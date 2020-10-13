ГТК «Суздаль»: комфортный отдых в гармонии с природой

Суздаль — городок с уникальной волшебной атмосферой и самобытным живописным ландшафтом, известный также и далеко за пределами нашей страны. Это единственный город в России, имеющий официальный статус музея под открытым небом. Древние храмы и современные рестораны, тихие провинциальные улицы и масштабные фестивали — все это формирует необыкновенную атмосферу Суздаля.

Вдоль живописного берега реки Каменки в древнем городе Суздале расположена обширная территория ГТК «Суздаль». На одной территории расположены крупнейший отель региона, рестораны и оздоровительный центр, а также строится новейший спортивный комплекс и аквапарк. Главный туристический комплекс «Суздаль» находится в нескольких минутах от центра города.

Здания вместе с природным уступом образуют внешний двор. При этом шум с улицы не проходит, и образуются безветренные открытые пространства. Существует возможность полного закрытия всей территории и создания атмосферы полной безопасности и некой автономности, что позволяет почувствовать свой особый микроклимат любого мероприятия.