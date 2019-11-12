Где остановиться в Москве: дизайн-отель Radisson Blu Belorusskaya

Radisson Blu Belorusskaya, удачно расположенный вблизи двух центральных улиц Москвы (Тверской и Ленинградского проспекта), приглашает провести незабываемый отдых или мероприятие, наслаждаясь качественным сервисом одного из самых узнаваемых брендов мира, где вам будет предложен индивидуальный подход к решению любых вопросов.

Безусловный плюс отеля — месторасположение: Тверская улица, главная транспортная артерия города, а также основные достопримечательности столицы (Кремль и Красная площадь) находятся в 5 минутах езды от гостиницы. Международный аэропорт Шереметьево — в 35 минутах езды на Аэроэкспрессе от Белорусского вокзала, расположенного в пешей доступности.

Михал Гробельны, генеральный менеджер отеля «Radisson Blu Белорусская»: «Каждый отель придерживается двух философий. Первая — «Yes, I can» — общая философия всей группы отелей Radisson Hotels. Согласно ей, мы всегда говорим клиенту «да» и делаем все, чтобы предвосхитить его желания. Вторая философия — «Бесценно каждое мгновенье» — позволяет нам делать каждый миг пребывания в отеле запоминающимся для клиента. В этом нам помогает обновленная программа лояльности Radisson Rewards. Получить карту лояльности можно при первом же бронировании в одном из отелей сети Radisson Hotel Group™ или просто, зарегистрировавшись на сайте программы лояльности. Программа предоставляет уникальные и персонализированные способы создания незабываемых моментов, которые важны для наших гостей».