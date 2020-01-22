Где остановиться в Краснодаре: Krasnodar Marriott Hotel

Krasnodar Marriott Hotel открылся осенью 2019 года и сразу же громко заявил о себе. Внешний облик и интерьеры величественного 21-этажного здания, расположившегося в самом центре города, — детище архитектурного бюро Джона Сиферта, приложившего руку к созданию аэропорта «Лондон-Сити», целого жилого комплекса в Нью-Джерси, США, и множеству знаковых отелей по всей Европе — от Франкфурта до Киева.

Главная точка силы Krasnodar Marriott Hotel — 70-метровый атриум с застекленными пассажирскими лифтами.

Все 266 номеров и апартаментов оформлены в современном европейском стиле. Тщательно подобранные природные материалы и цвета в интерьере создают теплую и спокойную атмосферу, а новейшие технологии соответствуют высоким потребностям гостей.

Расположение…

… одно из главных преимуществ Krasnodar Marriott Hotel. С одной стороны, он находится в деловом районе в центре города, с другой — всего в 30-40 минутах езды до аэропорта. В нескольких минутах пешком — Театральная площадь и Краснодарский государственный цирк, знаменитый городской рынок и Дом Евангелия; чуть подальше — Войсковой собор Александра Невского, городской сад и, возможно, главный символ Краснодара — памятник Екатерине Великой.

Отдых

В спа-комплексе AQUA URBAN SPA площадью более 600 квадратных метров можно отдохнуть, расслабиться и насладиться видом с третьего этажа отеля. Гостям доступны услуги массажа, оздоровительная терапия и самые современные косметологические процедуры. Для тех, кто не привык отказываться от тренировок, работает большой крытый бассейн с передовой технологией реверсирования потока и фитнес-центр со всем необходимым оборудованием.