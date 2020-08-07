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Калейдоскоп

Где остановиться в Санкт-Петербурге: отель AKYAN St.Petersburg

07 августа 2020
Отличное расположение, стильные интерьеры, замечательная кухня

Отель AKYAN St.Petersburg расположен в историческом и деловом центре Санкт-Петербурга по адресу ул. Восстания, д. 19. В 2009 году старинное здание начала XX века (известное как «Дом ангела» — Nat-geo.ru), в котором находится отель, было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

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AKYAN St.Petersburg

Развитая инфраструктура предлагает гостям огромный выбор для интересного времяпрепровождения. Досуг обеспечивают два торговых комплекса — «Галерея» и «Невский Центр», а транспортные нужды обеспечивает близость Невского проспекта, двух центральных станций метро — «Маяковская» и «Площадь Восстания», а также Московского вокзала.

Любителям пеших прогулок тоже понравится: отель расположен в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта и всего в 20 минутах от Дворцовой Площади. 

Музеи, театры, рестораны, кафе, креативные пространства и концертные залы — все это находится рядом с отелем AKYAN St. Petersburg.

Уютная и элегантная отделка номеров выполнена в стиле петербургского модерна. Светлые тона в оформлении, удобная мебель и современная техника располагают к прекрасному отдыху. Кровати с анатомическими матрасами помогут отлично выспаться и восстановить силы.

Номера оборудованы электронными замками и стеклопакетами с шумоизоляцией. В каждом номере находятся шкафы и сейфы для хранения личных вещей, HD-телевизоры со спутниковым телевидением, мини-бары, халаты, тапочки, полотенца, фены и зеркала для макияжа, косметические наборы, кондиционеры и отопление, wi-fi, телефон с прямым междугородним и международным доступом. Во всех номерах ежедневно пополняется бутилированная вода.

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Номера отеля
Фото: AKYAN St.Petersburg
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Номера отеля
Фото: AKYAN St.Petersburg
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Номера отеля
Фото: AKYAN St.Petersburg
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Номера отеля
Фото: AKYAN St.Petersburg
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Номера отеля
Фото: AKYAN St.Petersburg
номер вид на балкон.jpg
Фото: AKYAN St.Petersburg
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Номера отеля
Фото: AKYAN St.Petersburg

Отель предоставляет дополнительные услуги: 

  • Трансфер и заказ такси;
  • Визовую поддержку и регистрацию для иностранных граждан;
  • Хранение багажа;
  • Обслуживание в номерах;
  • Помощь в приобретении билетов в театры и музеи; заказ авиа и ж/д билетов. 
  • Организация экскурсий;
  • Услуги прачечной и химчистки;
  • Организация банкетов и мероприятий;
  • Конференц-услуги;
  • Бизнес-сервис (ксерокс, факс, копир, email)

Каждое утро для гостей сервируются завтраки в формате «Шведский стол» с понедельника по пятницу с 07:00 до 11:00, с субботы по воскресенье с 08:00–12:00.

Также в отеле круглосуточно работает одноимённый ресторан русско-европейской кухни. Его интерьер выполнен в стиле английского лофта с проявлениями арт-деко в деталях, приглушенный свет и старинный камин создают атмосферу уюта; для удобства гостей предусмотрены кресла с мягкой обивкой и кожаные диваны. В ресторане возможно проведение банкетов, бизнес-мероприятий и организация питания для туристических групп.

Контакты

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 19

Телефон: +7(812) 426-40-00

Почта: reservation@akyanhotel.com

Сайт: https://akyanhotel.com/ru/

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