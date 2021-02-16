Гречишный чай: как восточный традиционный чай стал западной инновацией

История чая богата и уходит глубоко в древность. По одному из преданий, чайный куст впервые обнаружил император Шэнь-нун — один из важнейших культурных героев китайской мифологии, которого также называют «царём лекарств». Шэнь-нун путешествовал в поисках целебных трав и носил с собой котёл для варки целебных снадобий. В 2737 году до н. э. император заметил, как в котёл с кипевшей для отваров водой упали несколько листочков чайного куста (Caméllia sinénsis).
Испробовав получившийся отвар чая, Шэнь-нун отметил его вкус и бодрящий эффект, после чего никогда больше не пил других напитков. Известно, что именно в Китае стали впервые употреблять чай в качестве лекарства, а затем и напитка.
Сейчас чай распространён повсеместно и видов его не счесть. Хотя китайский улун, индийский ассам, цейлонский чай и пуэр известны почти всем, есть ещё десятки и сотни чаёв не на слуху. Есть и чаеподобные (без листьев чайного куста) напитки, покорившие мир, — такие как ромашковый чай или мате. Один из таких — гречишный чай, отвар из семян татарской гречихи с давней историей.
Гречишный чай — напиток, обладающий множеством полезных свойств, пусть и не содержащий листья чайного куста. Он содержит витамины B1 и B2, магний и железо, выводит лишнюю жидкость из организма, восполняет микроэлементы и нормализует давление благодаря натуральным свойствам.
Попробовать его можно у Nature’s own factory — российского бренда, история которого началась как раз с гречишного чая. Основательницы компании Седа Хункаева и Анна Хабарова загорелись идеей производства чая после того, как Седа попробовала гречишный напиток однажды — настолько впечатляющим был его вкус.
После долгих поисков поставщика гречихи должного качества, была найдена одна фабрика в Тайване, весь объём производства которой сейчас выкупается только для России. Чай обжаривается особым способом, а клинические испытания в российских лабораториях подтверждают высокое содержание витаминов, минералов и благотворное влияние на организм.
Продукт нашёл свою аудиторию, и люди активно поддержали производителей гречишного чайного напитка. Сейчас линейка компании существенно расширилась — можно найти не только классический чай из гречихи, но и купажированные чайные напитки с добавлением кокоса, яблока и корицы, какао-крупки или кусочков манго.
Премиальная татарская гречиха стала основой бренда Nature’s own factory, показав себя по-настоящему инновационным продуктом — полезным и вкусным одновременно. Из неё делают гранолу для отменных завтраков, детский и обычный гречишный шоколад, варенье (имбирное, вишнёвое, яблочное) и разнообразную гречишную пасту с точно выверенным балансом высококачественных какао-бобов, фундука и профиля татарской гречихи.
Nature’s own factory уже выходит на международный рынок, так что если вы живёте в Европе или США, вкусный гречишный напиток и другие лакомства вскоре достанутся и вам. За новинками и новостями компании можно также следить в Instagram @natures_own_factory.