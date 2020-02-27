Где и как отпраздновать Масленицу в 2020 году?

Масленица не только один из самых веселых русских праздников, но и один из самых древних. Языческий ритуал изгнания зимы и встречи долгожданной весны оказался настолько важным, а связанные с ними эмоции — настолько яркими, что христианская церковь так и не смогла его искоренить.
В итоге масштабный языческий праздник вошел в «официальный» календарь, претерпев лишь некоторые преобразования. Например, у него появилось другое название — Мясопустная неделя (которое, правда, не прижилось), а само празднование сократилось с двух недель до одной. Кроме того, даты проведения теперь привязаны к Пасхе и началу Великого поста: в 2020 году она пройдет с 24 февраля до 1 марта.
Cамое грандиозное празднование на Масленицу устроил в 1722 году Петр I. На улицах Москвы появилась процессия из кораблей русского флота, которые тянули на санях сотни лошадей. Сопровождали ее ряженые в костюмах диковинных зверей и сказочных существ, а в одном из кораблей сидел сам император, паля из пушек и попеременно поднимая паруса.
Честная, веселая, широкая, сырная неделя, объедуха... У Масленицы множество имен, и в разных регионах России в старину были свои праздничными традиции, но везде обязательным было веселье, разгул и угощения.
Без блина не масленица, без пирога не именины
Печь блины начинали в понедельник. Этому блюду, золотистому и круглому как солнце, больше тысячи лет. Его приносили в дар языческим божествам, «комам», а позже на Руси оставляли в дар предкам или отдавали нищим, чтобы те помолились за усопших. Остальными блинами объедались, угощали родственников, гостей, ребятишек, что в первый день масленицы ходили по деревне и выпрашивали свежие блины.
Конечно, у каждой хозяйки был свой рецепт приготовления блинов: с разными начинками, из разной муки. На эту Масленицу повара отелей AZIMUT по всей России предложат вам оценить рецепты. А в AZIMUT Отель Переславль можно будет научиться печь вкусные блины и готовить другие масленичные блюда — здесь в программу празднования помимо гуляний, конкурсов и игрищ включены кулинарные мастер-классы для всей семьи!
Разноцветная Масленица
Где: AZIMUT Отель Переславль, современный спа-курорт в 13 км от города Переславль-Залесский в национальном парке.
Даты празднования: 28 февраля – 1 марта.
Что в программе:
- мастер-классы по кулинарии и ремеслам;
- живая музыка;
- конкурсы и народные забавы;
- спортивные занятия;
- сжигание чучела масленицы
Цена от: 4050 руб./2 ночи, дети до 12 лет бесплатно.
Печь блины начинали в понедельник. Этому блюду, золотистому и круглому как солнце, больше тысячи лет. Его приносили в дар языческим божествам, «комам», а позже на Руси оставляли в дар предкам или отдавали нищим, чтобы те помолились за усопших. Остальными блинами объедались, угощали родственников, гостей, ребятишек, что в первый день масленицы ходили по деревне и выпрашивали свежие блины.
Конечно, у каждой хозяйки был свой рецепт приготовления блинов: с разными начинками, из разной муки. На эту Масленицу повара отелей AZIMUT по всей России предложат вам оценить рецепты. А в AZIMUT Отель Переславль можно будет научиться печь вкусные блины и готовить другие масленичные блюда — здесь в программу празднования помимо гуляний, конкурсов и игрищ включены кулинарные мастер-классы для всей семьи!
В Сибири традиционным блюдом на Масленицу были не только блины, но и сладкий «хворост». Насладившись блинным меню в AZIMUT Отель Новосибирск, вы можете отведать его в городских ресторанах и на улицах.
Народные забавы и сжигание чучела
На Масленицу надо было не только много пить и есть, но и непременно веселиться.
Непременным атрибутом масленицы было катание с ледяной горы на санях, салазках, рогожках, словом на всем, что было под рукой. Считалось, что кто дальше уедет – у того лучше уродится урожай, а чем дальше скатится молодая пара – тем дольше им вместе жить. Не менее популярным было катание на тройках наперегонки, под песни, гармонь, с объятиями и поцелуями. Ряженая молодежь устраивала целые масленичные «поезда». Популярной традицией было взятие снежной крепости, которая символизировала владения зимы.
Но главным обрядом было сначала изготовление и приветствие, а потом сжигание соломенного чучела Масленицы, тоже символа зимы, или просто соломенных снопов. В последний день Масленицы куклу катали на санях до темноты, а потом устраивали костер. Вокруг него собиралось много народа, пели песни, водили хороводы.
Народные гуляния, конкурсы, традиции настоящей русской Масленицы ждут вас в разных отелях AZIMUT. Выбирайте, что вам ближе по душе: северная Кострома или южная астраханская губерния?
Костромская Масленица
Где: AZIMUT Отель Кострома, загородный отель в русском стиле.
Даты празднования: 29 февраля.
Что в программе?
- Масленичные гулянья
- Угощение блинами, шашлыками и костромскими соленостями
- Старинные русские забавы
- Конкурсы, танцы
- Сжигание чучела
- Катание на лошадях
- Предварительная программа мероприятия
- Праздничное меню
Стоимость: взрослый билет – 1600 руб, детский (6-10 лет) – 1100 рублей. Проживание оплачивается дополнительно.
Астраханская Масленица
Где: AZIMUT Отель Волга Астрахань
Рекреационный комплекс для всей семьи с баней, рыбалкой и спортивными сооружениями на острове в дельте Волги.
Даты празднования: 1 марта
Что в программе?
- Развлекательная программа
- Русские народные танцы
- Угощения: блины и выпечка
- Спа-центр (крытый бассейн, сауна, хаммам)
Цена от: 2500 руб. Детям до 12 лет скидки, до 6 лет – бесплатно.
Городские гуляния
Праздник был популярен не только в сельской местности. В городах, на центральных площадях, в Масленичную неделю устраивали ярмарки, балаганы, по улицам также катались на санях, в более поздние эпохи — в конных экипажах. Начиная с Петра Первого, русские цари устраивали маскарадные шествия в Петербурге на европейский манер, часто с театральным сценарием, приглашая заграничных музыкантов, фокусников и кулинаров. Центром народных гуляний была Исаакиевская площадь.
Нижегородская Масленица
Где: AZIMUT Отель Нижний Новгород, современный отель напротив знаменитой Стрелки.
Даты празднования: 25 февраля - 1 марта.
Программа: в отеле вас ждут блинное меню, а масленичный фестиваль – в пешей доступности от отеля, на Рождественке.
Сейчас в крупных городах России площадки размещаются в парках и на центральных площадях, и обычно в каждом районе есть свой «масленичный эпицентр». Отправившись в Санкт-Петербург в дни Масленицы, вы можете начать празднование в самом отеле AZIMUT Санкт-Петербург, предлагающем специальное меню в ресторане Avenue.
Если же вам больше по душе городская Масленица с духом старого русского торгового города — отправляйтесь в Нижний Новгород!
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