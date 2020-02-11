Где остановиться в Стокгольме: First Hotel Reisen

First Hotel Reisen расположился у побережья Балтийского моря. Земля, на которой находится здание отеля, видела многое. До середины прошлого столетия тут располагался оживленный порт. На набережной огромные корабли разгружали свои товары, шла бойкая торговля, а в раскиданных то тут то там гостевых домах кипела активная жизнь. В 1819 году семь зданий были объединены в одно — так появился прообраз современного First Hotel Reisen. Следы прошлого можно увидеть и сейчас: они отражаются в толстых кирпичных стенах, деревянных полах и покатых стенах и крышах, а в подвале до сих пор виден отпечаток женской ноги, застывший в камне с 17-го столетия.

Сегодня First Hotel Reisen — прекрасная стартовая точка для знакомства со Стокгольмом. Отель находится в центре Старого города, в пешей доступности от знаковых достопримечательностей, таких как, например, Нобелевский музей и Королевский замок. Национальный музей находится на другом берегу, всемирно известный музей фотографии — в 15 минутах ходьбы, до музея ABBA и Скансена (музей под отрытым небом) можно добраться на пароме. Всего в десяти минутах ходьбы от отеля расположены оживленные улицы с барами, ресторанами и магазинами.