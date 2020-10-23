Европейский отдых на Русском Севере – отель Фрегат Петрозаводск 4*

Историческое двухэтажное здание речного вокзала, построенное в 1975 году по проекту архитекторов Е. Д. Розенфельда и С. Б. Клейнмана, уже без малого половину века сохраняет свой первоначальный внешний вид. Капитаны речных судов, заходившие в порт Петрозаводск, останавливались в небольшом мини-отеле, расположенном на втором этаже здания. До 2009 года речной вокзал выполнял свои непосредственные функции, а с 2018 года началась его новая жизнь.
Усилиями строителей и дизайнеров внутри исторической постройки был открыт уникальный гостиничный комплекс «Фрегат», который в тот же год прошёл классификацию, и ему была присвоена категория «4 звезды». Была проделана огромная работа по полной реконструкции номерного фонда, ресторана и лобби отеля. На данный момент 80 современных и комфортабельных номеров различной категории, включая панорамные люкс и полулюксы, ждут своих гостей.
В оформлении гостиничного комплекса использовались скандинавские мотивы и морская тематика, что неслучайно. Благодаря расположению отеля, его история тесно переплетается с историей и развитием флота, начиная с Петровской эпохи. Связь с морем видно даже в выборе обоев для номеров и коридоров. На них — чертежи старинных кораблей и навигационные морские карты, где, присмотревшись, можно найти «пасхалки» о Петре Великом.
Жемчужиной отеля стал холл. В нем столько воздуха и естественного света, покоя и умиротворения. Центр притяжения — настоящий камин с живым огнём, у которого так приятно расслабиться после насыщенного экскурсионного или рабочего дня.
«Фрегат» удачно расположен относительно основных городских достопримечательностей (Дом Кантеле, Музей изобразительных искусств Республики Карелия, Национальный и Музыкальный театры и пр.), а водный вокзал, откуда отправляются кометы на остров Кижи (объект всемирного наследия ЮНЕСКО), находится в нескольких шагах от отеля.
Уникальная модульная конференц-зона площадью 490 квадратных метров с самым современным техническим оснащением позволяет проводить деловые мероприятия не только регионального, но и федерального, и международного масштаба. Все залы для конференций оборудованы с учётом последних тенденций в сфере MICE. Кроме того, они имеют профессиональное световое, звуковое, видео и трансляционное оборудованием, что позволяет проводить различные деловые и научные мероприятия на высочайшем уровне.
Настоящая гордость отеля «Фрегат» — первый в Карелии рыбный ресторан с панорамным видом на Онежское озеро. Здесь только самая свежая местная рыба, так как улов поставляется прямо с корабля. Беломорские мидии в соусе горгонзола, стейк палтуса или онежского лосося, жаркое из оленины — меню ресторана продумано до мелочей. Симбиоз современных гастрономических трендов и старинных традиций приготовления, рыбные и мясные деликатесы, авторские десерты — ресторан «Фрегат» приятно удивит каждого. Семейные торжества и деловые встречи станут незабываемыми благодаря банкетному меню, где европейская, русская и карельская кухни сочетаются с фирменными блюдами от шеф-повара. Завтракам же в ресторане может позавидовать любой европейский бутик-отель.
Панорамные окна ресторана «Фрегат» в любое время года позволят насладиться головокружительными закатами над Онежским озером.
Гостинично-ресторанный комплекс «Фрегат» — это про любовь! Про любовь к истории, к городу, к людям!
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