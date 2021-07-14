Где остановиться в Санкт-Петербурге: отели Radisson

Санкт-Петербург по праву считается одним из самых загадочных, привлекательных и красивейших городов мира. Чарующая своим духом культурная столица погружает каждого в свою историю, не оставляя ни единого шанса не влюбиться в нее. Летом город наполняется яркими красками, праздничным весельем и романтикой белых ночей. Здесь располагаются множество дворцов и храмов, театров и памятников, которые придают городу-музею неповторимую атмосферу.
Park Inn Nevsky
Приезжая в Петербург впервые, хочется любоваться главными достопримечательностями города каждый день. Расположенный в центре Санкт-Петербурга отель Park Inn Nevsky предлагает проживание в шаговой доступности от таких значимых мест, как Государственный Эрмитаж, Казанский собор, доходный дом купца Перцова, торгово-развлекательный центр «Галерея» и другие достопримечательности.
Еще одним прекрасным способом познакомиться с многогранностью Северной столицы является прогулка по рекам и каналам. Совершая невероятное водное путешествие по акватории Невы, вы будете приятно удивлены — город с его величественной архитектурой времен правления Романовых откроется для Вас с совершенно новой стороны.
Radisson Sonya
Если прогулки по классическим достопримечательностям уже наскучили, Петербург может предложить множество других интересных мест. Выбрав для размещения отель Radisson Sonya на Литейном проспекте, у вас появится уникальная возможность отправиться в путешествие во времени и оказаться героем литературного произведения. Концепция отеля была разработана под впечатлением от одного из самых значительных шедевров мировой литературы, который всегда ассоциируется с Санкт-Петербургом — романом Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание». Летний сад, Воскресенский Смольный собор и множество других достопримечательностей расположены всего в нескольких минутах ходьбы.
Помимо исторических мест Петербург славится своей гастрономией. Продегустировать стритфуд разных стран мира, устроить настоящий пикник на оборудованной лужайке, принять участие в различных мастер-классах вы можете, посетив новую площадку «Пикник на обочине» в Приморском парке Победы.
Radisson Royal
Если хочется устроить настоящий гастрономический тур, не покидая центр города, то улица Рубинштейна отлично в этом поможет. Здесь можно отведать изысканные блюда местной и международной кухни в приятной, непринужденной атмосфере. Остановившись в отеле Radisson Royal, который расположен в самом сердце города в трех минутах ходьбы от улицы Рубинштейна, вы окажетесь в гуще событий, а также прикоснетесь к культуре Санкт-Петербурга. Здание, в котором расположен отель, построено в XVIII веке и имеет богатую историю. Со зданием связано много известных имен: композитор Михаил Глинка, писатели Николай Некрасов и Антон Чехов, поэт Александр Пушкин, художник Василий Суриков.
Современный Петербург очень динамичен и радует туристов огромным количеством новых общественных пространств. Можно до бесконечности любоваться фантастическим видом на финский залив с уникальной локации — «Севкабель порт». Это общественное пространство с интересной историей очень быстро полюбилось жителями города. Здесь проходят выставки, фестивали и образовательные мероприятия. Насладиться архитектурой и интересно провести время можно также в парке «Новая Голландия», пространствах «Лофт Проект Этажи» и «Бертгольд Центр». Все эти места нацелены на то, чтобы разнообразить жизнь местных жителей и гостей города по максимуму.