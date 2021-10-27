Зачем России нужен Северный морской путь

Массивные льдины, темная полярная ночь, штормовые волны бьют в борт поморского коча. Холщовый парус безжизненно повис, покрытый коркой льда, гребцы из последних сил наваливаются на весла, стачивая в кровь мозолистые ладони… «Выгребай братцы со всего духу! Волна идет, сейчас накроет!» А до спасительного берега еще метров двести черной, как смола, воды… Спрашивается, и кому надо было плыть сюда на верную погибель? А это русские купцы везли купленные у поморов меха и рыбу, чтобы с выгодой продать на рынке. Спрос на рыбу на Руси был очень высок, так как в православной традиции соблюдались постные дни, когда разрешалось употреблять в пищу только рыбу и продукты растительного происхождения.

Еще в XI веке русские мореплаватели предприняли первые попытки выйти на побережье Северного Ледовитого океана. Так еще в Никоновской летописи 1032 года записано, что новгородский посадник совершил поход с Северной Двины к «Железным воротам» (возможно, Карские Ворота или Югорский Шар). Условия мореходства были тяжелые и многие лодки тонули, но огромные природные ресурсы манили купцов и землепроходцев в эти суровые северные края. Да, поморские лодки (кочи) были отлично приспособлены для плавания во льдах. Их корпус имел яйцеобразную форму для выжимания на поверхность льда. А кроме того благодаря легкости коча его можно было вытащить на лед неповрежденным Как писал в 1734 году указывал архангельский кормщик Дмитрий Откупщиков при характеристике кочей: когда «льдами суда затирает, то лутчее спасение судам получают тем, что вышел на лёд и тягами судно вызимают…» Да, перевоз товаров на таких лодках приносило немалую прибыль купцам, но большую часть года навигация в северных морях была невозможна.