Где остановиться в Петрозаводске: Cosmos Petrozavodsk Hotel на берегу Онежского озера
Тёплое гостеприимство
Отправной точкой для путешествий по республике может стать четырёхзвёздочный Cosmos Petrozavodsk Hotel. Отель расположен на берегу Онежского озера рядом с центральным проспектом.
- В 10 минутах от него находится причал, откуда отправляются на остров Кижи и совершают водные прогулки по озеру.
- От вокзала до отеля – всего 15 минут.
- Дорога до аэропорта занимает 30 минут.
- В шаговой доступности находятся основные достопримечательности Петрозаводска, набережная, парк аттракционов, городской бассейн, уличные тренажёры на открытом воздухе, театры и музеи.
Атмосферное место
Cosmos Petrozavodsk Hotel – самое высокое здание на набережной Петрозаводска, так что гости смогут в любое время любоваться живописными пейзажами прямо из своих номеров, что создаёт правильное настроение, погружает в атмосферу отдыха и позволяет насладиться в полной мере красотами Карелии.
На выбор гостей – 103 номера европейского уровня от стандартов до сьютов. При бронировании можно подобрать номер как с видом на озеро, так и с видом на город. Тихую гладь или волны Онежского озера наблюдают из номеров категории «Улучшенный̆», «Люкс», «Люкс Cosmos» и «Гранд Люкс Cosmos». Окна остальных категорий номеров выходят на город, в том числе на квартал исторической застройки Петрозаводска, где сохранились красивые деревянные постройки 19-20 веков, признанные объектами культурного наследия.
Гастрономические впечатления
Гастрономические путешествия уже не первый год набирают популярность. На первом этаже отеля работает Re:public bar&lounge, где можно отведать авторскую кухню Карелии. Хитами стали рыбные блюда, блюда из оленины, карельская пицца, эксклюзивные напитки по фирменному рецепту от шеф-повара и оригинальные десерты от шеф-кондитера.
Набраться сил для полного впечатлений дня поможет завтрак по системе «Шведский стол» в ресторане «Бульвар» с панорамным видом на залив Онежского озера.
Отдых для всех
Отель Cosmos Petrozavodsk – это идеальное место не только для уединенного отдыха и побега от рабочих будней, но и для проведения любого значимого мероприятия: конференции, семинара, банкета или торжественного вечера. Просторные залы вместимостью до от 10 до 200 персон, изысканные блюда ресторана, индивидуальный подход и номера для проживания более 200 гостей – здесь есть всё необходимое для организации успешного события.
Гости Cosmos Petrozavodsk Hotel могут бесплатно посещать тренажёрный зал с силовыми и аэробными тренажёрами. На первом этаже открыты игровая комната для детей и салон красоты с косметологическими и спа-процедурами. После насыщенного путешествия по Карелии будет особенно приятно отдохнуть и зарядиться новыми силами в комплексе саун с мини-бассейнами.
Забронировать номера и узнать подробности можно на сайте отеля