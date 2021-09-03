Где остановиться в Петрозаводске: отель PITER INN в центре города

PITER INN — это современное здание, органично вписавшееся в архитектуру вокзальной площади города — площади Гагарина, визитной карточки Петрозаводска. Внутренний интерьер гостиницы оформлен в ярком, современном и функциональном стиле с заботой о комфорте гостей отеля.

К услугам гостей 180 комфортабельных номеров европейского уровня четырех различных категорий, включая 129 номеров «Стандарт», 32 номера повышенной комфортности, 12 номеров категории «Полулюкс», 4 — категории «Люкс» и 3 номера для людей с ограниченными возможностями.

В здании отеля работают бесплатный wi-fi, круглосуточный тренажёрный зал, сауна, действуют услуги прачечной и химчистки. Также есть завтрак в формате «шведский стол», который включает разнообразные горячие блюда (каши, блинчики с различными топингами, сосиски, яйца, творожную запеканку и прочее), мясную, сырную и овощную нарезки, мягкие сыры, сухие завтраки, фрукты и фруктовый салат, домашний хлеб и свежую выпечку, воду, соки и горячие напитки.

Гордостью отеля является первый и единственный в городе ресторан-пивоварня Paulaner от знаменитого одноименного немецкого бренда. Здесь можно ощутить подлинный вкус блюд баварской, а также европейской и национальной карельской кухонь в сочетании с восхитительным свежесваренным пивом. Фирменный напиток марки Paulaner готовится по старинной немецкой технологии и только из натуральных ингредиентов в соответствии с немецким законом о чистоте пивоварения. Все сорта свежесваренного пива и оригинальные баварские закуски можно продегустировать на экскурсии по пивоварне, которую проводит пивовар ресторана.