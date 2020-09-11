Где остановиться в Карелии: гостиница «Пийпун Пиха»
Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера. Гостям рады предложить 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха. Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создадут атмосферу покоя и гармонии.
Гостям города понадобится всего десять минут, чтобы добраться от отеля до железнодорожного вокзала, и пять минут до автовокзала.
Сама гостиница располагается в примечательном историческом здании из красного кирпича. «Пийпун Пиха» переводится как «дворик с трубой». Это бывшая финская лесопилка на мысе Кивиниеми (скалистый мыс), первое в городе крупно-промышленное предприятие. После Второй мировой войны, в 1948 году, на базе бывшей лесопилки была создана фетроваляльная фабрика по производству валенок. Затем здание побывало и цехом суконной, и цехом швейной фабрики. Только в 1990 году здание было переоборудовано под гостиницу.
За сто тридцать пять лет своего существования, сменив пять отличных друг от друга, профилей, оно не утратило своего обаяния, шарма и в то же время своей уникальности.
Удачно вписавшись в ландшафт мыса Кивиниеми, «Пийпун Пиха», дворик с трубой, стал не просто функциональным строением, но и достопримечательностью города Сортавала.
«Пийпун Пиха» является официальной гостиницей горного парка Рускеала — одной из главных достопримечательностей Карелии. Парк образован на месте бывших каменоломен. Мрамор в Рускеале добывали еще при Екатерине II и использовали в отделке многих зданий Санкт-Петербурга: Эрмитаж, Исаакиевский собор, Михайловский замок и другие. Сейчас Рускеала развивается как туристическое направление, где круглый год легко найти увлекательное занятие.
Мраморные стены карьера обрамляют озеро, прозрачность воды которого достигает 15-18 метров. В парке проложены пешеходные маршруты, организованы смотровые площадки, есть возможность прокатиться на лодке вдоль отвесных скал или посетить таинственные пещеры.
Из Сортавалы, где находится гостиница, также обязательно стоит съездить на остров Валаам, самый крупный остров Валамского архипелага. Он известен благодаря расположенному здесь Валаамскому ставропигиальному мужскому монастырю. У острова скалистые берега, большая часть территории покрыта хвойными лесами, сохранились сады, которым более 150 лет. Природа Валаама вдохновляла многих художников.
Все экскурсии помогут организовать в гостинице «Пийпун Пиха».
Информацию по наличию номеров и бронированию ищите на сайте гостиницы или по почте piipunpiha@kolmas.ru