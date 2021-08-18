Герой дороги: Nissan Murano

Стартуем на рассвете, но пробок, кажется, не избежать. По синему небу бегут облака, на дорогу наползает туман, а мы, уперевшись в задний бампер пыльного большегруза, стоим где-то в районе Балашихи. Спустя час снова вырываемся на волю и тут, наконец, даем свободу двигателю нашего Murano – в 249 л.с. Трасса М7 – одна из самых загруженных, тут то мчишь в плотном потоке, то медленно ползешь среди коллег по пробке. В условиях такого интенсивного движения сразу успеваем оценить системы контроля слепых зон, которыми оснащен новый Nissan Murano. Сигнал об опасности маневра загорается на передней стойке водителя или пассажира, если же вы включите указатель поворота – раздастся звуковой сигнал.
Через несколько часов езды на приборной панели появляется другой предупреждающий знак – о том, что водителю нужно отдохнуть. Умная система анализирует действия человека за рулем и сообщает вам, когда стоит сделать перерыв. Слушаемся беспрекословно – останавливаемся, чтобы перекусить в придорожном кафе. Припарковаться тут непросто – обочина-пригорок в ямах и выбоинах, но Murano с его 184 миллиметрами дорожного просвета чувствует себя уверенно.
Спустя полчаса – снова в дорогу. Несколько часов пути пролетают незаметно, несмотря на пробки – каждая мелочь в Nissan Murano продумана для комфорта водителя. Невероятно удобные сиденья Zero Gravity: инженеры создали их так, чтобы человеческое тело принимало в них максимально расслабленное положение, при котором создается наименьшая нагрузка на кости и суставы. Кроме того, конечно, комфорта и света в салоне добавляет огромная панорамная крыша: пассажирам, которые сидят сзади, видно небо и пролетающих где-то вверху птиц.
Чуть больше пяти часов спустя добираемся до Нижнего Новгорода – вокруг одни автомобили, стараемся припарковаться в крошечном, забитом машинами дворе, чтобы позже отправиться гулять по городу. В ограниченном пространстве очень помогает ассистент парковки: он показывает автомобиль в 3D-проекции и сигнализирует обо всех препятствиях на пути. Ночью, когда уже стемнело, едем в отель – на неосвещенных участках дороги облегчает задачу автоматическое переключение ближнего и дальнего света.
Завтра нам отправляться назад в Москву, но уже сейчас понятно: дорога домой вместе с Nissan Murano будет комфортной.