Где остановиться в Красной Поляне: Hills Polyana Hotel
В самом центре Красной Поляны расположился «Хиллс Поляна» — новый четырехзвездный дизайнерский отель с видом на горные красоты и уютом, позволяющим спокойно насладиться отдыхом.
Hills Polyana Hotel находится в нескольких минутах езды от курортов Красная Поляна, Роза Хутор, Газпром, горнолыжных склонов и основных развлекательных центров. Для гостей ежедневно организованы бесплатные выезды: зимой — на горнолыжные курорты, а летом — до Олимпийского парка, Сочи-парка и Имеретинской низменности. Для лыжников предусмотрены комнаты для хранения экипировки.
Отель предлагает своим гостям 37 дизайнерских номеров, каждый из которых выполнен с использованием экологических материалов: дерева, камня, шелка. Номера класса «Люкс» в Hills Polyana Hotel оформлены с использованием тематических направлений и стилей, таких как прованс, фьюжн, шале и лофт.
Для любителей отдыхать большой семьей или с друзьями в «Хиллс Поляна» есть три шале — они рассчитаны для компании до дюжины человек, так что разместиться не составит особого труда. В Hills Polyana Hotel есть высокоскоростной Wi-Fi — каждый будет на связи с близкими, сможет быть в курсе новостей и наслаждаться фильмами на природе.
Для любителей поплавать есть подогреваемый бассейн, а для тех, кто обожает париться — банный комплекс с видом на кавказские горы и горячая японская кедровая купель Фурако.
Немаловажно обратить внимание и на еду — многие путешественники намеренно игнорируют трапезы в отеле, предпочитая ходить по ресторанам. В случае с Hills Cafe от стереотипа скучной отельной еды нужно отойти: в заведении ежедневно сервируется континентальный завтрак из экологических продуктов от местных производителей, а в течение дня для гостей есть меню с широким выбором вин и напитков.
Hills Polyana Hotel прекрасно подходит для семейного отпуска, активного отдыха на горнолыжном курорте, романтического путешествия и даже рабочей командировки. Он рассчитан на тихий и спокойный отдых, поэтому предлагает гостям придерживаться данной концепции и наслаждаться ей. Ознакомиться со спецпредложениями отеля можно по ссылке.
Hills Polyana Hotel — настоящий отдых на высоте!