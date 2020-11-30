Geox представил осенне-зимнюю мужскую коллекцию обуви с системой защиты от влаги

В новом сезоне Geox обращается к теме связи прошлого и будущего и предлагает мужчинам коллекцию обуви, в которых традиционные материалы сочетаются с новыми технологичными решениями, а классические силуэты — с ультрасовременным дизайном и инновационными разработками, которые делают обувь по-настоящему комфортной.

Многие модели в осенне-зимней коллекции оснащены запатентованной системой AmphibioxTM. Инновационная технология наряду с дышащими обеспечивает обуви высокие характеристики тепло- и водозащиты, благодаря чему ее можно с комфортом носить даже в самую неблагоприятную, сырую погоду.

Системой защиты от влаги оснащена осенне-зимняя модель Cervino. Стильные, с современным дизайном, эти ботинки отличаются необычайной легкостью и гибкостью. Верх выполнен из высокотехнологичного водонепроницаемого материала и натуральной кожи. Подошва — из нескольких функциональных слоев, усиливающих циркуляцию воздуха при движении и улучшающих амортизацию. Слой из суперлегкого материала EVA и резиновый протектор для уверенного сцепления со скользкой поверхностью.