устья сибирских рек. В 1988 году со стапелей сошел лихтеровоз-контейнеровоз «Севморпуть», который до сих пор используется на СМП. И, конечно, гордость нашего атомного флота — самый мощный в мире и самый современный ледокол «Арктика» (проект 22220), введенный в эксплуатацию в конце 2020 года.
Новые горизонты
В 2018 году развитие Арктики вышло на новый уровень — Госкорпорация «Росатом» была наделена функциями инфраструктурного оператора Северного морского пути (СМП) и теперь полностью отвечает за организацию судоходства на СМП, строительство инфраструктурных объектов, навигационно-гидрографическое обеспечение и систему безопасности мореплавания в тяжелых арктических условиях. Ничего удивительного в этом решении государства нет, ведь Росатом является обладателем единственного в мире атомного ледокольного флота.
Без атомных ледоколов невозможно освоение и развитие СМП — самого короткого пути из Европы в Азию (морской маршрут через Суэцкий канал почти в два раза длиннее). Наши атомные ледоколы без проблем могут проводить через ледовые торосы иностранные суда в рекордно короткие сроки. А это не только экономия горючего, но и уменьшение затрат на фрахт грузового судна и, в конечном итоге, значительное уменьшение стоимости доставки груза. В рамках освоения Севморпути Росатом имеет возможность обеспечить круглогодичные поставки отечественного сжиженного природного газа на зарубежные рынки, используя недавно построенный международный порт Сабетта (на восточном берегу полуострова Ямал). Еще одно перспективное направление развития — перевозка рыбы с Дальнего Востока, на атомном лихтеровозе «Севморпуть». В планах — запуск линии, ведь спрос на высококачественную рыбу в современной России еще выше, чем у наших предков.
Уникальные проекты
Новое время ставит перед нами новые вызовы и требует постоянного развития. Для полноценного освоения Северного морского пути и Арктики в целом требуются новые мощные суда. Ледокол «Арктика» уже в строю, в следующем году к нему присоединится «Сибирь», затем «Урал». В 2025 году — «Якутия», а еще год спустя «Чукотка». Все эти суда способны проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до трех метров. Кроме того, заложен ледокол «Лидер» (проект 10510) и запланированы еще два однотипных судна, которые станут самыми мощными ледоколами в мире и смогут проходить льды толщиной порядка четырех (!) метров. Благодаря вводу в строй новых судов объем грузопотока планируется увеличить с 33 млн тон (в 2020 году) до 110 млн тонн (к 2030 году).
Однако нельзя забывать и о просветительской деятельности, привлекая внимание широкой публики к вопросам освоения Арктики. Одним из ярких примеров этого — в конце августа этого года завершилась очередная экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project», организованная при поддержке Госкорпорации «Росатом» в рамках года науки и технологий. На атомном ледоходе «50 лет Победы» из Мурманска на Северный полюс отправились более 80 школьников и студентов со всей страны (в возрасте от 12 до 23 лет).
Программа экспедиции была направлена на популяризацию науки, стимулирование тяги к знаниям и интеллектуальному труду среди молодежи, включала в себя научные игры, конкурсы, экскурсии по ледоколу, лекции и тренинги. Участники смогли вблизи увидеть не только айсберги, но и представителей полярной фауны (медведей, тюленей, моржей и т. д.). Другим проектом стала онлайн-игра «Атомный рейс», созданная Росатомом для десктопа: в ней участники могут ощутить себя в роли матроса и спасти белых мишек — попробуйте и вы.
«Проект „Ледокол знаний. Homo Science project“ — это прекрасная возможность всестороннего развития для ребят, которые уже сегодня стоят у истоков нашего будущего, — отметил генеральный директор ФГУП „Атомфлот“ Мустафа Кашка. — Арктика открывает большие перспективы, вдохновляет, но покоряется только самым стойким. Моряки атомного ледокольного флота знают это абсолютно точно. Мы рады, что именно Атомфлот и Росатом знакомят ребят с этим удивительным регионом!» Новый сезон проекта «Ледокол знаний» стартует уже 8 октября.