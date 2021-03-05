Гастрономическое путешествие не выходя из дома: 5 рецептов из меню «Шефмаркет»

Путешествуя, мы очаровываемся новыми запахами, вкусами и окружающей красотой. Они оставляют в душе глубокий след. Принцип работает и в обратную сторону: через аутентичную кухню можно «перенестись» на другой край Земли. Например, за один из столиков открытого кафе в Милане с этими клетчатыми скатертями, теснотой и огромными порциями, или в уютный ресторан квартала Маре в Париже, или, может быть, вы в жарком пряном Марракеше.
Собрали пять рецептов из меню Шефмаркет, которые отправят вас в гастрономическое путешествие без всяких виз и перелётов. С доставкой на дом!
Канада, США и панкейки
Панкейки, щедро политые кленовым сиропом, начали покорение планеты с Канады. Кто первым приготовил панкейки — неизвестно, но, кажется, это был кто-то из Старого Света, переселившийся в Канаду.
По сравнению с нашими традиционными блинчиками, панкейки немного другие на вкус, но в этом и заключается их секрет.
Правильно сделать панкейк несложно, особенно если следовать рецепту. Рецепт традиционных панкейков и все нужные продукты привезёт Шефмаркет.
Банановые панкейки с фундуком и сгущенкой
Шаг 1. Банан очистите и нарежьте кружками (оставьте пару кружочков на украшение), переложите в миску и разомните в пюре с помощью вилки.
Шаг 2. Яйца разделите на белки и желтки, желтки переложите в миску к банановому пюре, белки — в чистую миску. В миску к банановому пюре с желтками всыпьте сахар и взбейте венчиком до однородной консистенции.
Шаг 3. В миску к банановому пюре просейте через сито муку и разрыхлитель, влейте 150 мл молока и тщательно перемешайте.
Шаг 4. Белки взбивайте миксером на максимальной скорости в течение 1,5 минут до мягких пиков. Взбитые белки переложите в миску к тесту и аккуратно перемешайте, каждый раз поддевая смесь лопаткой снизу вверх.
2 мин
Шаг 5. Смажьте сковороду двумя каплями оливкового масла, вылейте половником тесто так, чтобы получились панкейки диаметром 8-10 см, и жарьте на среднем огне 1 минуту с одной стороны, переверните, уменьшите огонь до слабого и жарьте ещё 1 минуту с другой стороны.
1 мин
Шаг 6. Фундук нарубите крупно (оставьте пару целых орехов на украшение).
Шаг 7. Разложите панкейки по тарелкам, посыпьте нарубленным фундуком, полейте сгущённым молоком, украсьте кружочками банана и целым фундуком и подавайте.
Север Италии и курица по-милански
Самый популярный пункт назначения в Европе — Италия. Сколько регионов, столько и кухонь, миллионы рецептов, из-за которых не жалко есть только итальянское!
Итальянцы любят не только пиццу и пасту. Кухня севера Италии отличается от южной: тут влияют Австрия и Швейцария, поэтому в меню появляются совсем другие продукты. Но готовят итальянцы одинаково аппетитно любое блюдо!
Курица по-милански — это очень известный метод приготовления. Курица запекается в панировке, из-за чего остается сочной и нежной. В Италии очень известна и так называемая «Миланская котлета» — телячья вырезка, приготовленная тем же способом.
Рецепт и продукты берите на Шефмаркет — там уже все взвесили и упаковали. На гарнир здесь предлагается картофель.
Курица по-милански со сливочно-лимонным соусом, картофельными дольками и рукколой
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180°С. Картофель очистите и нарежьте дольками. Противень смажьте подсолнечным маслом, на него выложите картофель, посолите, посыпьте 1/3 сушёного чеснока, сбрызните подсолнечным маслом, перемешайте и поставьте запекаться в разогретую духовку на 13 минут.
