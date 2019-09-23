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Калейдоскоп

Гаджет в дорогу: JBL TUNE 120TWS

23 сентября 2019
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Наушники – верные спутники путешественника! О достоинствах беспроводных моделей читайте ниже.

Обычно наборы гаджетов путешественников не сильно различаются: уже почти каждый берёт с собой ноутбук и телефон. Ещё полезно захватить пауэр-банк, чтобы суетиться в поисках розетки или зарядное устройство, и наушники, чтобы в дороге не было скучно. Об эволюции последних на примере последней модели JBL мы и расскажем.

Вряд ли владельцы первых кассетных плееров с проводным наушниками чувствовали себя сильно дискомфортно. Напротив, с появлением портативного устройства, которое позволяло брать с собой музыку куда угодно, случился настоящий бум. Технологии продолжили развиваться с огромной скоростью, скоро появились другие форматы: дисковые плееры, а затем и flash, позволяющие в маленьком девайсе держать тысячи треков. А затем музыку стали хранить на телефоне, и отдельное устройство для проигрывания музыки осталось уделом ретроградов и аудиофилов.

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История наушников претерпела практически те же изменения: от путавшихся проводов избавились довольно быстро – стандарт Bluetooth позволил подключать устройство быстро, экономить энергию, качество передаваемого звука также постепенно выросло. И последние пару лет сегмент наушников переживает новый виток развития – немало пользователей предпочитают полностью модели вовсе без проводов – даже между левым и правым наушником.

Сначала такой формат True Wireless моделей был достаточно дорогим, подключение одного наушника к другому периодически пропадало, работа устройства была недолгим. Технологии продолжили развиваться – теперь TWS модели работают стабильно, появляются новые функции, а сами наушники становятся всё доступней. Бренд JBL, на счету которого большое количество линеек наушников совершенно разных форматов, представил максимально доступную модель для желающих попробовать «звук без проводов» – JBL TUNE 120TWS.

У новинки много общего с проводными собратьями: здесь стоят довольно мощные 5,8мм динамики, которые вместе с технологией JBL Pure Bass выдают очень насыщенное звучание. Подойдут они в первую очередь любителям электронной музыки, но и предпочитающие более спокойные жанры оценят такое звучание.

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Подключаются наушники к телефону или плееру с помощью Bluetooth, заряда хватит на 4 часа музыки нон-стоп. На первый взгляд, это небольшая цифра, но редко кто проводит в наушниках столько времени кряду. При этом если наушники сняты, почти наверняка вы положите их в специальный кейс, чтобы не потерять – а он как раз и пополнит их заряд. В нём энергии – на 12 часов работы, при этом функция быстрой зарядки реанимирует даже абсолютно разряженные наушники: за 15 минут – запас пополнится на целый час.

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Фото: JBL
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Фото: JBL
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Фото: JBL
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Фото: JBL
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Фото: JBL

Не забыл производитель и про часто используемую функцию ответа на звонки – кнопками на правом наушнике можно принимать и отклонять вызовы. Кнопка на левом корпусе позволит управлять воспроизведением. Дополнительная опция поможет вызвать Google Ассистента или Siri, если вы предпочитаете голосовое управление телефоном.

JBL TUNE 120TWS поставляются в разных цветах, всего их 6, и это возможность выбрать гаджет в соответствии со своим имиджем. Вместе с удобным кейсом, эти наушники станут вашим спутником на каждый день, а в путешествиях не дадут заскучать без музыки. Стоит новинка около 6 000 рублей, так что, если вы хотели попробовать формат полностью беспроводных наушников, это отличный вариант сделать это бюджетно, но с качеством от известного бренда.

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