Где отдохнуть с семьей в Подмосковье: парк-отель «Пересвет»

Парк-отель предоставляет качественные зоны для активного отдыха и спорта — в распоряжении гостей крытая ледовая арена, фитнес-центр, зал настольного тенниса, универсальный спортивный зал, оборудованный для множества видов спорта (оснащённый в том числе для атлетики и единоборств), теннисный корт, футбольные поля и круглогодичный сёрфинг!

Отдельного упоминания стоит лыжный клуб отеля — длина лыжных трамм составляет 12,5 км, с искусственным освещением в 10 км. На трассе есть затяжные спуски, крутые перепады высот (345 м), а также продолжительные подъёмы (171 м). Ширина трассы — от 6 до 9 метров. Дорога также прокинута через шестиметровую реку по четырём мостам. Летом она превращается в живописную лыжероллерную трассу, сокращаясь до 5 км в лесу комплекса, — она придётся по душе как лыжникам, так и велосипедистам с бегунами. В комплексе также есть экипировочный центр для любителей путешествовать налегке.