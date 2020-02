Где остановиться на Мальдивах: Sun Aqua Vilu Reef

Приключения зовут! Изучите местные виды за пределами острова. К услугам гостей: прогулки под парусом на борту катамарана, круизы на закате и посещение культурно-исторических мест в близлежащих деревнях, а также прогулки по океану на традиционных деревянных лодках Дони. Семьи могут отправиться в тур «В погоне за дельфинами», а влюбленные пары — устроить пикник на секретном острове

Наслаждайтесь ужином под звездами, в уединении вашей виллы или в любом из 4-х ресторанов. От западной классики в сочетании с восточными вкусами, до свежевыловленных морепродуктов до простых закусок и коктейлей у бассейна. Sun Aqua Vilu Reef предлагает оценить достоинства Мальдивской кухни. Выращенные работниками отеля натуральные продукты станут настоящим подарком для любого гурмана. А побаловать себя романтическим ужином под звездным небом, отведав свежевыловленные и тотчас же приготовленные морепродукты, не откажется ни один путешественник.

Главный ресторан острова, The Aqua, находится над водой и специализируется на кухнях всех народов мира. Здесь подача блюд осуществляется по типу «шведский стол». The Well Done — ресторан с барбекю, свежей рыбой и богатым винным погребом. А еще отель с удовольствием предложит гостям ужин в полном уединении в любом выбранном гостями месте на острове, где их будут обслуживать специально приглашенные официанты и повар.