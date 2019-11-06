Где отдохнуть с семьей в Подмосковье: парк-отель «Пересвет»

Парк-отель «Пересвет» представляет собой современный комплекс для спорта и отдыха, расположенный в густом лесу Подмосковья, на расстоянии 70 км от Москвы и 15 км от Сергиева Посада. «Пересвет» отлично подходит для любителей активного и здорового отдыха и, в особенности, для семей с детьми, увлечённых спортивными играми.
Спорт в «Пересвете»
Парк-отель предоставляет качественные зоны для активного отдыха и спорта — в распоряжении гостей крытая ледовая арена, фитнес-центр, зал настольного тенниса, универсальный спортивный зал, оборудованный для множества видов спорта (оснащённый в том числе для атлетики и единоборств), теннисный корт, футбольные поля и круглогодичный сёрфинг!
Отдельного упоминания стоит лыжный клуб отеля — длина лыжных трамм составляет 12,5 км, с искусственным освещением в 10 км. На трассе есть затяжные спуски, крутые перепады высот (345 м), а также продолжительные подъёмы (171 м). Ширина трассы — от 6 до 9 метров. Дорога также прокинута через шестиметровую реку по четырём мостам. Летом она превращается в живописную лыжероллерную трассу, сокращаясь до 5 км в лесу комплекса, — она придётся по душе как лыжникам, так и велосипедистам с бегунами. В комплексе также есть экипировочный центр для любителей путешествовать налегке.
Отдых в «Пересвете»
Комплекс может предложить не только инфраструктуру для спорта, но и зоны для умиротворенного отдыха: СПА-комплекс, 25-метровый бассейн, массажные кабинеты, соляная комната, солярий и бани — турецкий хамам и финская сауна. После расслабляющего отдыха гости отеля могут получить заряд бодрости в фитнес-центре, заняться сёрфингом на искусственной волне, а также посоревноваться в компании семьи и друзей играя в боулинг и бильярд.
К скорому Новому году отель подготовил несколько программ для отдыхающих во время праздников. На данный момент в отеле проходит акция «Осенний Бум» — дети до 10 лет проживают бесплатно. Сейчас — самое время сейчас съездить на «разведку» по выгодной цене всей семьей и вдоволь насладиться отдыхом.