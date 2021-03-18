Geox представил куртки Genova из коллекции весна-лето 2021

Ощутить новые краски жизни весной помогут двусторонние утепленные куртки Geox Genova, представленные в двух комбинациях: синий — серый, хаки — оранжевый. С одной стороны они выглядят как классические городские бомберы, с другой — как стеганые пуховики.

Бирка Eco Friendly внутри сообщает о том, что в качестве наполнителя использован утеплитель из переработанного пуха или полиэфирного волокна, полученного из ПЭТ-бутылок. По тепловым свойствам синтетический наполнитель практически не уступает натуральному плюс быстро сохнет и хорошо держит форму.