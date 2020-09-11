Где остановиться в Карелии: гостиница «Пийпун Пиха»

Гостиница «Пийпун Пиха» расположена в городе Сортавала в отдалении от суеты и шума городских улиц на берегу Ладожского озера. Гостям рады предложить 19 номеров различной категории для комфортного проживания и уютный ресторан для приятного отдыха. Изящная классика, великолепие и оригинальный карельский колорит соединены в интерьере и обстановке гостиницы. Пастельные тона, преобладающие в дизайне комфортабельных комнат и гостевой зоне отеля, создадут атмосферу покоя и гармонии.

Гостям города понадобится всего десять минут, чтобы добраться от отеля до железнодорожного вокзала, и пять минут до автовокзала.

Сама гостиница располагается в примечательном историческом здании из красного кирпича. «Пийпун Пиха» переводится как «дворик с трубой». Это бывшая финская лесопилка на мысе Кивиниеми (скалистый мыс), первое в городе крупно-промышленное предприятие. После Второй мировой войны, в 1948 году, на базе бывшей лесопилки была создана фетроваляльная фабрика по производству валенок. Затем здание побывало и цехом суконной, и цехом швейной фабрики. Только в 1990 году здание было переоборудовано под гостиницу.

За сто тридцать пять лет своего существования, сменив пять отличных друг от друга, профилей, оно не утратило своего обаяния, шарма и в то же время своей уникальности.

Удачно вписавшись в ландшафт мыса Кивиниеми, «Пийпун Пиха», дворик с трубой, стал не просто функциональным строением, но и достопримечательностью города Сортавала.