Где остановиться близ финского залива: гостевой дом «Ближние дубки»
Гостевой дом «Ближние дубки» — это 20 двухместных номеров класса «комфорт», «полулюкс», «де люкс» и «семейный». В номерах класса «комфорт» установлены две одноместные кровати, в остальных — двуспальные. Также есть возможность установки дополнительных спальных мест и детской кроватки (по запросу). К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и частная парковка (по запросу). Континентальный завтрак включен в стоимость проживания.
Гостевой дом расположен в Ольгино (Санкт-Петербург), в непосредственной близости от финского залива, неподалеку от экспоцентра «Гарден Сити» и строящегося общественно-делового комплекса «Лахта-центр». В пяти километрах от гостевого дома находится Парк 300-летия Санкт-Петербурга и Торгово-развлекательный центр Питерлэнд с самым большим в городе аквапарком.
При гостевом доме работает ресторан, где сервируются завтрак, бизнес-ланч, а также осуществляется обслуживание по меню. Возможна организация питания экскурсионных групп, банкетов, фуршетов и кофе-брейков.
Для проведения деловых мероприятий к услугам гостей конференц-зал на 35 человек, отвечающий всем надлежащим требованиям для организации деловых встреч любого формата. В качестве дополнительных услуг предлагается посетить находящийся при гостевом доме парикмахерский салон и воспользоваться прокатом велосипедов. Мы организуем пешие и автобусные экскурсии, трансферы.
Подробности на сайте гостевого дома «Ближние дубки».