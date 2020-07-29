Где остановиться в Санкт-Петербурге: отель Cronwell Inn Стремянная

Улица Стремянная связана с жизнью таких известных людей, как Достоевский, Батюшков, Есенин, Барто, Зощенко, Тургенев, Гончаров и многими другими. Здесь были написаны «Записки охотника», «Бедные люди», «Обыкновенная история». В домах известных архитекторов Ланге и Фонтана жили и творили юрист Кони, который в 1878 году вынес оправдательный приговор Вере Засулич, выдающийся хирург Склифосовский, издатель Сойкин, выпустивший книги Дарвина и Мичурина, собрания сочинений Жюль Верна, Диккенса и Дюма; громкими и значимыми именами в истории остались баронесса Корф, писатель Слонимский — член содружества «Серапионовы братья», Шварц, Чуковский, Зощенко.

15 апреля 2010 года в здании отеля был открыт клуб-музей «История улицы Стремянная» и этот день так же, как и в 1926 году, в театре-студии режиссера Шимановского на Стремянной дом 1 во время поэтического авторского вечера Сергея Есенина действительно стал «людным, светлым и шумным» праздником для всех ценителей исторического наследия Санкт-Петербурга и качественного гостиничного сервиса. Выставка музея посвящена общей истории Стремянной улицы и выдающимся людям прошлой эпохи, внесшим значительный вклад в развитие российской истории и культуры. В планах работы музея-клуба создание выставок, посвященных людям и событиям, ставшим значительными культурными символами, как в жизни Санкт-Петербурга, так и России в целом.

Cronwell Inn Стремянная стал первым эко-отелем в России, получившим сертификат «Зеленый ключ» (10 августа 2010 года). Этот престижный знак свидетельствует об ответственном отношении отеля к вопросам охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности города. Среди принципиальных аспектов деятельности Cronwell Inn Стремянная можно отметить экономичное энерго- и водопотребление; использование экологически дружественных средств для мытья и уборки номеров; закупку бумаги и полотенец, произведенных по технологии бесхлорной отбелки, смену белья и полотенец по просьбе гостей; применение систем контроля отопления, кондиционирования, энергопотребления, водоснабжения, освещения номеров отеля; использование в основном продуктов местного производства, предоставление номеров для некурящих гостей; соблюдение норм по уровню шума в номерах и залах отеля.