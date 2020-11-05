Где остановиться на Алтае: Всесезонный курорт «Манжерок»

Главная козырная карта курорта «Манжерок» — его расположение. Он находится у подножия знаменитой горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай, Манжерокского. Совсем рядом — Чуйский тракт, одна из самых красивых дорог мира, и потрясающий вид на реку Катунь.

Зимой гостей «Манжерока» ждут горные лыжи и сноуборд, снегоходы и сноубайки, каток и заезды на хаски-упряжках.