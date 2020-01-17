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Где остановиться в Берлине: Lux Eleven Berlin-Mitte

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17 января 2020
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Lux Eleven
Богатая история и премиальный комфорт.

Бывший военный госпиталь, офис русской секретной службы и место проведения незаконных рейдов, солидное белое здание на улице Розы-Люксембург в Митте — ныне отель Lux Eleven — играет важную роль в жизни и культуре Берлина на протяжении уже более века. Теперь располагающее 72 роскошными апартаментами здание является своего рода маяком в окрестностях — местом, где посетители могут проникнуться атмосферой города не в качестве гостя, а в качестве полноценного жителя Берлина.

Отель Lux Eleven находится всего в двух шагах от Александерплац и знаменитой Берлинской телебашни, в окружении кафе, художественных галерей, баров и ресторанов. Просторные апартаменты являются идеальным выбором для семей, музыкантов и знаменитостей, каждые из которых могут жить в абсолютном уединении друг от друга в течение длительного времени, наслаждаясь круглосуточным обслуживанием и удобствами четырех-звездочного отеля.

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Lux Eleven

Просторные апартаменты площадью от 25 м2 до 55 м2 оформлены в минималистском стиле и располагают высокими потолками, ярко-белыми стенами, телевизором с плоским экраном и хорошо оборудованной кухней. Для тех, кто ищет необычный отдых, есть также потрясающий пентхаус площадью 160 м2 с собственной террасой на крыше, тренажерным залом и сауной.

Для обедов и покупок гостям не нужно далеко ходить — на первом этаже отеля расположились концептуальный магазин, он же молочный бар Type Hype, а также модный бутик Anine Bing. В ресторане отеля Prince, который в настоящее время является центром берлинской кулинарии для местных жителей и гостей столицы, подают инновационные блюда азиатской кухни и вкусные коктейли.

Это не просто отель — это ваш дом в Берлине.