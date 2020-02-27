Где и как отпраздновать Масленицу в 2020 году?

Масленица не только один из самых веселых русских праздников, но и один из самых древних. Языческий ритуал изгнания зимы и встречи долгожданной весны оказался настолько важным, а связанные с ними эмоции — настолько яркими, что христианская церковь так и не смогла его искоренить.

В итоге масштабный языческий праздник вошел в «официальный» календарь, претерпев лишь некоторые преобразования. Например, у него появилось другое название — Мясопустная неделя (которое, правда, не прижилось), а само празднование сократилось с двух недель до одной. Кроме того, даты проведения теперь привязаны к Пасхе и началу Великого поста: в 2020 году она пройдет с 24 февраля до 1 марта.

Cамое грандиозное празднование на Масленицу устроил в 1722 году Петр I. На улицах Москвы появилась процессия из кораблей русского флота, которые тянули на санях сотни лошадей. Сопровождали ее ряженые в костюмах диковинных зверей и сказочных существ, а в одном из кораблей сидел сам император, паля из пушек и попеременно поднимая паруса.

Честная, веселая, широкая, сырная неделя, объедуха... У Масленицы множество имен, и в разных регионах России в старину были свои праздничными традиции, но везде обязательным было веселье, разгул и угощения.