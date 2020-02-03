Где остановиться в Казани: Апарт-Отель на Пушкина, 26

Номерной фонд отеля представлен 31 комфортабельным апартаментом пяти категорий: от стандартных номеров до изысканных люксов. Каждый из них воплощает в себе преимущества апарт-отелей, за которые их так любят бизнес-туристы и отдыхающие. Размер номеров (от 28 кв. метров) и их планировка позволили эргономично разместить кухню, гостиную, спальню и рабочее место, а современный дизайн интерьера располагает гостей к отдыху в конце насыщенного дня. Чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно, в каждом номере есть вся необходимая посуда для приготовления и приема пищи, а также посудомоечные машины.

Во время заезда, гостям предоставляется «welcome пакет», включающий: два вида чая, кофе, сахар, капсулы для посудомоечных и стиральных машин. В большинстве номеров имеются стиральные машины и капсульные кофемашины. Зона отдыха разделена на гостиную и спальню. Комфортный сон гостей обеспечивают удобные кровати с белоснежным постельным бельём, а ежедневная уборка номеров подчеркивает гостиничный сервис и помогает поддерживать круглосуточную чистоту. Также в апартаментах предусмотрена индивидуальная система климат-контроля, сейф и бесплатный Wi-Fi, благодаря которому всегда можно оставаться на связи с родными и близкими.

Уникальным отличием Апарт-отеля является наличие просторной открытой террасы, расположенной на 3 этаже здания с завораживающим видом на центр Казани, которая в теплое время года превращается в настоящий цветочный сад, где можно насладиться лучами солнца за чашечкой кофе, провести романтическое свидание или организовать любое деловое или торжественное мероприятие. Также гостям доступна бесплатная подземная парковка, что имеет большое значение в условиях ограниченного количества парковочных мест в центре города.