«Гуляй-Город»: комфортный отдых на природе

«Гуляй-Город» — первый глэмпинг в России, двери которого открылись в 2016 году. Глэмпинг был придуман, чтобы туристы могли отдыхать в красивых местах природы, где нет возможности построить отель. Термин произошел от слияния двух слов: кемпинг и гламурный. Это уже не походные палатки, а комфортабельные домики с мебелью и электричеством. В загородном клубе «Гуляй-Город» три варианта размещения в глэмпинге: одноместный, двухместный и семейный. Для строительства использовались деревянные помосты и сафари-тенты, которые не впитывают влагу, выпускают пар и защищают от солнца. В каждом «номере» есть удобная кровать, места для хранения вещей и собственная открытая веранда с деревянной мебелью, с порога которой открывается живописный берег Оки. Мясо/овощи на мангале, суп на костре, подъем под пение птиц, и при этом все блага цивилизации.
Спустя несколько лет на территории загородного клуба «Гуляй-Город» открылся ресторанно-гостиничный комплекс. На первом этаже расположился уютный ресторан с открытой верандой и видом на Оку. На втором — каминный зал, бильярд, библиотека, настольные игры и веранда с шезлонгами. Номера, из окон и балконов которых открываются непередаваемые по красоте пейзажи, представлены на третьем этаже.
В 2019 году «Гуляй-Город» открыл новое место отдыха на берегу Оки — космические капсулы с панорамными окнами, в которых можно оказаться и без полета в космос. «Орбита», «НЛО», «Спутник», «Лунный домик» — уникальные, продуманные до мелочей, авторские проекты. В эко-капсулах, размер которых варьируется от 10 до 32 квадратных метров, есть все, что нужно для комфортного отдыха на природе.
Загородный клуб «Гуляй-Город» предоставляет своим гостям не только оригинальные места размещения, но и широкий выбор развлечений, начиная от катания на sup board и заканчивая всевозможными мастер-классами. На территории клуба можно арендовать катер или байдарку, сыграть в бильярд, покупаться в реке или позагорать на пляже, прокатиться на лодке или велосипеде, сходить на рыбалку или в лес за грибами и ягодами. Одним словом, каждому найдется занятие по душе и возрасту. Всей семьей можно съездить, например, к зубрам в Приокско-Террасный заповедник или в музей-усадьбу художника Василия Поленова.
«Гуляй-Город» — это место для тех, кто любит отдыхать на природе с комфортом. Здесь расслабляются телом и душой, восстанавливают силы и заряжаются положительными эмоциями.