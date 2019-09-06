Geox и Всемирный фонд дикой природы представили совместную коллекцию детской обуви

В коллекции представлено 12 моделей: 6 для малышей и 6 для детей и подростков. Это красочные кеды с изображениями и принтами животных: панды, тигра, полярного медведя и др.

Верхние тканевые детали выполнены из переработанного хлопкового волокна. Кожа только от сертифицированных LWG (Leather Working Group) поставщиков. Подошва изготовлена из переработанной резины более чем на 20%. Коробки, бирки выполнены из сертифицированной материалов, а упаковочная бумага из 100% целлюлозы. Цвета коллекции: дымчатый розовый, песочный, индиго, фуксия, бежевый, черный и коричневый.

Модели в капсульной коллекции отвечают всем требованиям, предъявляемым к детской обуви: легкость, достаточная мягкость и гибкость, нетоксичные материалы и краски, стельки без содержания хрома, устойчивость к скольжению. Чтобы ноги ребенка оставались в обуви сухими весь день, используется запатентованное решение — перфорированная подошва со встроенной водонепроницаемой мембраной. Она позволяет ступням свободно дышать и в то же время не пропускает воду.