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Geox представил куртки Garlan из коллекции весна-лето 2021

20 февраля 2021
Универсальная, функциональная верхняя одежда, способная адаптироваться к любым погодным условиям, но не лишенная элегантности в современном прочтении, — общая идея новой коллекции итальянского бренда Geox для мужчин.

В поездках и путешествиях отличным выбором станут куртки Garlan, внутри которых предусмотрены специальные лямки. Они избавляют от необходимости носить куртку в руках в аэропорту или, скажем, когда погода резко меняется несколько раз на дню. Достаточно вынуть руки из карманов, и куртка повиснет на спине, как рюкзак.

Модели выполнены из водо- и ветронепроницаемых материалов, внутри карманы, которые вместят все документы и ценности. Яркая камуфляжная подкладка — как символ готовности к любым приключениям.

Выберите свою модель на Geox.ru

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