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Калейдоскоп

Geox представил куртки Genova из коллекции весна-лето 2021

18 марта 2021
Универсальная верхняя одежда Geox функциональна, технологична и способна адаптироваться к любым погодным условиям

Ощутить новые краски жизни весной помогут двусторонние утепленные куртки Geox  Genova, представленные в двух комбинациях: синий — серый, хаки — оранжевый. С одной стороны они выглядят как классические городские бомберы, с другой — как стеганые пуховики.

Бирка Eco Friendly внутри сообщает о том, что в качестве наполнителя использован утеплитель из переработанного пуха или полиэфирного волокна, полученного из ПЭТ-бутылок. По тепловым свойствам синтетический наполнитель практически не уступает натуральному плюс быстро сохнет и хорошо держит форму.

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