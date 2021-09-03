Где остановиться в Петрозаводске: отель PITER INN в центре города
В самом центре Петрозаводска располагается отель PITER INN, крупнейший в городе. Он популярен у туристов за счёт удобного расположения: 2-3 минуты пешком от железнодорожного вокзала, 20 минут на такси от аэропорта. PITER INN располагается в самом центре города — в шаговой доступности от всех его основных достопримечательностей.
Если путешественники прибудут в Петрозаводск утром, они смогут оставить свои вещи на хранение в багажную комнату отеля и позавтракать в уютном кафе Coffee Shop за чашкой ароматного кофе или отведать блюда «шведского стола» в ресторане Paulaner Petrozavodsk. При наличии возможности отель предоставляет платную услугу раннего заезда и позднего выезда. Также на территории отеля есть охраняемая парковка для автомобилей проживающих гостей.
PITER INN — это современное здание, органично вписавшееся в архитектуру вокзальной площади города — площади Гагарина, визитной карточки Петрозаводска. Внутренний интерьер гостиницы оформлен в ярком, современном и функциональном стиле с заботой о комфорте гостей отеля.
К услугам гостей 180 комфортабельных номеров европейского уровня четырех различных категорий, включая 129 номеров «Стандарт», 32 номера повышенной комфортности, 12 номеров категории «Полулюкс», 4 — категории «Люкс» и 3 номера для людей с ограниченными возможностями.
В здании отеля работают бесплатный wi-fi, круглосуточный тренажёрный зал, сауна, действуют услуги прачечной и химчистки. Также есть завтрак в формате «шведский стол», который включает разнообразные горячие блюда (каши, блинчики с различными топингами, сосиски, яйца, творожную запеканку и прочее), мясную, сырную и овощную нарезки, мягкие сыры, сухие завтраки, фрукты и фруктовый салат, домашний хлеб и свежую выпечку, воду, соки и горячие напитки.
Гордостью отеля является первый и единственный в городе ресторан-пивоварня Paulaner от знаменитого одноименного немецкого бренда. Здесь можно ощутить подлинный вкус блюд баварской, а также европейской и национальной карельской кухонь в сочетании с восхитительным свежесваренным пивом. Фирменный напиток марки Paulaner готовится по старинной немецкой технологии и только из натуральных ингредиентов в соответствии с немецким законом о чистоте пивоварения. Все сорта свежесваренного пива и оригинальные баварские закуски можно продегустировать на экскурсии по пивоварне, которую проводит пивовар ресторана.
На первом этаже отеля находится уютное кафе Coffee Shop. Оно пользуется особенной популярностью у гостей отеля, поскольку располагает к комфортному неспешному отдыху за чашечкой ароматного кофе, будь то дружеская встреча или деловые переговоры. В кафе можно удобно разместиться с ноутбуком, почитать понравившуюся книгу с полки собственной библиотеки кафе или поиграть в настольные игры.
В меню кафе представлен широкий спектр блюд европейской кухни — от закусок и салатов, до супов и горячих блюд. Изюминка заведения — свежие десерты собственного приготовления, ароматный кофе, согревающие чаи и освежающие домашние лимонады.
В отеле PITER INN имеется всё необходимое для проведения деловых и банкетных мероприятий. Необычным и красивым решением стало расположение конференц-пространства на верхнем этаже здания. Из панорамных окон переговорных комнат открывается живописный вид на город, а терраса под открытым небом на крыше отеля пользуется особенной популярностью у гостей.
Конференц-пространство отеля PITER INN удобно расположено на одном этаже и включает в себя просторное конференц-фойе для кофе-брейков и фуршетов, 2 конференц-зала и 4 переговорных комнаты. Все конференц-площадки имеют современное техническое оснащение и функциональный дизайн.
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