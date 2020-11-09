Где встретить Новый год? Рассказываем, что приготовил курорт Radisson Collection Paradise Resort & Spa Sochi
Живите у моря, отдыхайте в горах — такой фразой можно описать отдых в Сочи, особенно в зимний сезон. Всем известна уникальность Сочи: с одной стороны море, с другой — горы. Таким расположением может похвастаться далеко не каждый курорт в мире. В любое время гостей города-курорта согреет солнце и порадует бескрайнее море, переливающееся манящими оттенками синего. Если вам захочется ощущить атмосферу зимней снежной сказки, то вы сможете отправиться на Красную Поляну. Здесь вы насладитесь завораживающими видами на горы на разных уровнях, от +540 до +2320 метров над уровнем моря.
Центральным и самым шумным местом празднования встречи Нового года станет Бальный зал отеля. Перенеситесь в оживленную атмосферу в стиле Диско вместе с хедлайнером мероприятия — группой Plazma. Развлекательная программа от зажигательных ведущих, кавер-группа, салют и другие сюрпризы будут сопровождать гостей на протяжении всего вечера. Призы и подарки, бесконечный поток зажигательной музыки, танцев и всеобщего веселья, фантастический фейерверк, сюрпризы и подарки порадуют каждого. Добавьте вкуса своему вечеру с традиционными блюдами русской кухни от шеф-повара отеля. Широкое застолье с телятиной, стерлядью, расстегаями и, конечно же, салатом оливье, классическим новогодним блюдом, и другими угощениями покорит любого кулинарного критика. А после зажигательного выступления группы Plazma пройдет не менее зажигательный DJ-сет до 4 утра.
Желающих встретить Новый год в семейном кругу приглашают в ресторан-гриль «Umami». Неспешные разговоры и обсуждение планов, вдохновляющая музыка и разнообразная еда сделают этот вечер тёплым и запоминающимся.
Не заскучают в новогоднюю ночь и маленькие гости отеля. В канун Нового года их ждет увлекательный спектакль с героями мультфильма Тролли. На протяжении всех январских каникул малышей порадуют тематические развлечения с командой аниматоров отеля.
Выбирайте свой новый год и встречайте утро 2021 года с прекрасными видами на море или на заснеженные горы. Пусть Новый Год начнется с ярких эмоций.
О RADISSON COLLECTION PARADISE RESORT & SPA, SOCHI
На площади 4 Га расположилось основное здание курорта с 508 номерами 9 категорий и шестью виллами, 2 открытых бассейна, спортивные и детские площадки, пространства для отдыха и деловых мероприятий.
На территории отеля работает один из крупнейших в России SPA-центров площадью 2500 м² — SPA SIBO сам по себе является поводом для посещения. В окружении горных пейзажей расположена термальная зона с крытым бассейном и пять парных, а меню услуг и процедур от профессиональных мастеров признано многими международными и российскими наградами.
К услугам гостей пять баров и три ресторана отеля. Гастрономическое удовольствие можно получить в итальянском ресторане Filini и азиатском гриль-ресторане Umami. Изысканные блюда интернациональной кухни станут идеальным спутником для вечера с друзьями. За местными деликатесами можно отправиться в ресторан шведской линии «Sunsets».