13 мин
Шаг 2. В миску всыпьте оставшийся сушёный чеснок, добавьте 1 ст. ложку сметаны, посолите, поперчите и перемешайте. Курицу обмакните в сметанную смесь, затем запанируйте в сухарях. Разогрейте в сковороде 2 ст. ложки оливкового масла и обжарьте курицу 2 минуты на сильном огне с одной стороны, переверните и жарьте ещё 2 минуты с другой стороны.
2 мин
Шаг 3. Достаньте противень из духовки, рядом с картофелем выложите обжаренную курицу и запекайте всё вместе в духовке ещё 12 минут.
12 мин
Шаг 4. Рукколу нарвите руками крупно.
Шаг 5. Зелёный лук нарубите мелко.
Шаг 6. Для приготовления сливочно-лимонного соуса в чистую миску влейте 2 ст. ложки оливкового масла, лимонный сок, добавьте нарубленный зелёный лук и оставшуюся сметану, посолите, поперчите и перемешайте.
Шаг 7. Разложите запечённые картофельные дольки по тарелкам, рядом выложите курицу, украсьте рукколой и подавайте со сливочно-лимонным соусом.
Франция и утиная грудка
Утиная грудка (magret du canard) — возможность вспомнить, как прекрасно было во Франции. Ничто так не ассоциируется с изысканной французской кухней (после багета, конечно!), как утка, подаваемая с фруктовым соусом. Факт: французы самые большие любители утки, а не устриц. Им нет равных в умении готовить утку, а еще в разнообразии ее рецептов.
«Обязательно дайте утке „отдохнуть“ при комнатной температуре после того, как достанете ее из духовки — это предотвратит чрезмерное вытекание сока при дальнейшей нарезке. Вы можете взбивать картофель миксером — так пюре получится более воздушным», — рекомендует Тазутдинов Равиль, шеф-повар Шефмаркет.
Добавьте к ужину багет, сыры, выпечку — и вот вы в парке Бют-Шомон или на ужине в душевной обстановке ресторана Au Limonaire.
Хорошо приготовленная, ароматная, со сливовым соусом и сливочным пюре.
Утиная грудка
Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 °С. Картофель очистите, нарежьте крупными произвольными ломтиками, положите в кипящую подсоленную воду и варите в течение 20 минут. Слейте воду, влейте 150 мл сливок и растолките картофель в пюре, посолите по вкусу.
20 мин
Шаг 2. Утиные грудки посолите, на коже сделайте надрезы крест-накрест с шагом 1 см.
Шаг 3. Разогрейте в сковороде 1 ст. ложку оливкового масла и обжарьте утку кожей вниз 3 минуты на сильном огне. Затем убавьте огонь до слабого, переверните утку, добавьте сливочное масло, бадьян, веточки тимьяна (оставьте пару веточек на украшение) и жарьте 5 минут, поливая утку соком из сковороды. Снимите с огня, сковороду сохраните.
5 мин
Шаг 4. Противень застелите пергаментом, на него выложите утку и поставьте запекаться в разогретую духовку на 8 минут. Достаньте утку из духовки и дайте ей «отдохнуть» 5 минут, затем нарежьте ломтиками.
8 мин
Шаг 5. У шпината отрежьте корни, листья нарвите руками крупно.
Шаг 6. В сковороде, в которой жарилась утка, обжарьте листья шпината, помешивая, 1 минуту на среднем огне, посолите и поперчите во время жарки.
1 мин
Шаг 7. Разложите утку по тарелкам, рядом выложите картофельное пюре и обжаренный шпинат, украсьте веточками тимьяна и подавайте со сливовым джемом.
Новая американская кухня
Именно в США можно попробовать мастерски исполненные блюда любой кухни мира. Современная американская кухня — это эклектика всех стилей и направлений гастрономии, которые вы можете только знать, переработанные под местные вкусы блюда, выполненные в модных кулинарных технологиях и местных продуктах.
