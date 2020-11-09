Где встретить Новый год? Рассказываем, что приготовил курорт Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi

Живите у моря, отдыхайте в горах — такой фразой можно описать отдых в Сочи, особенно в зимний сезон. Всем известна уникальность Сочи: с одной стороны море, с другой — горы. Таким расположением может похвастаться далеко не каждый курорт в мире. В любое время гостей города-курорта согреет солнце и порадует бескрайнее море, переливающееся манящими оттенками синего. Если вам захочется ощущить атмосферу зимней снежной сказки, то вы сможете отправиться на Красную Поляну. Здесь вы насладитесь завораживающими видами на горы на разных уровнях, от +540 до +2320 метров над уровнем моря.

Центральным и самым шумным местом празднования встречи Нового года станет Бальный зал отеля. Перенеситесь в оживленную атмосферу в стиле Диско вместе с хедлайнером мероприятия — группой Plazma. Развлекательная программа от зажигательных ведущих, кавер-группа, салют и другие сюрпризы будут сопровождать гостей на протяжении всего вечера. Призы и подарки, бесконечный поток зажигательной музыки, танцев и всеобщего веселья, фантастический фейерверк, сюрпризы и подарки порадуют каждого. Добавьте вкуса своему вечеру с традиционными блюдами русской кухни от шеф-повара отеля. Широкое застолье с телятиной, стерлядью, расстегаями и, конечно же, салатом оливье, классическим новогодним блюдом, и другими угощениями покорит любого кулинарного критика. А после зажигательного выступления группы Plazma пройдет не менее зажигательный DJ-сет до 4 утра.