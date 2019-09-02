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Калейдоскоп

Где остановиться в Корфу: Corfu Palma Boutique Hotel 4*

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02 сентября 2019
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Corfu Palma Boutique Hotel
Отель, получивший множество наград и ставший одним из символов греческой индустрии гостеприимства

Corfu Palma Boutique Hotel расположен в курортной дереве Дассия на острове Корфу всего в ста метрах от песчаного пляжа у берегов Ионического моря. Территория отеля утопает в зелени: прекрасные сады, цветники, оливковые деревья, одно из которых появилось на свет еще в 14-м веке. Сюда часто приезжают на медовый месяц молодожены, а многие проводят здесь и полноценные свадебные церемонии.

В 2014 году в отеле завершилось масштабное обновление, длившееся несколько лет, а еще через год появился отдельный VIP-этаж. В дизайне отеля элементы традиционной греческой архитектуры переплетаются с современными мотивами, и этот фьюжн находит свое отражение как в отделке внешних помещений, так и непосредственно внутри каждого из 48 номеров.

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Сюит в Corfu Palma Boutique Hotel

Инфраструктура – отдельная гордость Corfu Palma Boutique Hotel: от бассейна с изумительной вечерней подсветкой и открытых джакузи до  сверхсовременного фитнес-центра и спа, где гостей встречает специально разработанная спа-программа «Афродита».

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Массажные программы в спа-центре Corfu Palma Boutique Hotel

В ресторане гостей ждет грандиозный шведский стол на основе средиземноморской в целом и греческой кухни в частности. Уровень блюд настолько высок, что кухня Corfu Palma Boutique Hotel отдельно отмечена Ассоциацией отелей Греции. Меню а-ля карт, разумеется, также присутствует – и доступно весь день. В A La carte Aura заправляет Андреас Стефанис, ученик известного греческого шефа Аристоса Меголаса. Под его руководством было создано особое меню, в котором греческая кухня плавно перекликается с французской.

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Блюда из меню A La carte Aura
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Блюда из меню A La carte Aura
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Блюда из меню A La carte Aura
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Блюда из меню A La carte Aura
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Блюда из меню A La carte Aura
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Блюда из меню A La carte Aura

После реновации Corfu Palma Boutique Hotel регулярно собирает награды на различных премиях в мировой индустрии гостеприимства. Отель был отмечен на  World Luxury Hotel Awards 2017-2018, победил в номинации «Лучший роскошный бутик-отель года» от Luxury Travel Guide Global Awards в 2016, 2017 и 2018 годах. В этом же ряду – сертификаты качества от Trip Advisor, серия наград от Booking.com и попадание в топ-10 лучших «четверок» на Корфу по версии Travel Myth.

Узнайте больше на официальном сайте Corfu Palma Boutique Hotel.

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