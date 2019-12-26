Где остановиться в Красной Поляне: Hills Polyana Hotel

Для любителей отдыхать большой семьей или с друзьями в «Хиллс Поляна» есть три шале — они рассчитаны для компании до дюжины человек, так что разместиться не составит особого труда. В Hills Polyana Hotel есть высокоскоростной Wi-Fi — каждый будет на связи с близкими, сможет быть в курсе новостей и наслаждаться фильмами на природе.

Для любителей поплавать есть подогреваемый бассейн, а для тех, кто обожает париться — банный комплекс с видом на кавказские горы и горячая японская кедровая купель Фурако.