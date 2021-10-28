Где провести Новый год 2022: путешествие на Русский Север

Если вы соскучились по настоящей зиме, пора отправляться на Пинежье — заповедный уголок Русского Севера, притаившийся в Архангельской области. Команда Парка «Голубино» станет вашим надёжным проводником в мир северных красот — это и туристический комплекс, и туроператор по Пинежскому и Мезенскому районам АО.
Как здесь встречают Новый год? Выбирайте программу по датам:
Самое веселье для тех, кому не сидится дома! Порядок действий:
1. Возьмите билеты до Архангельска.
Небольшая ремарка: Архангельск — это не Астрахань, не Карелия, не Сибирь. Если вы из Москвы или Санкт-Петербурга, то полёт на самолёте займёт у вас около 1,5 часов. Или же садитесь в поезд и начните отдых в приятной компании на день раньше — тогда дорога до Архангельска займёт 20+ часов.
2. В Архангельске вас встретят представители Парка.
Вам предстоит 188 км живописной дороги по направлению Архангельск — Пинега — Мезень. Дорога займёт 3,5–4 часа: всё это время вы будете любоваться северными реками, старинными деревнями, узнаете интересные факты о территории или просто будете сладко дремать.
3. Вот вы и на месте!
Заселение, ужин, знакомство с Парком, подготовка ко встрече Нового Года. И да начнётся веселье! Новогодние гуляния с традиционным северным застольем и весёлой программой с Дедом Морозом, боем курантов, шампанским, новогодними чудесами, фейерверком, сюрпризами и подарками.
А утром вы проснётесь совсем в другом мире.
В мире сказочной тайги, где вас молчаливо поприветствуют многовековые лиственницы и деревья, укутанные снежными шапками; где притаился настоящий северный водопад, настолько мощный, что он не замерзает даже в сильный мороз. Здесь вы побываете на одной из самых высоких точек Архангельской области, полюбуетесь на красивейшие панорамы окрестностей, познакомитесь с историей Красногорского Богородицкого монастыря и окажетесь в старинном посёлке Пинега — бывшем уездном городе, который на 10 лет старше Москвы! План будущего поселения собственноручно начертила сама Екатерина Великая. Вы окунётесь в купеческую атмосферу некогда статного, и по-прежнему гордого городка. Оказавшись в Пинеге, обязательно попробуйте хлеб— здесь его пекут в дровяной печи 1900-го года. Только представьте: уютная зима, заиндевевшие деревья, из труб домов вьётся печной дым, запах которого смешивается с ароматом свежеиспечённого хлеба…
А ещё вы побываете в подземном мире Пинежья — в знаменитой карстовой пещере. Здесь, в Пинежском районе АО раскинулась самая протяжённая сеть пещер на территории всего европейского Севера России. Зимой природа особенно расстарается: вы увидите причудливые ледяные сталактиты и сталагмиты, переливающиеся замысловатые кристаллы. Каждый год природа мастерски рисует новые, уникальные узоры.
Не забудем и о еде, с любовью приготовленной поварами Парка «Голубино». По утрам вас ждёт деревенский завтрак из натуральных продуктов (творог, масло и сливки с местной фермы), а в обед и ужин — поморские трапезы с традиционными северными блюдами. А ещё то, перед чем устоять невозможно — выпечка от местных поваров, каждый день свежая и разнообразная.
Танцы, маскарады, уличные забавы, народные мастер-классы, знакомство с пинежской «говорей» и фольклором. Снегоходы, снегоступы (особенно рекомендуем попробовать походить по зимнему лесу в ночи с фонариками), лыжи, коньки, «ватрушки», «банан» и даже снегоболотоход! И, конечно же, русская банька.
В эти даты вас ждёт семейный лагерь: семейное времяпрепровождение под присмотром практикующих психологов. Все вместе вы не только весело, познавательно и вкусно проведёте новогодние каникулы, но и вернётесь другими: сплочёнными, понимающими, обновлёнными.
В программу добавляются знакомство с местными мифологическими персонажами, приключенческие игры, колядки и Рождество, вечерние игры для детей и беседы для взрослых.
Подробную информацию можно найти на сайте golubino.org в разделе «Новый год».
Контакты для вопросов и бронирования:
info@golubino.org
+7 (81-82) 45-79-00