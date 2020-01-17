Где остановиться в Берлине: Lux Eleven Berlin-Mitte

Бывший военный госпиталь, офис русской секретной службы и место проведения незаконных рейдов, солидное белое здание на улице Розы-Люксембург в Митте — ныне отель Lux Eleven — играет важную роль в жизни и культуре Берлина на протяжении уже более века. Теперь располагающее 72 роскошными апартаментами здание является своего рода маяком в окрестностях — местом, где посетители могут проникнуться атмосферой города не в качестве гостя, а в качестве полноценного жителя Берлина.

Отель Lux Eleven находится всего в двух шагах от Александерплац и знаменитой Берлинской телебашни, в окружении кафе, художественных галерей, баров и ресторанов. Просторные апартаменты являются идеальным выбором для семей, музыкантов и знаменитостей, каждые из которых могут жить в абсолютном уединении друг от друга в течение длительного времени, наслаждаясь круглосуточным обслуживанием и удобствами четырех-звездочного отеля.