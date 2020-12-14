Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №204, ноябрь
National Geographic Traveler № 4 (76), сентябрь-октябрь
Экспедиция «9 легенд Русского Севера»
Калейдоскоп
Партнёрский материал

«Гуляй-Город»: комфортный отдых на природе

Промо / Текст: Анастасия Истомина
14 декабря 2020
Гуляй-Город Глэмпинг, отель, ресторан (1).jpeg
Фото: Гуляй-Город
Жители мегаполиса любят отдых на природе, но не представляют себя без комфорта и удобств 21-го века. Загородный клуб «Гуляй-Город» дает возможность почувствовать себя настоящим туристом, не выходя из зоны комфорта. Расположился он в живописном месте на берегу Оки в 100 км от Москвы.

«Гуляй-Город» — первый глэмпинг в России, двери которого открылись в 2016 году. Глэмпинг был придуман, чтобы туристы могли отдыхать в красивых местах природы, где нет возможности построить отель. Термин произошел от слияния двух слов: кемпинг и гламурный. Это уже не походные палатки, а комфортабельные домики с мебелью и электричеством. В загородном клубе «Гуляй-Город» три варианта размещения в глэмпинге: одноместный, двухместный и семейный. Для строительства использовались деревянные помосты и сафари-тенты, которые не впитывают влагу, выпускают пар и защищают от солнца. В каждом «номере» есть удобная кровать, места для хранения вещей и собственная открытая веранда с деревянной мебелью, с порога которой открывается живописный берег Оки. Мясо/овощи на мангале, суп на костре, подъем под пение птиц, и при этом все блага цивилизации.

Спустя несколько лет на территории загородного клуба «Гуляй-Город» открылся ресторанно-гостиничный комплекс. На первом этаже расположился уютный ресторан с открытой верандой и видом на Оку. На втором — каминный зал, бильярд, библиотека, настольные игры и веранда с шезлонгами. Номера, из окон и балконов которых открываются непередаваемые по красоте пейзажи, представлены на третьем этаже.

Гуляй-Город Глэмпинг, еда4.png
Блюда в ресторане «Гуляй-Города» – настоящие произведения кулинарного искусства
Фото: Гуляй-Город
Гуляй-Город Глэмпинг, еда1.png
Блюда в ресторане «Гуляй-Города» – настоящие произведения кулинарного искусства
Фото: Гуляй-Город
Гуляй-Город Глэмпинг, еда.png
Блюда в ресторане «Гуляй-Города» – настоящие произведения кулинарного искусства
Фото: Гуляй-Город
Гуляй-Город Глэмпинг, еда2.png
Блюда в ресторане «Гуляй-Города» – настоящие произведения кулинарного искусства
Фото: Гуляй-Город
Гуляй-Город Глэмпинг, еда3.png
Блюда в ресторане «Гуляй-Города» – настоящие произведения кулинарного искусства
Фото: Гуляй-Город

В 2019 году «Гуляй-Город» открыл новое место отдыха на берегу Оки — космические капсулы с панорамными окнами, в которых можно оказаться и без полета в космос. «Орбита», «НЛО», «Спутник», «Лунный домик» — уникальные, продуманные до мелочей, авторские проекты. В эко-капсулах, размер которых варьируется от 10 до 32 квадратных метров, есть все, что нужно для комфортного отдыха на природе.

Гуляй-Город Глэмпинг, внутри1.png
Внутри номеров-кабинок – стильно и уютно одновременно
Фото: Гуляй-Город
Гуляй-Город Глэмпинг, внутри.png
Фото: Гуляй-Город
Гуляй-Город Глэмпинг, банька.png
Фото: Гуляй-Город

Загородный клуб «Гуляй-Город» предоставляет своим гостям не только оригинальные места размещения, но и широкий выбор развлечений, начиная от катания на sup board и заканчивая всевозможными мастер-классами. На территории клуба можно арендовать катер или байдарку, сыграть в бильярд, покупаться в реке или позагорать на пляже, прокатиться на лодке или велосипеде, сходить на рыбалку или в лес за грибами и ягодами. Одним словом, каждому найдется занятие по душе и возрасту. Всей семьей можно съездить, например, к зубрам в Приокско-Террасный заповедник или в музей-усадьбу художника Василия Поленова.

«Гуляй-Город» — это место для тех, кто любит отдыхать на природе с комфортом. Здесь расслабляются телом и душой, восстанавливают силы и заряжаются положительными эмоциями.

Гуляй-Город Глэмпинг, лыжник.png
Фото: «Гуляй-Город»
Гуляй-Город Глэмпинг, тюбинг.png
Фото: «Гуляй-Город»
Гуляй-Город Глэмпинг, озеро.png
Фото: «Гуляй-Город»
Гуляй-Город Глэмпинг, птица.png
Фото: «Гуляй-Город»

«Гуляй-Город» в Инстаграме

рекомендации
Информация

Универсальный солдат: тестируем новый портативный ноутбук от ASUS

Фотоаппарат generic icon

Выходные в Рязанской области: куда пойти и чем заняться

Дерево

Как подарить другу целый лес?