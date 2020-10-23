Европейский отдых на Русском Севере – отель Фрегат Петрозаводск 4*

Историческое двухэтажное здание речного вокзала, построенное в 1975 году по проекту архитекторов Е. Д. Розенфельда и С. Б. Клейнмана, уже без малого половину века сохраняет свой первоначальный внешний вид. Капитаны речных судов, заходившие в порт Петрозаводск, останавливались в небольшом мини-отеле, расположенном на втором этаже здания. До 2009 года речной вокзал выполнял свои непосредственные функции, а с 2018 года началась его новая жизнь.

Усилиями строителей и дизайнеров внутри исторической постройки был открыт уникальный гостиничный комплекс «Фрегат», который в тот же год прошёл классификацию, и ему была присвоена категория «4 звезды». Была проделана огромная работа по полной реконструкции номерного фонда, ресторана и лобби отеля. На данный момент 80 современных и комфортабельных номеров различной категории, включая панорамные люкс и полулюксы, ждут своих гостей.