Где остановиться в Корфу: Corfu Palma Boutique Hotel 4*

Corfu Palma Boutique Hotel расположен в курортной дереве Дассия на острове Корфу всего в ста метрах от песчаного пляжа у берегов Ионического моря. Территория отеля утопает в зелени: прекрасные сады, цветники, оливковые деревья, одно из которых появилось на свет еще в 14-м веке. Сюда часто приезжают на медовый месяц молодожены, а многие проводят здесь и полноценные свадебные церемонии.

В 2014 году в отеле завершилось масштабное обновление, длившееся несколько лет, а еще через год появился отдельный VIP-этаж. В дизайне отеля элементы традиционной греческой архитектуры переплетаются с современными мотивами, и этот фьюжн находит свое отражение как в отделке внешних помещений, так и непосредственно внутри каждого из 48 номеров.