Где остановиться близ финского залива: гостевой дом «Ближние дубки»

Гостевой дом «Ближние дубки» — это 20 двухместных номеров класса «комфорт», «полулюкс», «де люкс» и «семейный». В номерах класса «комфорт» установлены две одноместные кровати, в остальных — двуспальные. Также есть возможность установки дополнительных спальных мест и детской кроватки (по запросу). К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории и частная парковка (по запросу). Континентальный завтрак включен в стоимость проживания.

Гостевой дом расположен в Ольгино (Санкт-Петербург), в непосредственной близости от финского залива, неподалеку от экспоцентра «Гарден Сити» и строящегося общественно-делового комплекса «Лахта-центр». В пяти километрах от гостевого дома находится Парк 300-летия Санкт-Петербурга и Торгово-развлекательный центр Питерлэнд с самым большим в городе аквапарком.