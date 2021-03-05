Гастрономическое путешествие не выходя из дома: 5 рецептов из меню «Шефмаркет»

Шаг 1. Банан очистите и нарежьте кружками (оставьте пару кружочков на украшение), переложите в миску и разомните в пюре с помощью вилки.

Шаг 2. Яйца разделите на белки и желтки, желтки переложите в миску к банановому пюре, белки — в чистую миску. В миску к банановому пюре с желтками всыпьте сахар и взбейте венчиком до однородной консистенции.

Шаг 3. В миску к банановому пюре просейте через сито муку и разрыхлитель, влейте 150 мл молока и тщательно перемешайте.

Шаг 4. Белки взбивайте миксером на максимальной скорости в течение 1,5 минут до мягких пиков. Взбитые белки переложите в миску к тесту и аккуратно перемешайте, каждый раз поддевая смесь лопаткой снизу вверх.

2 мин

Шаг 5. Смажьте сковороду двумя каплями оливкового масла, вылейте половником тесто так, чтобы получились панкейки диаметром 8-10 см, и жарьте на среднем огне 1 минуту с одной стороны, переверните, уменьшите огонь до слабого и жарьте ещё 1 минуту с другой стороны.

1 мин

Шаг 6. Фундук нарубите крупно (оставьте пару целых орехов на украшение).

Шаг 7. Разложите панкейки по тарелкам, посыпьте нарубленным фундуком, полейте сгущённым молоком, украсьте кружочками банана и целым фундуком и подавайте.