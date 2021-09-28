Гречишный чай Nature’s own factory: за 4 года от бизнес-идеи до полок международных супермаркетов
Четыре года назад компания Nature’s own factory открыла для всего мира уникальный гречишный чай. Благодаря уникальному вкусу и качеству он стремительно начал завоевывать всю планету. Сегодня продукция Nature’s own factory стала новым словом в продуктах питания. В международной статистике Nielsen Nature’s own factory создал две новые категории: гречишный чай и гречишный шоколад.
Всего 3 года назад уникальный гречишный чай Nature’s own factory появился в премиальной сети супермаркетов «Азбука Вкуса». Спустя год бренд Nature’s own factory выпустил первый в мире гречишный шоколад ручной работы. Сначала непривычный формат — 20 гр — вызывал много вопросов и сомнений у «мастодонтов» отрасли. Но популярность мини-шоколадок потрясла всех. Сегодня российские шоколадные производите всё активнее внедряют формат «шоколадок с ладошку».
Постепенно слава об уникальной продукции Nature’s own factory, линейка которой уже насчитывает порядка сорока наименований, дошла и до Северной Америки. Впервые бренд появился заявил о себе там сразу на крупной он-лайн платформе полезных и вкусных корпоративных подарков SnackMagic.
Первыми на платформу завели заветный гречишный шоколад и классический чай. Затем линейка расширилась до полезных гречишных вафель. Сегодня классический гречишный чай Nature’s own factory и его купаж с кокосом продаётся на платформе Amazon в США и Канаде.
Nature's own factory не останавливается и не снижает требования к себе. Во всех своих инновационных продуктах бренд использует премиальный сорт татарской гречихи, который прошёл все клинические и лабораторные испытания которые подтвердили его полезные свойства и высочайшее качество. Для владельцев компании очень важно, чтобы их продукты были одновременно и вкусными, и полезными.
В этом году компания Nature’s own factory решилась на новый важный шаг — вышла на рынок Ближнего Востока. В этом сентябре премиальный гречишный чай и авторский полезный гречишный шоколад появились на полках отдела «healthy kitchen» французских супермаркетов Carrefour в Объединённых Арабских Эмиратах.
К открытию поставок в Арабские Эмираты основательницы бренда Nature’s own factory Седа Хункаева и Анна Хабарова сами отправились в Дубаи. В Nature’s own factory уверены, что стоит новым людям попробовать невероятный полезный гречишный чай и забыть его они уже не смогут. Будут возвращаться снова и снова, а бренд появится во всех уголках мира.