Где остановиться в Санкт-Петербурге: отель AKYAN St.Petersburg

Отель AKYAN St.Petersburg расположен в историческом и деловом центре Санкт-Петербурга по адресу ул. Восстания, д. 19. В 2009 году старинное здание начала XX века (известное как «Дом ангела» — Nat-geo.ru), в котором находится отель, было включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.
Развитая инфраструктура предлагает гостям огромный выбор для интересного времяпрепровождения. Досуг обеспечивают два торговых комплекса — «Галерея» и «Невский Центр», а транспортные нужды обеспечивает близость Невского проспекта, двух центральных станций метро — «Маяковская» и «Площадь Восстания», а также Московского вокзала.
Любителям пеших прогулок тоже понравится: отель расположен в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта и всего в 20 минутах от Дворцовой Площади.
Музеи, театры, рестораны, кафе, креативные пространства и концертные залы — все это находится рядом с отелем AKYAN St. Petersburg.
Уютная и элегантная отделка номеров выполнена в стиле петербургского модерна. Светлые тона в оформлении, удобная мебель и современная техника располагают к прекрасному отдыху. Кровати с анатомическими матрасами помогут отлично выспаться и восстановить силы.
Номера оборудованы электронными замками и стеклопакетами с шумоизоляцией. В каждом номере находятся шкафы и сейфы для хранения личных вещей, HD-телевизоры со спутниковым телевидением, мини-бары, халаты, тапочки, полотенца, фены и зеркала для макияжа, косметические наборы, кондиционеры и отопление, wi-fi, телефон с прямым междугородним и международным доступом. Во всех номерах ежедневно пополняется бутилированная вода.
Отель предоставляет дополнительные услуги:
- Трансфер и заказ такси;
- Визовую поддержку и регистрацию для иностранных граждан;
- Хранение багажа;
- Обслуживание в номерах;
- Помощь в приобретении билетов в театры и музеи; заказ авиа и ж/д билетов.
- Организация экскурсий;
- Услуги прачечной и химчистки;
- Организация банкетов и мероприятий;
- Конференц-услуги;
- Бизнес-сервис (ксерокс, факс, копир, email)
Каждое утро для гостей сервируются завтраки в формате «Шведский стол» с понедельника по пятницу с 07:00 до 11:00, с субботы по воскресенье с 08:00–12:00.
Также в отеле круглосуточно работает одноимённый ресторан русско-европейской кухни. Его интерьер выполнен в стиле английского лофта с проявлениями арт-деко в деталях, приглушенный свет и старинный камин создают атмосферу уюта; для удобства гостей предусмотрены кресла с мягкой обивкой и кожаные диваны. В ресторане возможно проведение банкетов, бизнес-мероприятий и организация питания для туристических групп.
Контакты
Адрес: Санкт-Петербург, ул. Восстания, д. 19
Телефон: +7(812) 426-40-00
Почта: reservation@akyanhotel.com