Где остановиться на Мальдивах: Sun Aqua Vilu Reef

Здесь можно отдохнуть не только телом, но и душой. В этом вам поможет наука о гармонии, здоровье и спокойствии — йога. На бесплатных занятиях гостям откроются секреты правильного дыхания, идеальных асан и расслабляющей медитации. Каждый желающий выбирает нужное ему направление йоги: пранаяма, айенгара, нидра. В России последняя практика встречается крайне редко, и только на Мальдивах вы сможете в полной мере испытать свои возможности во время сна и медитации, избавиться от накопившейся негативной энергии. Что может быть более релаксирующим, чем сеансы йоги под открытым закатным небом?

В Sun Aqua Vilu Reef есть все и для активного отдыха. Например, в Дайвинг-центре PADI «Золотая пальма» и SSI Алмазном дайв-центре вы сможете принять участие в захватывающих подводных плаваниях и программах снорклинга и исследовать пещеры обломки кораллов морскую жизнь в теплых и чрезвычайно чистых водах Индийского океана.

Сертифицированные школы PADI Gold Palm и DDI Sun Diving School проводят курсы для начинающих и детей. Главное — не затеряться в пучине, засмотревшись на один из лучших домашних коралловых рифов, расположенный всего в 30 метрах от берега. В Sun Aqua Vilu Reef гости могут также заняться виндсерфингом, греблей на каноэ и парусным спортом, катанием на скутерах и водных лыжах.