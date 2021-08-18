Герой дороги: Nissan Murano

Чуть больше пяти часов спустя добираемся до Нижнего Новгорода – вокруг одни автомобили, стараемся припарковаться в крошечном, забитом машинами дворе, чтобы позже отправиться гулять по городу. В ограниченном пространстве очень помогает ассистент парковки: он показывает автомобиль в 3D-проекции и сигнализирует обо всех препятствиях на пути. Ночью, когда уже стемнело, едем в отель – на неосвещенных участках дороги облегчает задачу автоматическое переключение ближнего и дальнего света.

Завтра нам отправляться назад в Москву, но уже сейчас понятно: дорога домой вместе с Nissan Murano будет комфортной.