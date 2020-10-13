ГТК «Суздаль»: комфортный отдых в гармонии с природой

Суздаль — городок с уникальной волшебной атмосферой и самобытным живописным ландшафтом, известный также и далеко за пределами нашей страны. Это единственный город в России, имеющий официальный статус музея под открытым небом. Древние храмы и современные рестораны, тихие провинциальные улицы и масштабные фестивали — все это формирует необыкновенную атмосферу Суздаля.
Вдоль живописного берега реки Каменки в древнем городе Суздале расположена обширная территория ГТК «Суздаль». На одной территории расположены крупнейший отель региона, рестораны и оздоровительный центр, а также строится новейший спортивный комплекс и аквапарк. Главный туристический комплекс «Суздаль» находится в нескольких минутах от центра города.
Здания вместе с природным уступом образуют внешний двор. При этом шум с улицы не проходит, и образуются безветренные открытые пространства. Существует возможность полного закрытия всей территории и создания атмосферы полной безопасности и некой автономности, что позволяет почувствовать свой особый микроклимат любого мероприятия.
ГТК «Суздаль» неоднократно становился центром важных культурных событий региона. Благодаря исключительному организационному потенциалу, комплекс идеально подходит для проведения деловых и корпоративных мероприятий любого формата: встреч, тренингов, конференций, корпоративных мероприятий, ярмарок. За долгие годы работы «Суздаль» неоднократно становился центром важных деловых событий региона.
Ресурсы Главного туристического комплекса «Суздаль» позволяют подобрать для гостей идеальный вариант проживания с учётом всех их пожеланий. До 750 человек одновременно готовы принять 199 гостиничных номеров и 97 таунхаусов. В стоимость проживания, помимо завтрака, входит посещение бассейна и тренажерного зала в утреннее время.
Ресторанный комплекс предлагает гостям 7 различных зон — от уютного лобби до живописного «Самоварного» и элегантного «Каминного» зала ресторана «Суздаль».
На территории ГТК «Суздаль» приступили к завершающей стадии строительства спортивно-развлекательного комплекса, многофункциональной площадки для проведения мероприятий любого формата и сложности, включая учебно-тренировочные сборы и спортивные состязания различных уровней, фестивали, конгрессы и форумы вместимостью до 1500 человек, концерты вместимостью до 1000 человек на стационарных трибунах.
Спортивный комплекс обеспечит новое направление круглогодичных въездных потоков в Суздаль, позволит проводить международные и всероссийские соревнования и сборы по 97 видам спорта, включая 20 Олимпийских видов спорта.
Спорткомплекс «Суздаль» представляет собой ансамбль из двух зданий — основного корпуса и корпуса для тренировок, соединенных между собой переходом. Площадь спортивного комплекса составляет 6000 м², включая два универсальных зала 50 на 32 метров и 48 на 35 метров. На данный момент это крупнейшее спортивное сооружение в регионе с современным оснащением, с открытыми и закрытыми площадками. Спроектирован он немецкой компанией Studio GA, имеющей большой опыт реализации подобных проектов в Германии, Австрии.
Завершение строительства спорткомплекса и ввод в эксплуатацию планируются в 2021 году. На территории комплекса также планируется строение крупного современного аквапарка.
История ГТК «Суздаль» неразрывно связана с историей города Суздаля. Главный туристический комплекс Суздаля принял первых гостей в 1977 году и стал фактически градообразующим объектом. Его создатели поставили себе амбициозную задачу — обеспечить уровень туристического и делового обслуживания на уровне ведущих мировых предприятий туристической отрасли.
Строительство ГТК «Суздаль» обошлось государству почти в 10 миллионов рублей. Но именно благодаря ему маленький город Золотого Кольца России получил международное признание, став первым советским городом, который получил «Золотое яблоко».
За престижную премию в области международного туризма в 1982 году наряду с Суздалем боролись Париж и Прага. Президент ФИЖЕТ Реми Леру, сказал про ГТК «Суздаль» так: «Большой отель в излучине реки Каменки построен таким образом, что этот туристский центр никоим образом не нарушает гармонии города с окружающей средой».
ГТК «Суздаль» смог подарить город-музей миллионам людей, не нарушив атмосферу древнего провинциального Суздаля. И это было признано не только европейскими экспертами. В 1978 авторам Главного туристического комплекса году была присуждена Государственная премия СССР в области архитектуры.
С самого начала своего существования и до настоящего момента ГТК «Суздаль» является одним из основных туристических центров России.