Где остановиться в Казани: Апарт-Отель на Пушкина, 26
Роскошный пятиэтажный особняк в самом сердце исторического центра Казани всегда замечают гости города и местные жители — именно в нем расположился современный Апарт-отель на Пушкина, 26. Построенный в классическом стиле он гармонично дополняет архитектурный и культурный колорит столицы Татарстана и при этом отвечает всем требованиям современных апарт-отелей.
Одноименная улица, на которой расположен отель, обладает одной из самых богатых историй. Именно на этой улице (прежнее название «Рыбнорядская») родился и вырос знаменитый оперный певец Федор Шаляпин. Здесь же жил Максим Горький, писавший о казанском периоде своей жизни: «Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно — в Казани. Казань — любимейший из моих университетов». Также на Рыбнорядской жил знаменитый анатом — профессор В. Тонков. В 1899 году к столетию великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина улица обрела современное название и сегодня это главная артерия города Казани, на которой расположены многие значимые для Татарстана и города административные здания, культурные учреждения, торговые центры и учебные заведения.
Номерной фонд отеля представлен 31 комфортабельным апартаментом пяти категорий: от стандартных номеров до изысканных люксов. Каждый из них воплощает в себе преимущества апарт-отелей, за которые их так любят бизнес-туристы и отдыхающие. Размер номеров (от 28 кв. метров) и их планировка позволили эргономично разместить кухню, гостиную, спальню и рабочее место, а современный дизайн интерьера располагает гостей к отдыху в конце насыщенного дня. Чтобы гости чувствовали себя максимально комфортно, в каждом номере есть вся необходимая посуда для приготовления и приема пищи, а также посудомоечные машины.
Во время заезда, гостям предоставляется «welcome пакет», включающий: два вида чая, кофе, сахар, капсулы для посудомоечных и стиральных машин. В большинстве номеров имеются стиральные машины и капсульные кофемашины. Зона отдыха разделена на гостиную и спальню. Комфортный сон гостей обеспечивают удобные кровати с белоснежным постельным бельём, а ежедневная уборка номеров подчеркивает гостиничный сервис и помогает поддерживать круглосуточную чистоту. Также в апартаментах предусмотрена индивидуальная система климат-контроля, сейф и бесплатный Wi-Fi, благодаря которому всегда можно оставаться на связи с родными и близкими.
Уникальным отличием Апарт-отеля является наличие просторной открытой террасы, расположенной на 3 этаже здания с завораживающим видом на центр Казани, которая в теплое время года превращается в настоящий цветочный сад, где можно насладиться лучами солнца за чашечкой кофе, провести романтическое свидание или организовать любое деловое или торжественное мероприятие. Также гостям доступна бесплатная подземная парковка, что имеет большое значение в условиях ограниченного количества парковочных мест в центре города.
Вблизи Апарт-отеля на Пушкина, 26 расположено множество ресторанов, кафе, ночных клубов и крупных торговых центров. В 20 минутах ходьбы расположен Казанский Кремль с его завораживающей мечетью Кул Шариф и видом на Казанку. За 5 минут неспешной прогулки можно добраться до знаменитой пешеходной улицы Баумана, так называемого «Казанского Арбата», где сосредоточены сувенирные магазины, музеи, а также кафе, предлагающие блюда национальной татарской кухни: тушёную с овощами конину, суп-лапшу Токмач, кыстыбый с пшёнкой, многослойный пирог Губадию, треугольник с начинкой Эчпочмак и другое. В 500 метрах от отеля расположена станция метро «Площадь Габдуллы Тукая», благодаря которой гости без автомобиля смогут легко и быстро добраться до любой точки города.
Время в пути от отеля до аэропорта Казани составляет всего 30-40 минут на автомобиле. Насладитесь татарским гостеприимством вместе с Апарт-отелем на Пушкина, 26.