Мы предлагаем остановиться на этом супе — чаудер со скандинавским акцентом.
Если вы готовы отказаться от ожиданий и стереотипов, то новая американская кухня точно «зайдет».
Чаудер с лососем и тигровыми креветками с хрустящими гренками и свежей зеленью
Шаг 1. Бекон нарежьте поперёк полосками шириной 1 см. Лук и картофель очистите и нарежьте мелким кубиком. Сельдерей нарежьте мелким кубиком.
Шаг 2. В большом сотейнике разогрейте 1 ст. ложку оливкового масла и обжарьте, помешивая, бекон и лук на сильном огне 2 минуты, затем добавьте сельдерей и жарьте всё вместе ещё 1 минуту.
2 мин
Шаг 3. В сотейник к бекону и луку влейте рыбный бульон, 100 мл воды и вустерский соус, добавьте картофель, перемешайте, доведите до кипения, убавьте огонь до слабого, накройте крышкой и варите 15 минут.
15 мин
Шаг 4. Петрушку нарубите мелко вместе со стеблями.
Шаг 5. В другом сотейнике разогрейте 1 ст. ложку оливкового масла, всыпьте муку и обжарьте, помешивая венчиком, на слабом огне 1 минуту, влейте сливки, перемешайте, доведите до кипения и варите, помешивая, на слабом огне 2 минуты. Влейте сливочную смесь в суп, посолите, поперчите и перемешайте.
2 мин
Шаг 6. Креветки очистите, сделайте короткий продольный надрез по спинке и удалите кишку. В сотейник к супу добавьте кубики лосося, креветки и варите 2 минуты.
2 мин
Шаг 7. Разлейте суп по тарелкам и подавайте, посыпав гренками и нарубленной петрушкой.
Марокко и пряный суп
Очень похожим кажется и суть марокканской кухни, с той разницей, что она постарше. Национальная марокканская кухня — это удивительная смесь арабской, еврейской, берберской, и средиземноморской кухонь.
Чтобы приготовить ужин, тут традиционно используются и фрукты, и овощи, и мясо, и морепродукты. Суть марокканской кухни — в специях. Именно смесь трав и приправ обеспечивает этот самобытный, яркий, редкий вкус.
Марокканский суп с говядиной, оливками, стручковой фасолью, сельдереем и кинзой. Смесь ярких пряных вкусов — обед, который стоит приготовить, чтобы ощутить восторг от яркой, невероятной марокканской кухни!
Марокканский суп
Шаг 1. В кастрюлю влейте 600 мл воды, добавьте брусочки говядины и лавровый лист, доведите до кипения и варите, снимая пену, на слабом огне в течение 10 минут.
10 мин
Шаг 2. Лук очистите и нарежьте мелким кубиком. Чеснок раздавите, очистите и нарубите мелко.
Шаг 3. Сельдерей нарежьте поперёк тонкими ломтиками. Оливки раздавите плоскостью ножа, удалите косточки, мякоть нарубите мелко.
Шаг 4. Смажьте сковороду двумя каплями оливкового масла и обжарьте, помешивая, лук, сельдерей, стручковую фасоль и оливки на сильном огне в течение 1 минуты.
1 мин
Шаг 5. В сковороду к овощам влейте протёртые томаты, перемешайте, убавьте огонь до среднего и тушите 1 минуту.
1 мин
Шаг 6. В кастрюлю к бульону с мясом добавьте обжаренные овощи, перемешайте, доведите до кипения и варите на слабом огне 5 минут. С половины лимона снимите цедру (оставьте немного цедры на украшение). В кастрюлю к супу всыпьте зиру и шафран, добавьте чеснок и цедру лимона, выжмите несколько капель лимонного сока по вкусу, посолите, перемешайте, доведите до кипения и снимите с огня.
5 мин
Шаг 7. Листочки кинзы отделите от стеблей. Разлейте суп по тарелками подавайте, украсив листочками кинзы.