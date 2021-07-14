Где остановиться в Санкт-Петербурге: отели Radisson

Приезжая в Петербург впервые, хочется любоваться главными достопримечательностями города каждый день. Расположенный в центре Санкт-Петербурга отель Park Inn Nevsky предлагает проживание в шаговой доступности от таких значимых мест, как Государственный Эрмитаж, Казанский собор, доходный дом купца Перцова, торгово-развлекательный центр «Галерея» и другие достопримечательности.

Еще одним прекрасным способом познакомиться с многогранностью Северной столицы является прогулка по рекам и каналам. Совершая невероятное водное путешествие по акватории Невы, вы будете приятно удивлены — город с его величественной архитектурой времен правления Романовых откроется для Вас с совершенно новой стороны.