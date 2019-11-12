Где остановиться в Москве: дизайн-отель Radisson Blu Belorusskaya
Radisson Blu Belorusskaya, удачно расположенный вблизи двух центральных улиц Москвы (Тверской и Ленинградского проспекта), приглашает провести незабываемый отдых или мероприятие, наслаждаясь качественным сервисом одного из самых узнаваемых брендов мира, где вам будет предложен индивидуальный подход к решению любых вопросов.
Безусловный плюс отеля — месторасположение: Тверская улица, главная транспортная артерия города, а также основные достопримечательности столицы (Кремль и Красная площадь) находятся в 5 минутах езды от гостиницы. Международный аэропорт Шереметьево — в 35 минутах езды на Аэроэкспрессе от Белорусского вокзала, расположенного в пешей доступности.
Михал Гробельны, генеральный менеджер отеля «Radisson Blu Белорусская»: «Каждый отель придерживается двух философий. Первая — «Yes, I can» — общая философия всей группы отелей Radisson Hotels. Согласно ей, мы всегда говорим клиенту «да» и делаем все, чтобы предвосхитить его желания. Вторая философия — «Бесценно каждое мгновенье» — позволяет нам делать каждый миг пребывания в отеле запоминающимся для клиента. В этом нам помогает обновленная программа лояльности Radisson Rewards. Получить карту лояльности можно при первом же бронировании в одном из отелей сети Radisson Hotel Group™ или просто, зарегистрировавшись на сайте программы лояльности. Программа предоставляет уникальные и персонализированные способы создания незабываемых моментов, которые важны для наших гостей».
Отель можно по праву назвать воплощением современного дизайна и последних технологий. К услугам гостей предлагаются 264 просторных современных номера, оформленных шведским дизайнером Кристианом Лундваллом в двух стилях: Natural Cool и New York Mansion. Стиль New York Mansion представляет собой усовершенствованный образ традиционной городской квартиры в синих тонах. Стиль Natural Cool воплощает «северную прохладу» с преобладанием природных оттенков. Гости также могут воспользоваться различными удобствами в номере, такими как бесплатный кофе, чай и шоколад, халат, тапочки, фен, сейф, а также бесплатный высокоскоростной Интернет. Минимальный размер номера составляет 30 м². В ванной комнате каждого номера есть как ванная так и душ. Есть номера оборудованные для гостей с ограниченными возможностями.
На территории отеля работает итальянский ресторан Filini, в котором подаются вкусные итальянские классические блюда, приготовленные из свежих сезонных ингредиентов под руководством талантливого шеф-повара — Сергея Печникова, который радует гостей вкусными блюдами уже более 20 лет и лично меняет меню ресторана каждый год. Помимо этого каждое утро гости могут насладиться замечательным завтраком на шведской линии, днем попробовать разнообразный бизнес ланч, а вечером сделать заказ «A la Carte» и выпить бокал вина. Также гости отеля могут попробовать сезонное меню, меняющееся каждый месяц. А для самых маленьких гостей мы рады предложить специальное меню, которое непременно заинтересует их своим разнообразием.
Гости могут также отдохнуть в утончённом и стильном лобби-баре — Sure Bar, расположенном на первом этаже. Здесь можно попробовать креативные коктейли и премиальные напитки, отдыхая с друзьями в уютной атмосфере. Если вы живёте в ритме мегаполиса и у вас нет лишней минуты, для вас есть опция «Кофе с собой». Для любителей сладкого кондитеры Radisson Blu Belorusskaya будут рады приготовить торт на заказ.
Если есть желание зарядиться энергией или просто расслабиться, то в распоряжении всех проживающих в отеле гостей круглосуточный фитнес-зал TechnoGym, оборудованный профессиональными тренажерами, и сауна.
Если вы все еще не знаете, где провести Новый Год, то у Radisson Blu Belorusskaya есть для вас предложение: несколько опций пакета на новогодний ужин от 4900 руб, куда входит безлимитное меню шведской линии, безалкогольные напитки, бокал приветсвенного коктейля и игристое под бой курантов! При бронировании ужина, запрашивайте специальные условия и стоимость проживания.
Для тех, кому необходимо провести успешное мероприятие прямо в центре Москвы, идеально подойдет один из 6 конференц-залов Radisson Blu Belorusskaya. Вместительный Мьюзик-холл можно разделить на 3 комнаты для встреч и мероприятий, а 3 дополнительных конференц-зала подойдут для небольших встреч. Делегаты также могут использовать площадь фойе для кофе-брейков или фуршетов. На всей территории зоны встреч и мероприятий работает бесплатный высокоскоростной WI-FI, все залы оснащены современной аудиовизуальной техникой. Все участники мероприятия по достоинству оценят высокий уровень сервиса, высокотехнологичное оборудование, функциональное использование пространства, разнообразие меню и уникальный декор залов.
Radisson Blu Belorusskaya входит в одну из крупнейших в мире гостиничных групп — Radisson Hotel Group™. Портфель Radisson Hotel Group насчитывает семь разных брендов и более 1400 действующих и строящихся отелей по всему миру. Инстаграм отеля доступен по ссылке: instagram.com/radissonblubelorusskaya