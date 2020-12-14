«Гуляй-Город»: комфортный отдых на природе

«Гуляй-Город» — первый глэмпинг в России, двери которого открылись в 2016 году. Глэмпинг был придуман, чтобы туристы могли отдыхать в красивых местах природы, где нет возможности построить отель. Термин произошел от слияния двух слов: кемпинг и гламурный. Это уже не походные палатки, а комфортабельные домики с мебелью и электричеством. В загородном клубе «Гуляй-Город» три варианта размещения в глэмпинге: одноместный, двухместный и семейный. Для строительства использовались деревянные помосты и сафари-тенты, которые не впитывают влагу, выпускают пар и защищают от солнца. В каждом «номере» есть удобная кровать, места для хранения вещей и собственная открытая веранда с деревянной мебелью, с порога которой открывается живописный берег Оки. Мясо/овощи на мангале, суп на костре, подъем под пение птиц, и при этом все блага цивилизации.

Спустя несколько лет на территории загородного клуба «Гуляй-Город» открылся ресторанно-гостиничный комплекс. На первом этаже расположился уютный ресторан с открытой верандой и видом на Оку. На втором — каминный зал, бильярд, библиотека, настольные игры и веранда с шезлонгами. Номера, из окон и балконов которых открываются непередаваемые по красоте пейзажи, представлены на третьем этаже.