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Где остановиться на Алтае: Всесезонный курорт «Манжерок»

05 ноября 2020
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
Рассказываем об одном из лучших мест отдыха в природной жемчужине нашей страны

Главная козырная карта курорта «Манжерок» — его расположение. Он находится у подножия знаменитой горы Малая Синюха и единственного теплого озера в Республике Алтай, Манжерокского. Совсем рядом — Чуйский тракт, одна из самых красивых дорог мира, и потрясающий вид на реку Катунь.

Зимой гостей «Манжерока» ждут горные лыжи и сноуборд, снегоходы и сноубайки, каток и заезды на хаски-упряжках.

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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»

До конца 2020 года откроются семь трасс разного уровня сложности общей протяженностью около девяти километров. Особого внимания заслуживает новая канатная дорога, оснащенная 82 подвесными 8-местными гондолами. Скорость подъема — 8-12 минут. Гондолы оборудованы специальными креплениями для лыж, сноубордов и велосипедов. Дорога соединяет нижнюю станцию и вершину горы Малая Синюха, откуда открывается прекрасный вид на окрестности и реку Катунь. Длина дороги составляет 2 516 м, высота горы — 1020 м.

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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»

Весной здесь и распускающийся маральник, и целая экскурсионная программа «Цветущий Алтай», и открытие сезона даунхилла Manzherok Bike. Летом в «Манжероке»  проходят концерты и эко- фестивали, спортивные соревнования, заезды на лошадях, гонки на квадроциклах и горных велосипедах, проект «Ролики мечты» — программа терапевтического спорта для детей и взрослых.

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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»
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Фото: Курорт «Манжерок»

Осенью наступает время грибных туров, соревнований по даунхиллу «Manzherok Downhill Cup» и экскурсионная программа «Золотой Алтай».

А еще:

  • крупнейший байк-парк в России;
  • алтайский банный комплекс с сибирским банным чаном;
  • живые экскурсии (особенно рекомендуем трек на священную гору Малая Синюха, или Кёк-Туру).

С 2019 года «Манжерок» стал участником программы «Спасибо» от «Сбера».

Как добраться

Официальный сайт «Манжерока»

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