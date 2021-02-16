Гречишный чай: как восточный традиционный чай стал западной инновацией

История чая богата и уходит глубоко в древность. По одному из преданий, чайный куст впервые обнаружил император Шэнь-нун — один из важнейших культурных героев китайской мифологии, которого также называют «царём лекарств». Шэнь-нун путешествовал в поисках целебных трав и носил с собой котёл для варки целебных снадобий. В 2737 году до н. э. император заметил, как в котёл с кипевшей для отваров водой упали несколько листочков чайного куста (Caméllia sinénsis).

Испробовав получившийся отвар чая, Шэнь-нун отметил его вкус и бодрящий эффект, после чего никогда больше не пил других напитков. Известно, что именно в Китае стали впервые употреблять чай в качестве лекарства, а затем и напитка.

Сейчас чай распространён повсеместно и видов его не счесть. Хотя китайский улун, индийский ассам, цейлонский чай и пуэр известны почти всем, есть ещё десятки и сотни чаёв не на слуху. Есть и чаеподобные (без листьев чайного куста) напитки, покорившие мир, — такие как ромашковый чай или мате. Один из таких — гречишный чай, отвар из семян татарской гречихи с давней историей.