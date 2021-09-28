Гречишный чай Nature’s own factory: за 4 года от бизнес-идеи до полок международных супермаркетов

Nature's own factory не останавливается и не снижает требования к себе. Во всех своих инновационных продуктах бренд использует премиальный сорт татарской гречихи, который прошёл все клинические и лабораторные испытания которые подтвердили его полезные свойства и высочайшее качество. Для владельцев компании очень важно, чтобы их продукты были одновременно и вкусными, и полезными.

В этом году компания Nature’s own factory решилась на новый важный шаг — вышла на рынок Ближнего Востока. В этом сентябре премиальный гречишный чай и авторский полезный гречишный шоколад появились на полках отдела «healthy kitchen» французских супермаркетов Carrefour в Объединённых Арабских Эмиратах.

К открытию поставок в Арабские Эмираты основательницы бренда Nature’s own factory Седа Хункаева и Анна Хабарова сами отправились в Дубаи. В Nature’s own factory уверены, что стоит новым людям попробовать невероятный полезный гречишный чай и забыть его они уже не смогут. Будут возвращаться снова и снова, а бренд появится во всех уголках мира.