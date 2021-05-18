Где остановиться в Саратове: гостиничный комплекс «Менуа»

Даже те, кто никогда не был в Саратове, знают, что там есть деревня, глушь и тетка – так прославил город Грибоедов. Однако к удивлению некоторых туристов, в Саратове есть на что посмотреть – у города богатая история, немало архитектурных достопримечательностей и других интересных мест, достойных посещения.

Например, Саратов – бывшая летняя ордынская столица Укек, где дядя Марко Поло останавливался по дороге в Китай. Это был город-космополит, в торговом квартале которого жили генуэзцы и венецианцы. Сейчас сверху стоит поселок Увек, где археологи уже не раз находили любопытные и ценные артефакты.

В Саратове появились первый в мире театр для детей и первый в провинции общедоступный художественный музей, основанный внуком Радищева, который, несмотря на сопротивление властей, назвал его в честь опального деда. А еще именно здесь была построена первая провинциальная консерватория — после Петербурга, Москвы и Варшавы. Она существует и сейчас, грациозно высящаяся на площади города в виде ганзейской ратуши с пятью воющими собаками на фасаде (по преданию, так архитектор увековечил чиновников, которые были против строительства).

Саратов был ближним тылом Сталинградской битвы, поэтому чуть ли не на каждом старом здании есть мемориальные доски о том, что там размещался эвакогоспиталь. С тех пор в городе существует великолепная школа военной хирургии, основанная профессором Миротворцевым. Кажется, уже достаточно причин для того, чтобы отправиться в маленькое путешествие в город на Волге?

А остановиться во время поездки – деловой или туристической – можно в саратовской гостинице «Менуа». Это современный четырехзвездочный ресторанно-гостиничный комплекс, который расположен в пяти минутах езды от центра города, что огромный плюс для гостей. Удобное местоположение позволяет как спокойно отдохнуть в тихом районе, так и провести веселый вечер в центре города.