Где остановиться в Корфу: Corfu Palma Boutique Hotel 4*
Corfu Palma Boutique Hotel расположен в курортной дереве Дассия на острове Корфу всего в ста метрах от песчаного пляжа у берегов Ионического моря. Территория отеля утопает в зелени: прекрасные сады, цветники, оливковые деревья, одно из которых появилось на свет еще в 14-м веке. Сюда часто приезжают на медовый месяц молодожены, а многие проводят здесь и полноценные свадебные церемонии.
В 2014 году в отеле завершилось масштабное обновление, длившееся несколько лет, а еще через год появился отдельный VIP-этаж. В дизайне отеля элементы традиционной греческой архитектуры переплетаются с современными мотивами, и этот фьюжн находит свое отражение как в отделке внешних помещений, так и непосредственно внутри каждого из 48 номеров.
Инфраструктура – отдельная гордость Corfu Palma Boutique Hotel: от бассейна с изумительной вечерней подсветкой и открытых джакузи до сверхсовременного фитнес-центра и спа, где гостей встречает специально разработанная спа-программа «Афродита».
В ресторане гостей ждет грандиозный шведский стол на основе средиземноморской в целом и греческой кухни в частности. Уровень блюд настолько высок, что кухня Corfu Palma Boutique Hotel отдельно отмечена Ассоциацией отелей Греции. Меню а-ля карт, разумеется, также присутствует – и доступно весь день. В A La carte Aura заправляет Андреас Стефанис, ученик известного греческого шефа Аристоса Меголаса. Под его руководством было создано особое меню, в котором греческая кухня плавно перекликается с французской.
После реновации Corfu Palma Boutique Hotel регулярно собирает награды на различных премиях в мировой индустрии гостеприимства. Отель был отмечен на World Luxury Hotel Awards 2017-2018, победил в номинации «Лучший роскошный бутик-отель года» от Luxury Travel Guide Global Awards в 2016, 2017 и 2018 годах. В этом же ряду – сертификаты качества от Trip Advisor, серия наград от Booking.com и попадание в топ-10 лучших «четверок» на Корфу по версии Travel Myth.
Узнайте больше на официальном сайте Corfu Palma Boutique Hotel.