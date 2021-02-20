Geox представил куртки Garlan из коллекции весна-лето 2021

В поездках и путешествиях отличным выбором станут куртки Garlan, внутри которых предусмотрены специальные лямки. Они избавляют от необходимости носить куртку в руках в аэропорту или, скажем, когда погода резко меняется несколько раз на дню. Достаточно вынуть руки из карманов, и куртка повиснет на спине, как рюкзак.

Модели выполнены из водо- и ветронепроницаемых материалов, внутри карманы, которые вместят все документы и ценности. Яркая камуфляжная подкладка — как символ готовности к любым приключениям.