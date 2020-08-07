Где остановиться в Санкт-Петербурге: отель AKYAN St.Petersburg

Развитая инфраструктура предлагает гостям огромный выбор для интересного времяпрепровождения. Досуг обеспечивают два торговых комплекса — «Галерея» и «Невский Центр», а транспортные нужды обеспечивает близость Невского проспекта, двух центральных станций метро — «Маяковская» и «Площадь Восстания», а также Московского вокзала.

Любителям пеших прогулок тоже понравится: отель расположен в пяти минутах ходьбы от Невского проспекта и всего в 20 минутах от Дворцовой Площади.

Музеи, театры, рестораны, кафе, креативные пространства и концертные залы — все это находится рядом с отелем AKYAN St. Petersburg.

Уютная и элегантная отделка номеров выполнена в стиле петербургского модерна. Светлые тона в оформлении, удобная мебель и современная техника располагают к прекрасному отдыху. Кровати с анатомическими матрасами помогут отлично выспаться и восстановить силы.

Номера оборудованы электронными замками и стеклопакетами с шумоизоляцией. В каждом номере находятся шкафы и сейфы для хранения личных вещей, HD-телевизоры со спутниковым телевидением, мини-бары, халаты, тапочки, полотенца, фены и зеркала для макияжа, косметические наборы, кондиционеры и отопление, wi-fi, телефон с прямым междугородним и международным доступом. Во всех номерах ежедневно пополняется бутилированная вода.