Где остановиться на Алтае: Всесезонный курорт «Манжерок»

Главная козырная карта курорта «Манжерок» — его расположение. Он находится у подножия знаменитой горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай, Манжерокского. Совсем рядом — Чуйский тракт, одна из самых красивых дорог мира, и потрясающий вид на реку Катунь.
Зимой гостей «Манжерока» ждут горные лыжи и сноуборд, снегоходы и сноубайки, каток и заезды на хаски-упряжках.
До конца 2020 года откроются семь трасс разного уровня сложности общей протяженностью около девяти километров. Особого внимания заслуживает новая канатная дорога, оснащенная 82 подвесными 8-местными гондолами. Скорость подъема — 8-12 минут. Гондолы оборудованы специальными креплениями для лыж, сноубордов и велосипедов. Дорога соединяет нижнюю станцию и вершину горы Малая Синюха, откуда открывается прекрасный вид на окрестности и реку Катунь. Длина дороги составляет 2 516 м, высота горы — 1020 м.
Весной здесь и распускающийся маральник, и целая экскурсионная программа «Цветущий Алтай», и открытие сезона даунхилла Manzherok Bike. Летом в «Манжероке» проходят концерты и эко- фестивали, спортивные соревнования, заезды на лошадях, гонки на квадроциклах и горных велосипедах, проект «Ролики мечты» — программа терапевтического спорта для детей и взрослых.
Осенью наступает время грибных туров, соревнований по даунхиллу «Manzherok Downhill Cup» и экскурсионная программа «Золотой Алтай».
А еще:
- крупнейший байк-парк в России;
- алтайский банный комплекс с сибирским банным чаном;
- живые экскурсии (особенно рекомендуем трек на священную гору Малая Синюха, или Кёк-Туру).
С 2019 года «Манжерок» стал участником программы «Спасибо» от «Сбера».