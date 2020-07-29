Где остановиться в Санкт-Петербурге: отель Cronwell Inn Стремянная

Cronwell Inn Стремянная — отель Галереи Cronwell Hotels & Resorts, открывшийся в Санкт-Петербурге в феврале 2010 года. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в трех минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в пяти минутах — от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры и 30 минутах — от аэропорта Пулково.
Отель находится в современном здании с сохраненным историческим фасадом на известной улице Стремянная, которая сохранила свое название без изменений со времени Указа царицы Анны Иоанновны в 18-м веке и была одной из улиц Дворцовой слободы, где жили мастера, обслуживавшие царский двор.
Улица Стремянная связана с жизнью таких известных людей, как Достоевский, Батюшков, Есенин, Барто, Зощенко, Тургенев, Гончаров и многими другими. Здесь были написаны «Записки охотника», «Бедные люди», «Обыкновенная история». В домах известных архитекторов Ланге и Фонтана жили и творили юрист Кони, который в 1878 году вынес оправдательный приговор Вере Засулич, выдающийся хирург Склифосовский, издатель Сойкин, выпустивший книги Дарвина и Мичурина, собрания сочинений Жюль Верна, Диккенса и Дюма; громкими и значимыми именами в истории остались баронесса Корф, писатель Слонимский — член содружества «Серапионовы братья», Шварц, Чуковский, Зощенко.
15 апреля 2010 года в здании отеля был открыт клуб-музей «История улицы Стремянная» и этот день так же, как и в 1926 году, в театре-студии режиссера Шимановского на Стремянной дом 1 во время поэтического авторского вечера Сергея Есенина действительно стал «людным, светлым и шумным» праздником для всех ценителей исторического наследия Санкт-Петербурга и качественного гостиничного сервиса. Выставка музея посвящена общей истории Стремянной улицы и выдающимся людям прошлой эпохи, внесшим значительный вклад в развитие российской истории и культуры. В планах работы музея-клуба создание выставок, посвященных людям и событиям, ставшим значительными культурными символами, как в жизни Санкт-Петербурга, так и России в целом.
Cronwell Inn Стремянная стал первым эко-отелем в России, получившим сертификат «Зеленый ключ» (10 августа 2010 года). Этот престижный знак свидетельствует об ответственном отношении отеля к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности города. Среди принципиальных аспектов деятельности Cronwell Inn Стремянная можно отметить экономичное энерго- и водопотребление; использование экологически дружественных средств для мытья и уборки номеров; закупку бумаги и полотенец, произведенных по технологии бесхлорной отбелки, смену белья и полотенец по просьбе гостей; применение систем контроля отопления, кондиционирования, энергопотребления, водоснабжения, освещения номеров отеля; использование в основном продуктов местного производства, предоставление номеров для некурящих гостей; соблюдение норм по уровню шума в номерах и залах отеля.
Отель Cronwell Inn Стремянная первым в Северной столице прошел аттестацию Ассоциации Бизнес-туризма и получил статус бизнес-отеля. АБТ — это ассоциация корпоративных покупателей тревел-услуг, которая содействует развитию рынка делового туризма в России и странах СНГ. Российская АБТ проводит программу «Аттестация Бизнес и Конференц-отелей», цель которой — помочь деловым путешественникам в выборе отеля при организации командировки, а также тревел-менеджерам и сотрудникам отделов закупок компаний в выборе площадки для организации корпоративных мероприятий.
Отель Cronwell Inn Стремянная, Петербург — образец сочетания старых петербургских традиций и европейской современности. Цветовое решение интерьеров отеля подчеркивает классический стиль, колорит и атмосферу исторического Петербурга. Номера бизнес-класса отвечают всем международным стандартам и требованиям.
7 июня 2019 года отель Cronwell Inn Стремянная получил свидетельство 4 звезды.