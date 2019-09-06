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Калейдоскоп

Geox и Всемирный фонд дикой природы представили совместную коллекцию детской обуви

Промо
06 сентября 2019
geox
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Новая капсульная коллекция вдохновлена миром дикой природы и исчезающими видами животных. 2 евро с каждой проданной пары будут направлены в WWF.

В коллекции представлено 12 моделей: 6 для малышей и 6 для детей и подростков. Это красочные кеды с изображениями и принтами животных: панды, тигра, полярного медведя и др. 

Верхние тканевые детали выполнены из переработанного хлопкового волокна. Кожа  только от сертифицированных LWG (Leather Working Group) поставщиков. Подошва изготовлена  из переработанной резины более чем на 20%. Коробки, бирки выполнены из сертифицированной материалов, а упаковочная бумага из 100% целлюлозы. Цвета коллекции: дымчатый розовый, песочный, индиго, фуксия, бежевый, черный и коричневый.  

Модели в капсульной коллекции отвечают всем требованиям, предъявляемым к детской обуви: легкость, достаточная мягкость и гибкость, нетоксичные материалы и краски, стельки без содержания хрома, устойчивость к скольжению. Чтобы ноги ребенка оставались в обуви сухими весь день, используется запатентованное решение — перфорированная подошва со встроенной водонепроницаемой мембраной. Она позволяет ступням свободно дышать и в то же время не пропускает воду.

Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
file5.jpg
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
file10.jpg
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox
Geox
Фото: Geox

Всемирный фонд дикой природы

WWF – это крупнейшая в мире природоохранная организация. С момента основания в 1961 году WWF открыл свои представительства в 96 странах мира. Логотип фонда с изображением панды –   один из наиболее известных и уважаемых в мире – давно стал символом реальной деятельности, направленной на защиту природных экосистем и будущего всего человечества.

Миссия WWF – построить общество, в котором люди бы жили в гармонии с природой. Образовательные проекты WWF направлены на то, чтобы дети и подростки  были лучше осведомлены об этических и экологических аспектах, о ценностях и идеях WWF, а также о действиях, нацеленных на сохранение дикой природы.

Geox

Итальянский бренд Geox — один из ключевых мировых игроков в сегменте классической и повседневной обуви для женщин, мужчин и детей в среднем и выше среднего ценовом сегменте, а также в производстве верхней одежды для мужчин и женщин. Успех компании заключается в постоянном использовании инновационных решений, обеспечивающих водонепроницаемые и дышащие свойства обуви и одежды. Технологии Geox защищены 38 патентами и 24 патентными заявками. Продукция бренда представлена в 10 000 мультибрендовых магазинах и в 1134 монобрендовых магазинах по всему миру.

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