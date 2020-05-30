Новая коллекция обуви Geox приведет в восторг всех, кто неравнодушен к дикой природе

В капсуле WWF для верха моделей используется переработанный хлопок, а подошва состоит из переработанной резины более чем на 15%. Обувь для малышей украшают мультяшные мордочки детенышей панды и тигра, на кедах для детей постарше — графические принты с реалистичным изображением леопарда, бамбукового медведя, тигра и носорога и надпись We are Wildlife. Все эти животные находятся на грани исчезновения, и эта капсула — своего рода послание подрастающему поколению: «Посмотрите, как они прекрасны, и будьте бережны к окружающему миру».

Часть средств от продаж этих моделей идет во Всемирный фонд защиты дикой природы на поддержку программ по сохранению исчезающих видов животных.