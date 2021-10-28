Где провести Новый год 2022: путешествие на Русский Север

31.12.21–3.01.22

Самое веселье для тех, кому не сидится дома! Порядок действий:

1. Возьмите билеты до Архангельска.

Небольшая ремарка: Архангельск — это не Астрахань, не Карелия, не Сибирь. Если вы из Москвы или Санкт-Петербурга, то полёт на самолёте займёт у вас около 1,5 часов. Или же садитесь в поезд и начните отдых в приятной компании на день раньше — тогда дорога до Архангельска займёт 20+ часов.

2. В Архангельске вас встретят представители Парка.

Вам предстоит 188 км живописной дороги по направлению Архангельск — Пинега — Мезень. Дорога займёт 3,5–4 часа: всё это время вы будете любоваться северными реками, старинными деревнями, узнаете интересные факты о территории или просто будете сладко дремать.

3. Вот вы и на месте!

Заселение, ужин, знакомство с Парком, подготовка ко встрече Нового Года. И да начнётся веселье! Новогодние гуляния с традиционным северным застольем и весёлой программой с Дедом Морозом, боем курантов, шампанским, новогодними чудесами, фейерверком, сюрпризами и подарками.

А утром вы проснётесь совсем в другом мире.