Где остановиться в Петрозаводске: Cosmos Petrozavodsk Hotel на берегу Онежского озера

Cosmos Petrozavodsk Hotel – самое высокое здание на набережной Петрозаводска, так что гости смогут в любое время любоваться живописными пейзажами прямо из своих номеров, что создаёт правильное настроение, погружает в атмосферу отдыха и позволяет насладиться в полной мере красотами Карелии.

На выбор гостей – 103 номера европейского уровня от стандартов до сьютов. При бронировании можно подобрать номер как с видом на озеро, так и с видом на город. Тихую гладь или волны Онежского озера наблюдают из номеров категории «Улучшенный̆», «Люкс», «Люкс Cosmos» и «Гранд Люкс Cosmos». Окна остальных категорий номеров выходят на город, в том числе на квартал исторической застройки Петрозаводска, где сохранились красивые деревянные постройки 19-20 веков, признанные объектами культурного наследия.