Four Seasons Resort Langkawi: уютная роскошь на Андаманском море

У Four Seasons Langkawi есть редкая способность вызывать улыбку на лице практически любого человека. Будь то молодожены на медовом месяце, семьи с детьми или искатели приключений, этот отель предлагает уникальный роскошный отдых для всех.

5-звездочный курорт Four Seasons Langkawi располагается в городе Ayer Hangat, всего в 25 минутах от аэропорта. Вся территория отеля объята пышной зеленью. А в окружении этих тропических лесов Всемирного геопарка ЮНЕСКО спрятаны виллы и павильоны со всеми удобствами — как тихие, романтические гавани для влюбленных, так и универсальные семейные домики.

Во всех имеются беспроводной интернет, dvd-плеер и кофеварка/чайник, ванные комнаты, кухни, а также собственные террасы и небольшие, но глубокие бассейны. Из большинства номеров открывается вид на Андаманское море. Дизайн и обстановка в номерах располагает гостей к уютному домашнему отдыху.

После водных процедур в своем личном бассейне вы сможете позавтракать на террасе местными фруктами, а затем отправиться исследовать мангровые леса, извилистые реки и древние морские скалы, которые создают уникальный ландшафт Лангкави. Для активного отдыха — дайвинг, флайбординг, открытые теннисные корты. Если же вам по душе более спокойный и расслабляющий досуг, обязательно загляните в сауну и спа-салон Geo.

Главное украшение Four Seasons Resort — частный пляж. Это протянувшаяся почти на два километра полоса сказочно белого побережья, где нет ничего и никого, кроме видов на море и бескрайнее небо.

Здесь по-тропически тепло круглый год, что позволяет отдыхать на Лангкави в любой сезон. Лучший период — сухой сезон, длящийся с декабря по март, когда море спокойное, а вода кристально чистая, вероятность дождя минимальна и ничто не помешает насладиться здешними пейзажами.

Где поесть

В ресторане Ikan-Ikan царит аутентичная малайская кухня, а в Kelapa Grillа гостей ждет азиатское и гриль-меню. После ужина многие гости Four Seasons Resort нередко перемещаются в стильный лаундж-бар Rhu.