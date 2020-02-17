Где остановиться на Мальдивах: Sun Aqua Vilu Reef

Виллы с бассейнами или джакузи, пляжные виллы, виллы на воде, бунгало в виде ракушек — что бы вы не выбрали, Sun Aqua Vilu Reef подарит вам роскошный отдых с потрясающим видом на Индийский океан.
Одной из достопримечательностей острова является местный спа-центр, где с вниманием и заботой относятся к тому, чтобы каждая минута отдыха гостей была наполнена удовольствием. Процедуры здесь основаны на народной мальдивской медицине — местные жители всегда использовали для лечения природные дары — песок, ракушки, морскую воду, кокосы, пальмовые листья, растения и травы. Услуги специализируются на исцелении, обновлении и омоложении. В спа-меню есть цветочные ванны, аюрведические ритуалы и ароматерапевтические массажи, косметические процедуры. Лечение основано на сочетании восточной и западной терапии и применении пяти элементов: дерева, огня, металла, земли и воды.
Здесь можно отдохнуть не только телом, но и душой. В этом вам поможет наука о гармонии, здоровье и спокойствии — йога. На бесплатных занятиях гостям откроются секреты правильного дыхания, идеальных асан и расслабляющей медитации. Каждый желающий выбирает нужное ему направление йоги: пранаяма, айенгара, нидра. В России последняя практика встречается крайне редко, и только на Мальдивах вы сможете в полной мере испытать свои возможности во время сна и медитации, избавиться от накопившейся негативной энергии. Что может быть более релаксирующим, чем сеансы йоги под открытым закатным небом?
В Sun Aqua Vilu Reef есть все и для активного отдыха. Например, в Дайвинг-центре PADI «Золотая пальма» и SSI Алмазном дайв-центре вы сможете принять участие в захватывающих подводных плаваниях и программах снорклинга и исследовать пещеры обломки кораллов морскую жизнь в теплых и чрезвычайно чистых водах Индийского океана.
Сертифицированные школы PADI Gold Palm и DDI Sun Diving School проводят курсы для начинающих и детей. Главное — не затеряться в пучине, засмотревшись на один из лучших домашних коралловых рифов, расположенный всего в 30 метрах от берега. В Sun Aqua Vilu Reef гости могут также заняться виндсерфингом, греблей на каноэ и парусным спортом, катанием на скутерах и водных лыжах.
Приключения зовут! Изучите местные виды за пределами острова. К услугам гостей: прогулки под парусом на борту катамарана, круизы на закате и посещение культурно-исторических мест в близлежащих деревнях, а также прогулки по океану на традиционных деревянных лодках Дони. Семьи могут отправиться в тур «В погоне за дельфинами», а влюбленные пары — устроить пикник на секретном острове
Наслаждайтесь ужином под звездами, в уединении вашей виллы или в любом из 4-х ресторанов. От западной классики в сочетании с восточными вкусами, до свежевыловленных морепродуктов до простых закусок и коктейлей у бассейна. Sun Aqua Vilu Reef предлагает оценить достоинства Мальдивской кухни. Выращенные работниками отеля натуральные продукты станут настоящим подарком для любого гурмана. А побаловать себя романтическим ужином под звездным небом, отведав свежевыловленные и тотчас же приготовленные морепродукты, не откажется ни один путешественник.
Главный ресторан острова, The Aqua, находится над водой и специализируется на кухнях всех народов мира. Здесь подача блюд осуществляется по типу «шведский стол». The Well Done — ресторан с барбекю, свежей рыбой и богатым винным погребом. А еще отель с удовольствием предложит гостям ужин в полном уединении в любом выбранном гостями месте на острове, где их будут обслуживать специально приглашенные официанты и повар.