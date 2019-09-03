Город вне времени: путеводитель по Лондону сериала «Пенниуорт»

В октябре прошлого года улицы нескольких районов британской столицы неожиданно сменили названия, а живущих и работающих поблизости просили на некоторое время отказаться от прогулок.

Именно в это время в Лондоне начались съемки сериала Pennyworth («Пенниуорт») – об Альфреде Пенниуорте, легендарном дворецком Бэтмена. Уже сегодня его можно эксклюзивно посмотреть на КиноПоиск HD.

В картине, действие которой происходит в 1960-е годы, герой предстает значительно моложе, чем мы привыкли его видеть: отставным офицером британского спецназа, пытающимся найти своё место уже в мирное время. Случайное знакомство с миллионером Томасом Уэйном, отцом будущего Бэтмена, втягивает его в борьбу с криминальным миром Лондона.

Какой британская столица предстает на экране и как в кадре смешались правда и вымысел – в материале National Geographic.

Уже в первой серии в глаза бросаются огромные, похожие на птичьи, клетки на фонарных столбах Лондона, в которых можно рассмотреть скрюченные человеческие тела. Разумеется, подобных «декораций» в реальности никогда не было.

Так создатели решили начать знакомство зрителей с главными антагонистами сериала: высокопоставленными членами «Общества Воронов», жаждущих установить в стране тоталитарный режим. Вырвавшись из клеток лицемерного (по мнению лондонской элиты) общества, они намерены заключить в них своих противников.

Однако на фоне устрашающих конструкций можно узнать и знакомые места. Так, в 10-этажном доме Флорин Корт (Florin Court) на площади Чартерхаус временно поселилась Марта Уэйн, мать будущего Бэтмена. Поклонники сериала «Пуаро» будут приятно удивлены: им Флорин Корт известен как лондонский дом знаменитого сыщика. Построенный в 1936 году, он остаётся образцом архитектурного направления стримлайн модерн (англ. streamline – «линия обтекания»).

Оно развивалось одновременно с ар-деко и позаимствовало у него необычные геометрические линии и приглушенные тона. Здание имеет изогнутую форму и напоминает деталь, увеличенную в несколько сотен раз. Эту особенность можно назвать визитной карточкой стримлайна: его архитекторы вдохновлялись технологиями штамповки и аэродинамики, придавая строениям обтекаемую форму – пуль, креплений или воздушных судов.

На другой стороне Темзы, на южном берегу, расположился один из самых «кинематографичных» районов Лондона – Саут-Банк (South Bank). Активно развиваться он начал еще в XIX веке, обрастая причалами и складскими помещениями, а почти 100 лет спустя привлек внимание съемочных групп.

Создатели «Пенниуорта» выбрали улицы Roupell Street SE1 и Windmill Walk, которые пользуются большой популярностью среди любителей старины. На них расположились дома викторианской эпохи из красного кирпича, среди которых легко почувствовать себя путешественником во времени. Местные жители давно привыкли к соседству съёмочных групп: не так давно здесь же снимали фильм «Легенда» с Томом Харди и сериал «Доктор Кто». В «Пенниуорте» Roupell Street SE1 сменила название на Leech Street E1 (можно перевести как «улица Кровопийцы» или «улица Вымогателя»). Windmill Walk получила название Gripe Street (что в переводе может означать нечто связанное с тисками или сильной хваткой). Создатели сериала хотели сделать окружающую обстановку максимально тревожной и мрачной, поэтому в первых сериях эти улицы оказались погружены в темноту и окутаны бледным дымом.

Одна из достопримечательностей Roupell Street – паб The King’s Arms («Руки короля»), который отлично вписывается в царящий здесь дух прошлого: никакого металла или зеркал, деревянная мебель и полукруглая барная стойка с отделкой из красного кирпича. Во вселенной «Пенниуорта» он получил не менее мрачное название, чем улица – The Severed Arms (англ. «Отрубленные руки»), но стал декорацией для поистине рыцарского подвига Альфреда. Молодой человек взялся избавить дочь хозяина от назойливых ухаживаний представителя «золотой» молодежи.

Уже в первой серии в небе над Лондоном можно увидеть аэростат – это еще одна выдумка создателей. Во время войны их активно использовали для защиты городов и других важных объектов от нападения с воздуха. Самолетам приходилось летать высоко, что мешало прицеливаться, а снижение угрожало столкновением с тросами или взрывчаткой.

В сериале летательный аппарат используется в качестве площади для рекламы бензина. Однако тень, которую он отбрасывает на город, производит весьма гнетущее впечатление. Кажется, что даже после заключения мира война продолжается (и в последующих сериях мы поймём, что это правда).

Ковент-Гарден (Covent Garden) – яркий, шумный, самобытный центр развлечений. В нем нашлось место площади Пьяцца Ковент-Гарден, торговому центру, куда переехал рынок с почти 500-летней историей, Королевскому театру, музею транспорта и Церкви Святого Павла.

Достоинством района считается его соседство с тихими переулками, где можно отдохнуть от суеты и прогуляться среди небольших ресторанов, магазинов шоколада и винтажной одежды. Немного в стороне от центральной площади расположилась Грейп-стрит (Grape Street), старинные дома которой стали одной из самых ярких декораций «Пенниуорта»: их украсили неоновые вывески и ретро-автомобили, оставленные в клубах дыма посетителями ночного клуба, где подрабатывал заглавный герой.

Чуть дальше, в Ист-Энде, расположился район Бетнал Грин (Bethnal Green), который сейчас с подачи местных жителей называют сердцем Восточного Лондона, а зрители «Пенниуорта» – местом жительства семьи Альфреда. Здесь также происходит одна из кульминационных сцен пилотной серии – девушку Альфреда, Эсми, похищает Общество Воронов, и молодой человек бросается в погоню по улице Globe Road. Прекрасно сохранившаяся историческая архитектура – не единственная причина, почему этот район попал в кадр: в 1888 году его западная часть и соседний Уайтчепел оказался во власти серийного убийцы Джека-Потрошителя, который неоднократно упоминается в сериале.

Сейчас на территории Бетнал Грин есть несколько общественных садов и заповедников, популярных и у христиан, и у мусульман, и у буддистов. Культурный и религиозный интернационализм и процветающее уличное искусство делают этот район одним из самых ярких и динамичных. Сложно представить, что в 40-х годах ХХ века он был практически полностью разрушен после атаки Люфтваффе.

В окрестностях Лондона, в графстве Хартфордшир, расположено частное поместье Небуорт-Хаус (Knebworth House), которым с конца XV века владеет род Литтонов. Здесь есть тематические развлекательные парки и площадка для проведения рок и поп-концертов под открытым небом. В сериале «Пенниуорт» Небуорт-Хаус стал домом одного из главных злодеев – лорда Харвуда, высокопоставленного чиновника и члена Общества Воронов. Здесь была спрятана похищенная Эсми, а также случилась одна из самых ярких боевых сцен в сериале.

Решение создателей сериала провести съемки именно здесь – еще одно «пасхальное яйцо» для фанатов Бэтмена: 30 лет назад Небуорт-Хаус стал домом самого Брюса Уэйна в фильме Тима Бертона. Также его можно увидеть в фильмах «Виктория и Абдул», «Король говорит!», сериалах «Корона», «Мисс Марпл» и «Пуаро».

Сериал «Пенниуорт» доступен для просмотра на КиноПоиске.