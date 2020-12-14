Где остановиться в Санкт-Петербурге: Grand Hotel Emerald

Grand Hotel Emerald был построен в 2003 году по специальному проекту архитектурной мастерской Евгения Герасимова. Классические интерьеры искусно вписаны в современное здание, выполненное в стиле позднего рационального модерна.
Отель расположен в исторической части Санкт-Петербурга, в аристократическом центре, который некогда назывался Рождественской частью. Невский проспект, Московский вокзал, Смольный собор, Таврический сад и другие достопримечательности города Петра находятся в шаговой доступности от отеля.
Grand Hotel Emerald — идеальный выбор как для желающих насладиться богатым историческим и культурным наследием Санкт-Петербурга, так и для тех, кто приехал с деловыми целями. Он прекрасно подходит для отдыха с детьми. Персонал отеля делает все возможное, чтобы маленьким гостям было комфортно отдыхать и проводить время с семьей.
В Grand Hotel Emerald представлено 87 номеров различных категорий: от комфортных стандартных номеров, выполненных в классическом стиле, до шикарных люксов, неизменно соответствующих статусу отеля. Элегантный интерьер каждого номера, тщательно проработанный дизайнерами, обеспечит максимальный комфорт гостям любого возраста. Широкий выбор вариантов размещения позволит выбрать номер в соответствии с личными предпочтениями и финансовыми возможностями.
На территории отеля расположен Wellness centre Emerald, в который входят SPA-комплекс с бассейном, фитнес-центр и студия красоты, где посетители могут расслабиться после тяжелого рабочего дня или подготовиться к мероприятию.
Ресторанная служба Grand Hotel Emerald предлагает гостям отведать блюда русской кухни в ресторане «Гжель», попробовать блюда европейской кухни в атриум-кафе «Версаль» или выпить чашечку ароматного кофе с десертом в лобби-баре «Суворовский». Уютная атмосфера каждого места и приятная музыка позволяют забыть обо всех заботах и насладиться моментом.
Grand Hotel Emerald прекрасно приспособлен для проведения мероприятий любого формата. Есть как большие и роскошные залы — «Эмеральд» и Атриум-кафе «Версаль» — для проведения частных и корпоративных праздников и званых вечеров, так и профессионально оборудованные конференц-залы, идеально подходящие для проведения деловых встреч, семинаров и иных официальных событий: «Аметист», «Александрит», «Диамант», «Агат» и «Рубин».